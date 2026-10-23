Economía

Cuánto cobrarán los cuidadores de adultos por hora en noviembre 2026

La tabla oficial del sector de casas particulares prevé un nuevo ajuste para el penúltimo mes del año, con incrementos que se suman a la incorporación de una suma no remunerativa al salario básico

Vista de espaldas de una persona de cabello canoso en una silla de ruedas y otra con uniforme azul que apoya su mano sobre su hombro.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó los nuevos pisos mínimos salariales que rigen para el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada mes, empleadores y trabajadores del sector de casas particulares actualizan sus cálculos para ajustarse a los nuevos valores que rigen las remuneraciones. Noviembre de 2026 no será la excepción: una suba del 1,6% respecto a octubre se aplicará sobre todas las categorías, desde tareas generales de limpieza hasta la asistencia y el cuidado de personas. A ese incremento porcentual se le sumará, además, el último tramo de incorporación de una suma no remunerativa que se venía integrando de forma escalonada al salario básico.

El esquema salarial vigente fue definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo tripartito donde participan representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. La resolución que formalizó el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial en septiembre, tras las negociaciones que concluyeron en agosto. Los montos establecidos en la tabla oficial operan como pisos mínimos: las partes pueden pactar remuneraciones superiores.

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El régimen de casas particulares abarca diversas categorías con valores diferenciados según la tarea que se desempeña y la modalidad —con o sin retiro— bajo la que se presta el servicio. Entre esas categorías se encuentra la de asistencia y cuidado de personas, que comprende tanto a quienes se ocupan de niños y adolescentes como a quienes asisten a adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedad, siempre en el ámbito no terapéutico. También incluye al personal de tareas generales, supervisores, personal para tareas específicas y caseros, cada uno con su propia escala.

Una mujer joven con suéter gris y pantalones azules ayuda a una mujer mayor de pelo blanco con cárdigan beige a caminar con un bastón en el interior de una casa.
Los cuidadores de adultos percibirán en noviembre de 2026 un valor por hora de $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobrarán los cuidadores de adultos en noviembre 2026 por hora

Para noviembre de 2026, la hora en la categoría de asistencia y cuidado de personas se pagará $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro, de acuerdo con la tabla oficial vigente.

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En la modalidad mensual, que corresponde a quienes cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador, los valores serán de $562.837,52 con retiro y de $620.420,85 sin retiro.

Quienes trabajen menos de 24 horas semanales con un empleador serán liquidados por hora. El monto final puede variar según dos adicionales previstos en la normativa. El primero es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año de servicio. Los años se computan desde el 1° de septiembre de 2020, sin considerar el tiempo trabajado con anterioridad a esa fecha.

El segundo es el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Aplica para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Cómo fue el último acuerdo paritario

El acuerdo oficializado en el Boletín Oficial en septiembre estableció incrementos mensuales escalonados hasta diciembre de 2026. El calendario arrancó con un aumento de 1,9% en agosto y continuó con 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. Cada porcentaje se calcula sobre el salario del mes anterior.

Además del ajuste porcentual, el acuerdo incluyó una suma no remunerativa por única vez abonada en agosto, cuyo monto dependía de la carga horaria semanal: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas. Esa suma se integra al salario básico de manera progresiva: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre, momento en el cual queda incorporada por completo. Esa absorción explica que el incremento efectivo de noviembre supere al 1,6% nominal.

Con la actualización de noviembre, el cronograma queda a un solo ajuste de completarse. En diciembre regirá el último aumento del 1,6%, ya sin incorporación adicional de la suma no remunerativa.

Mujer de espaldas empuja a un hombre sin piernas en silla de ruedas por una calle adoquinada con árboles y luz solar.
El esquema de noviembre aplica una suba del 1,6% y completa la integración de la suma no remunerativa al salario básico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en noviembre 2026

El personal para tareas generales, categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas, percibirá en noviembre $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 por hora sin retiro. En la modalidad mensual, los valores serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Para el personal de tareas específicas, que abarca a cocineros contratados en forma exclusiva y otras funciones que requieren habilidades particulares, la hora se pagará $4.700,21 con retiro y $5.098,84 sin retiro. Por mes, los montos ascenderán a $575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro.

Los supervisores, encargados de coordinar y controlar las tareas de dos o más personas a su cargo, tendrán una remuneración de $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. En la modalidad mensual, cobrarán $614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro.

Por último, los caseros, que se ocupan del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan por contrato de trabajo, cuentan únicamente con valores sin retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 al mes.

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