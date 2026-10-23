Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Costo de la criptomoneda Bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 81554.06 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital registró un cambio del -0.29% en el último día, así como una variación del 0.0% en los últimos 60 minutos.

PUBLICIDAD

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptomoneda es de 126.198 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple quedó a solo USD 42.000 millones de superar a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

Una ola de ventas en los semiconductores borró gran parte de la ventaja de Nvidia, antes de que ambas compañías presenten resultados trimestrales en noviembre

Apple quedó a solo USD 42.000 millones de superar a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

Apple ya estaría desarrollando el iPhone Duo 2: la segunda versión del teléfono plegable tendría Face ID

La próxima versión del celular plegable de Apple también podría sumar un botón de acción, además de cambios en la pantalla exterior

Apple ya estaría desarrollando el iPhone Duo 2: la segunda versión del teléfono plegable tendría Face ID

Harvard “clona” a sus profesores con inteligencia artificial: los avatares que enseñan fuera del aula

La escuela de negocios de la universidad estadounidense utiliza réplicas digitales de siete profesores para entrenar a emprendedores. La experiencia abre debates sobre la eficacia pedagógica, los errores de la IA y la propiedad intelectual

Harvard “clona” a sus profesores con inteligencia artificial: los avatares que enseñan fuera del aula

Anthropic ofrece hasta USD 345.000 al año por un escritor humano para sus ejecutivos

La oferta llega semanas después de que la empresa redujera a la mitad la contratación de técnicos junior por su propia IA

Anthropic ofrece hasta USD 345.000 al año por un escritor humano para sus ejecutivos

Spotify lanzó su primera app nativa para autos y ya no necesitará conectarse al teléfono

La aplicación llega primero a modelos de Audi y corre directo en la pantalla del auto, sin depender de Apple CarPlay ni Android Auto para su conección

Spotify lanzó su primera app nativa para autos y ya no necesitará conectarse al teléfono

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

“En vez de ayudarlos les están haciendo un mal”: el sentido consejo de Lionel Messi a los padres de jóvenes futbolistas

Verón habló tras el pase de Estudiantes a la final de la Libertadores: “Si el fútbol argentino mejorara, podríamos ver mucho más de esto”

TELESHOW

La emotiva carta abierta de Matías Bagnato tras el estreno La masacre de Flores: “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas”

La emotiva carta abierta de Matías Bagnato tras el estreno La masacre de Flores: “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas”

Así fueron las increíbles vacaciones familiares de María Susini en Indonesia: surf, playas paradisíacas y un inolvidable encuentro con tiburones ballena

Dante Ortega volvió a brillar en Es mi sueño: el elogio de Benjamín Amadeo que lo conmovió

Charly García cumple 75 años, en vivo: el saludo de Lali, el homenaje de Carlos Vives, la anécdota de Moria Casán

El conmovedor saludo de Fito Páez a Charly García por su cumpleaños 75: “Gracias por no tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Jueces, diputados, fiscales: quiénes son los bolivianos a los que Estados Unidos restringió la visa por presunto narcotráfico

Jueces, diputados, fiscales: quiénes son los bolivianos a los que Estados Unidos restringió la visa por presunto narcotráfico

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

República Dominicana mantiene 25 provincias bajo alerta por las lluvias previstas este viernes

Denuncian que el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue golpeado y retirado inconsciente de prisión

El barrio de São Paulo donde vive la historia japonesa de Brasil