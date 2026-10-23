Probarse ropa antes de comprarla en internet ya es posible con esta IA de Google

La herramienta Pruébalo de Google utiliza inteligencia artificial generativa para proyectar prendas sobre una fotografía del usuario.

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El probador virtual de Google permite anticipar cómo quedará una prenda antes de pagarla en una tienda digital, mediante inteligencia artificial generativa aplicada a una foto personal.

La herramienta, llamada “Pruébalo” o “Try On” en inglés, busca resolver una de las mayores desventajas de comprar ropa por internet: la imposibilidad de probársela antes de recibirla en casa.

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Qué es “Pruébalo” y cómo funciona

La función está desarrollada por Google y funciona con un modelo de generación de imágenes especializado en moda. Según explicó la compañía, el sistema “entiende” el cuerpo humano y los matices de la ropa, así como la forma en que los distintos materiales se pliegan, se estiran y se adaptan a diferentes cuerpos.

A diferencia de un montaje simple, la herramienta interpreta la postura, las proporciones corporales y la caída de la tela para generar una representación más realista del resultado final.

El modelo tecnológico de Google interpreta la caída de las telas y la postura corporal para recrear el ajuste de la ropa.

“La herramienta conserva estas sutilezas cuando se aplican las prendas a poses en tus fotos, por lo que el resultado te permite ver cómo luciría en ti, en lugar de ver sólo una imagen fija o en un modelo”, detalló Google.

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La función permite probar tops, pantalones, vestidos y zapatos, y da acceso a miles de millones de artículos disponibles en el inventario de Shopping de la compañía.

Cómo usar la herramienta de Google paso a paso

Para emplear “Pruébalo”, el primer paso es buscar un producto en Google e ingresar a la pestaña de Shopping, que aparece junto a otras modalidades como “Imágenes”, “Noticias” o “Videos”. También se puede acceder directamente a través del sitio de Google Shopping correspondiente a cada país.

Una vez dentro, los pasos son los siguientes: seleccionar una prenda, tocar el ícono “Pruébalo”, subir una fotografía personal y esperar el resultado generado por la inteligencia artificial.

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El sistema requiere una imagen de cuerpo entero tomada de frente con ropa ajustada y fondo despejado para procesar la simulación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se recomienda que la foto sea de cuerpo entero, de frente a la cámara, con los brazos hacia abajo, buena iluminación, fondo limpio y ropa ajustada. También conviene evitar que aparezcan otras personas en la imagen, ya que esto puede afectar la precisión de la simulación.

Una vez cargada la primera foto, el sistema la almacena para no tener que subirla nuevamente en cada nueva prueba. Además, los looks generados pueden guardarse para compararlos más adelante o compartirlos con otras personas.

Si la prenda convence, el usuario puede tocar el botón de compra para ser redirigido al sitio del comerciante y completar la orden.

Requisitos, limitaciones y disponibilidad

La función ya está disponible en Argentina, Chile, Colombia y México, según informó Google al ampliar su alcance en América Latina. Previamente, la herramienta había comenzado a operar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, India y Australia, países donde su implementación resultó progresiva.

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La plataforma excluye de la prueba virtual a los accesorios, los trajes de baño, la lencería y los productos patrocinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a “Pruébalo” es necesario contar con una cuenta activa de Google, ser mayor de 18 años y tener habilitadas opciones como la Actividad en la Web y la Personalización de la Búsqueda.

La herramienta no admite todo tipo de productos: funciona con partes de arriba, partes de abajo y vestidos, pero excluye lencería, trajes de baño y accesorios. Tampoco está disponible en productos patrocinados.

Google aclaró que las imágenes generadas pueden contener errores en detalles o proporciones, por lo que recomienda complementar la prueba con la revisión de tallas, descripciones y opiniones de otros usuarios antes de concretar una compra.

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En materia de privacidad, la compañía indicó que las fotos cargadas no se utilizan para entrenar modelos ni se comparten con terceros, y que no se recopilan datos biométricos durante el proceso. El usuario puede eliminar sus imágenes en cualquier momento.

Google estableció que no utiliza las imágenes subidas para entrenar modelos algorítmicos ni para recolectar datos biométricos. (Google)

Cómo usar asistentes de IA para probar ropa

Más allá de “Pruébalo”, los principales asistentes de inteligencia artificial también pueden funcionar como probadores virtuales, entre ellos Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude y Meta AI.

Para lograrlo, hay que seleccionar el modo de generación de imágenes, adjuntar una foto de cuerpo entero y una captura de la prenda deseada, y pedirle a la IA que edite la imagen para mostrar cómo luciría el producto puesto.

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Para mejorar el resultado, se recomienda incluir en la solicitud el enlace del producto, las medidas corporales exactas en centímetros (pecho o busto, cintura, cadera, hombros y altura) y el talle que se piensa comprar.

Estos asistentes también pueden actuar como asesores de vestuario, con capacidad de analizar talles, tipos de calce, cortes y colores, y ofrecer una recomendación sobre si conviene adquirir esa prenda u optar por otra.