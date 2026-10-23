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"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Tras las especulaciones sobre el estado en el que se lo vio cuando fue a su programa, el exdiputado le contó su verdad a la conductora

En su programa, Moria Casán mostró un mensaje de voz que le mandó por WhatsApp el exdiputado.
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Facundo Moyano envió un mensaje de voz a Moria Casán para explicar el estado en el que se presentó, el 25 de septiembre, en La mañana con Moria. “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, admitió el exdiputado un mes después de una entrevista que generó repercusión por sus declaraciones sobre Candela Arizaga y por su actitud frente a cámara.

El audio fue difundido este viernes en el ciclo de El Trece. Antes de reproducirlo, Casán reconstruyó cómo había sido aquella mañana: aseguró que Moyano tenía previsto llegar a las 9.30, pero apareció pasadas las 10.30, luego de dudar si asistiría. También dijo que percibió que había llorado y que no había descansado.

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“Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo. Decía ‘voy, no voy’. Pesqué que había llorado y dije: ‘Este hombre no durmió, durmió poco’”, relató la conductora. La entrevista salió al aire sobre el final del programa y luego quedó grabada para una emisión posterior.

Ahora Moyano dijo que encontró un espacio para “hacer una catarsis”

En el mensaje que le mandó a Casán esta mañana, Moyano sostuvo que, pese a su estado, se retiró conforme con la nota. “Y así todo, me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad”, expresó.

Pantalla dividida con una mujer de cabello largo a la izquierda y un hombre con barba a la derecha en un estudio de televisión
Moyano visitó a Moria el 25 de septiembre, un mes y medio después del episodio que vivió en su departamento con Candela Arizaga

Además, el exfuncionario se refirió al expediente que lo involucra con Arizaga y planteó que la situación judicial deberá resolverse en los tribunales. “La verdad que, sabés, nada, lo tiene que decir la Justicia, pero creo que es evidente”, afirmó en el audio y enfatizó en que ahora se dejó de hablar de “violencia de género” y “privación ilegítima de la libertad”, las acusaciones que realizaron en su contra, para enfocarse en rumores de casamiento y embarazo.

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Sobre las versiones sobre un supuesto consumo de drogas y de situaciones de violencia en su departamento, Moyano aseguró que esas son cosas que “Candela jamás dijo”.

Por otra parte, Moyano afirmó que para él el tema ya está terminado, aunque espera que se cierre pronto. “Lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien”, señaló, y añadió que ambos atravesaron situaciones de estrés y ataques de pánico luego del episodio.

También aseguró que pudo conversar con Arizaga durante un viaje que compartieron por Madrid, donde, según sostuvo, hablaron sobre “cómo se manejaron algunas cosas” y sobre “las mentiras” que circularon alrededor del caso.

Un hombre de barba y camisa blanca coloca una cadena en el cuello de una mujer de vestido claro frente al mar
Facundo Moyano y Candela Arizaga durante su viaje por España

Además, el exdiputado volvió a desmentir dos versiones que ya había cuestionado en su entrevista de septiembre: una referida a que el perro de su novia había consumido cocaína de un espejo y otra sobre un supuesto pago de USD 250.000 de Hugo Moyano al abogado Juan Pablo Fioribello. “Las pelotudeces, obviamente, nunca se van a poder aclarar todas”, afirmó sobre eso.

Qué había dicho Facundo Moyano sobre lo ocurrido en su departamento

Mafia, el perro de Candela Arizaga que se perdió en medio del episodio que terminó con la detención de Facundo Moyano
Candela Arizaga junto a Mafia, el perro que estaba en el departamento el día del escándalo con Moyano

El 25 de septiembre, Moyano reapareció en televisión y negó las acusaciones en su contra. En ese momento, sostuvo que Arizaga había sufrido una descompensación en su departamento de Belgrano, durante la madrugada del 4 de agosto, y que él le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En aquel momento el exdiputado fue acusado de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Arizaga, quien fue grabada corriendo semidesnuda, como escapando del departamento de Moyano. Además, la Justicia lo imputó por una presunta desobediencia, a raíz de un supuesto encuentro entre ambos mientras estaban vigentes medidas restrictivas.

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