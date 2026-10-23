Panamá

Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial

Busca promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos del país e impulsar soluciones de economía circular

Una pila de botellas de plástico transparentes, bolsas plásticas y latas de bebida apiladas
Una masa de botellas, bolsas y envases desechables ilustra la acumulación de residuos plásticos. (Captura de video)
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Panamá se sumó formalmente a la red global de países que combaten la contaminación por plásticos.

El país firmó un memorando de entendimiento con la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP), la mayor iniciativa multisectorial del mundo dedicada a ese objetivo.

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El acuerdo convierte a Panamá en la alianza número 26 de esta red, que ya opera en África, Asia y América Latina con 25 alianzas nacionales activas.

La ceremonia se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas y el encuentro se enmarcó en la Reunión Estratégica País que el Foro Económico Mundial desarrolla en el territorio panameño.

El memorando lo firmaron el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, y el presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi.

Un letrero cercano a un contenedor en Panamá Oeste invita a depositar los plásticos para evitar la contaminación de los océanos. (MiAmbiente)
Un letrero cercano a un contenedor en Panamá Oeste invita a depositar los plásticos para evitar la contaminación de los océanos. (MiAmbiente)

El documento fija un Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial en el tiempo.

Entre sus objetivos figura promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos del país e impulsar soluciones de economía circular.

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El acuerdo también busca reducir la contaminación por plásticos mediante la coordinación entre distintos actores, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto a nivel nacional como regional y global.

“Sin naturaleza no hay economía, y es por ello por los que los plásticos tienen que ser parte de la solución y no del problema”, afirmó el ministro Navarro al suscribir el documento.

El funcionario reconoció que la meta planteada en el memorando representa “un reto muy grande” para el país.

Recolección de plásticos en una de las costas de la ciudad de Panamá por parte de funcionarios del Ministerio de Ambiente. (MiAmbiente)
Recolección de plásticos en una de las costas de la ciudad de Panamá por parte de funcionarios del Ministerio de Ambiente. (MiAmbiente)

El ministro de Ambiente situó este acuerdo dentro de una trayectoria previa del país en materia ambiental.

Según explicó, Panamá ya había mostrado capacidad de liderazgo en biodiversidad y conservación de recursos marinos, y ahora busca replicar ese papel en la gestión de residuos plásticos.

“Panamá asume el liderazgo ahora, no solo a nivel de nuestro país, internamente, con estos excelentes ejemplos de colaboración público-privada, sino también a nivel regional”, acotó Navarro.

El ministro remarcó que esa experiencia previa en colaboración entre el sector público y el privado funciona como base para el nuevo compromiso con la GPAP.

La iniciativa es alojada por el Foro Económico Mundial y reúne a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil bajo un mismo esquema de trabajo. Su propósito central es poner fin a la contaminación por plásticos a través de la acción coordinada entre países.

Un primer plano de la yema de un dedo humano sobre la cual hay diminutas partículas y fibras de plástico de diversos colores.
Pequeñas partículas de microplásticos adheridas a la yema de un dedo humano ilustran el nivel de contaminación por plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la incorporación de Panamá, la red amplía su presencia en América Latina, región donde ya cuenta con otras alianzas nacionales activas dentro del mismo esquema de cooperación internacional.

El memorando no establece plazos específicos ni metas numéricas de reducción en el material difundido sobre la firma. El documento se concentra en definir el marco de cooperación y los mecanismos de coordinación entre el Gobierno panameño, el sector privado y los organismos internacionales involucrados en la gestión de residuos plásticos.

El Global Plastic Action Partnership (GPAP) es la principal plataforma multisectorial del Foro Económico Mundial dedicada a convertir los compromisos para acabar con la contaminación por plásticos en acciones concretas a escala nacional y global, mediante la promoción de una economía circular de los plásticos y la creación de alianzas entre gobiernos, empresas, sociedad civil y organismos internacionales.

Surgido en 2018 como respuesta a la crisis global de contaminación plástica en océanos, ríos y ciudades, GPAP ha evolucionado hacia una red de 25 Plataformas Nacionales de Acción sobre los Plásticos (NPAP), que hoy impulsan cambios estructurales para más de 1.500 millones de personas en África, Asia, América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en la mayor iniciativa cooperativa del mundo en este ámbito.

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