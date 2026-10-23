Tecno

Probarse ropa antes de comprarla en internet ya es posible con esta IA de Google

El inventario de Google Shopping permite ensayar combinaciones de tops, pantalones, vestidos y calzado

La herramienta Pruébalo de Google utiliza inteligencia artificial generativa para proyectar prendas sobre una fotografía del usuario.
La herramienta Pruébalo de Google utiliza inteligencia artificial generativa para proyectar prendas sobre una fotografía del usuario.
Guardar

El probador virtual de Google permite anticipar cómo quedará una prenda antes de pagarla en una tienda digital, mediante inteligencia artificial generativa aplicada a una foto personal.

La herramienta, llamada “Pruébalo” o “Try On” en inglés, busca resolver una de las mayores desventajas de comprar ropa por internet: la imposibilidad de probársela antes de recibirla en casa.

PUBLICIDAD

Qué es “Pruébalo” y cómo funciona

La función está desarrollada por Google y funciona con un modelo de generación de imágenes especializado en moda. Según explicó la compañía, el sistema “entiende” el cuerpo humano y los matices de la ropa, así como la forma en que los distintos materiales se pliegan, se estiran y se adaptan a diferentes cuerpos.

A diferencia de un montaje simple, la herramienta interpreta la postura, las proporciones corporales y la caída de la tela para generar una representación más realista del resultado final.

El modelo tecnológico de Google interpreta la caída de las telas y la postura corporal para recrear el ajuste de la ropa.
El modelo tecnológico de Google interpreta la caída de las telas y la postura corporal para recrear el ajuste de la ropa.

“La herramienta conserva estas sutilezas cuando se aplican las prendas a poses en tus fotos, por lo que el resultado te permite ver cómo luciría en ti, en lugar de ver sólo una imagen fija o en un modelo”, detalló Google.

PUBLICIDAD

La función permite probar tops, pantalones, vestidos y zapatos, y da acceso a miles de millones de artículos disponibles en el inventario de Shopping de la compañía.

Cómo usar la herramienta de Google paso a paso

Para emplear “Pruébalo”, el primer paso es buscar un producto en Google e ingresar a la pestaña de Shopping, que aparece junto a otras modalidades como “Imágenes”, “Noticias” o “Videos”. También se puede acceder directamente a través del sitio de Google Shopping correspondiente a cada país.

Una vez dentro, los pasos son los siguientes: seleccionar una prenda, tocar el ícono “Pruébalo”, subir una fotografía personal y esperar el resultado generado por la inteligencia artificial.

Un hombre sentado frente a su laptop, realizando una compra online, con una tarjeta de crédito en la mano. La imagen ilustra la comodidad y eficacia del comercio electrónico, mostrando cómo los consumidores pueden gestionar sus transacciones financieras desde casa. Refleja la modernización de las prácticas de compra y la influencia de las promociones en línea y eventos como el Black Friday en el comportamiento de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)
El sistema requiere una imagen de cuerpo entero tomada de frente con ropa ajustada y fondo despejado para procesar la simulación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se recomienda que la foto sea de cuerpo entero, de frente a la cámara, con los brazos hacia abajo, buena iluminación, fondo limpio y ropa ajustada. También conviene evitar que aparezcan otras personas en la imagen, ya que esto puede afectar la precisión de la simulación.

Una vez cargada la primera foto, el sistema la almacena para no tener que subirla nuevamente en cada nueva prueba. Además, los looks generados pueden guardarse para compararlos más adelante o compartirlos con otras personas.

Si la prenda convence, el usuario puede tocar el botón de compra para ser redirigido al sitio del comerciante y completar la orden.

Requisitos, limitaciones y disponibilidad

La función ya está disponible en Argentina, Chile, Colombia y México, según informó Google al ampliar su alcance en América Latina. Previamente, la herramienta había comenzado a operar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, India y Australia, países donde su implementación resultó progresiva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La plataforma excluye de la prueba virtual a los accesorios, los trajes de baño, la lencería y los productos patrocinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a “Pruébalo” es necesario contar con una cuenta activa de Google, ser mayor de 18 años y tener habilitadas opciones como la Actividad en la Web y la Personalización de la Búsqueda.

La herramienta no admite todo tipo de productos: funciona con partes de arriba, partes de abajo y vestidos, pero excluye lencería, trajes de baño y accesorios. Tampoco está disponible en productos patrocinados.

Google aclaró que las imágenes generadas pueden contener errores en detalles o proporciones, por lo que recomienda complementar la prueba con la revisión de tallas, descripciones y opiniones de otros usuarios antes de concretar una compra.

En materia de privacidad, la compañía indicó que las fotos cargadas no se utilizan para entrenar modelos ni se comparten con terceros, y que no se recopilan datos biométricos durante el proceso. El usuario puede eliminar sus imágenes en cualquier momento.

(Google)
Google estableció que no utiliza las imágenes subidas para entrenar modelos algorítmicos ni para recolectar datos biométricos. (Google)

Cómo usar asistentes de IA para probar ropa

Más allá de “Pruébalo”, los principales asistentes de inteligencia artificial también pueden funcionar como probadores virtuales, entre ellos Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude y Meta AI.

Para lograrlo, hay que seleccionar el modo de generación de imágenes, adjuntar una foto de cuerpo entero y una captura de la prenda deseada, y pedirle a la IA que edite la imagen para mostrar cómo luciría el producto puesto.

Para mejorar el resultado, se recomienda incluir en la solicitud el enlace del producto, las medidas corporales exactas en centímetros (pecho o busto, cintura, cadera, hombros y altura) y el talle que se piensa comprar.

Estos asistentes también pueden actuar como asesores de vestuario, con capacidad de analizar talles, tipos de calce, cortes y colores, y ofrecer una recomendación sobre si conviene adquirir esa prenda u optar por otra.

Temas Relacionados

GoogleRopaIAGoogle ShoppingCompras por internetTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Revisar los ajustes de privacidad permite identificar qué aplicaciones pueden activar el micrófono y retirarles el acceso cuando no sea necesario

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

Las grandes entidades financieras endurecen los controles sobre herramientas automatizadas de terceros ante dudas por la seguridad, la autorización de transferencias y la responsabilidad frente a movimientos no deseados

Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

Una novela premiada con 20.000 euros resultó estar escrita en un 99% por inteligencia artificial

El detector Pangram analizó las 26.000 palabras de "Donde el agua trabaja" y la editorial suspendió la gira de presentación en España

Una novela premiada con 20.000 euros resultó estar escrita en un 99% por inteligencia artificial

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este viernes

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este viernes

DEPORTES

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

El sentido mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias: “Es un reconocimiento a tus valores”

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

TELESHOW

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

El sorpresivo anuncio de Netflix durante el cumpleaños 75 de Charly García: “Ahora sí”

Nicole Neumann abrió un debate sobre las propinas y contó una incómoda experiencia en Nueva York

La emoción de Lali Espósito al encontrarse con Cristian Castro en un evento: “Cada vez que lo veo me pasa algo”

INFOBAE AMÉRICA

Dieta nutritiva: cuáles son los alimentos más saludables para acompañar el huevo duro

Dieta nutritiva: cuáles son los alimentos más saludables para acompañar el huevo duro

Temporal, inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y múltiples llamados de emergencia en Quito

Deserción escolar baja al 1.31% en Honduras, pero 24 mil estudiantes han sido desplazados

Justicia de El Salvador ratifica la validez de sanción del 30% por errores en documentos tributarios

Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial