Honduras

Deserción escolar baja al 1.31% en Honduras, pero 24 mil estudiantes han sido desplazados

La deserción escolar en Honduras se redujo al 1.31% en 2026, frente al 2.42% registrado el año anterior, según informó el jueves la ministra de Educación, Ivette Argueta, quien destacó que los centros educativos permanecieron abiertos durante el año lectivo, pese a las dificultades que enfrentaron distintas comunidades del país.

La Secretaría de Educación reportó una reducción de la deserción escolar frente al 2.42% registrado el año anterior. (FOTO: Archivo / Presidencia de Honduras)
La Secretaría de Educación reportó una reducción de la deserción escolar frente al 2.42% registrado el año anterior. (FOTO: Archivo / Presidencia de Honduras)
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La ministra de Educación en Honduras, Ivette Argueta, informó que la deserción escolar disminuyó del 2.42% al 1.31% en 2026; sin embargo, alrededor de 24,000 estudiantes se han movilizado de sus municipios de origen, en algunos casos por la sequía.

Además, anunció la implementación piloto de la jornada extendida para alumnos de séptimo, octavo y noveno grado.

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La funcionaria también reportó que alrededor de 24,000 estudiantes se han movilizado de sus municipios de origen, una situación que representa un desafío para garantizar la continuidad de sus estudios.

Argueta atribuyó parte de los resultados al compromiso de los docentes y los padres de familia, quienes, según señaló, contribuyeron a mantener la asistencia de los estudiantes y el desarrollo de las actividades académicas.

La ministra calificó como un logro que los centros educativos continuaran funcionando durante el período escolar, al considerar que la permanencia de los alumnos en las aulas es fundamental para fortalecer el sistema educativo nacional.

Maestra de pie en aula de Honduras, gesticulando frente a pizarrón vacío. Estudiantes sentados de espaldas en pupitres de madera. Bandera hondureña visible.
El compromiso de los docentes y las familias fue destacado por la ministra como un factor para mantener las actividades académicas. (Foto: Imagen generada con IA)

No obstante, la titular de Educación advirtió sobre la situación de los aproximadamente 24,000 estudiantes que se han desplazado de sus lugares de origen.

Explicó que, en algunos casos, las movilizaciones están relacionadas con la sequía, un factor que afecta a determinadas comunidades y que puede obligar a las familias a trasladarse en busca de mejores condiciones.

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Ante este panorama, la Secretaría de Educación hizo un llamado a los padres de familia para que procuren que sus hijos regresen a los centros educativos donde estaban matriculados y puedan concluir el año escolar.

La institución busca evitar que los cambios de residencia y las dificultades económicas o ambientales interrumpan el proceso de aprendizaje de los menores.

En otro tema, Argueta anunció que la jornada extendida comenzará como un plan piloto para estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado.

La iniciativa será evaluada de manera continua durante 2027, con el propósito de identificar los aspectos que funcionen adecuadamente y corregir las dificultades que puedan presentarse durante su implementación.

Ivette Argueta considera que la jornada extendida debe consolidarse como un proyecto de Estado para fortalecer la educación hondureña. (Foto: Cortesía)
Ivette Argueta considera que la jornada extendida debe consolidarse como un proyecto de Estado para fortalecer la educación hondureña. (Foto: Cortesía)

“Como le digo, este es un pilotaje, esperamos que nos acompañen los padres de familia, los docentes. Hay muchos jóvenes que quieren también esta calidad educativa y vamos a empezar, de la mano de Dios y de la mano del presidente Asfura, de todo el gobierno, de todo el país, que es lo que necesitamos nosotros avanzar”, expresó la ministra.

La propuesta busca ampliar progresivamente las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y fortalecer la calidad de la enseñanza.

Para ello, la Secretaría de Educación prevé dar seguimiento al funcionamiento del programa, tomando en cuenta la participación de los docentes, las familias y las comunidades educativas, así como los resultados que se obtengan durante el período de evaluación.

La funcionaria también sostuvo que la jornada extendida debe convertirse en un proyecto de Estado, en lugar de limitarse a una iniciativa de una administración gubernamental.

Según explicó, el fortalecimiento de la educación requiere continuidad y avances graduales, que puedan desarrollarse cada año o cada dos años, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo hondureño.

La ministra instó a los padres de familia a apoyar a sus hijos durante el último parcial para evitar la reprobación. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
La ministra instó a los padres de familia a apoyar a sus hijos durante el último parcial para evitar la reprobación. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Bajo esa perspectiva, Argueta señaló que la transformación educativa debe asumirse como un esfuerzo conjunto, con participación de las autoridades, los maestros, los padres de familia y otros sectores del país. La evaluación del plan piloto durante 2027 permitirá identificar los ajustes necesarios antes de avanzar en su consolidación.

Por otra parte, la ministra recordó que el año escolar se encuentra en su etapa de cierre y que para este período únicamente se contempló una instancia de recuperación académica.

Por esa razón, instó a los padres de familia a acompañar a sus hijos durante el último parcial y motivarlos a reforzar sus esfuerzos para evitar que reprueben el curso.

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