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Preocupación en Alemania: el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se desplomó en la práctica y fue trasladado de urgencia al hospital

El ex defensor, de 40 años, debió ser atendido en el campo de entrenamiento del club y fue llevado en ambulancia, aunque informan que hasta descendió un helicóptero sanitario en el lugar

Vincent Kompany es el entrenador del Bayern Múnich desde hace más de dos años (AP Foto/Matthias Schrader)
Vincent Kompany es el entrenador del Bayern Múnich desde hace más de dos años (AP Foto/Matthias Schrader)
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La noticia preocupó a Alemania: Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se desplomó en el campo de entrenamiento del equipo y debió ser trasladado de urgencia al hospital. La información la confirmó la propia institución por medio de un comunicado oficial.

“Preocupación por el entrenador del Bayern. Vincent Kompany fue trasladado en ambulancia a un hospital de Múnich el viernes. Un helicóptero había aterrizado previamente en el campo de entrenamiento de la calle Säbener Straße”, indicó el diario alemán Bild en un artículo que llevó la firma de cuatro periodistas. “Su estado es estable”, se limitó a agregar la cadena Sky Sports en su edición alemana.

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El portal Bild aclaró que el entrenador de origen belga fue a ver la sesión del equipo Sub 23 del Bayern tras dirigir al equipo principal y “se desplomó”. Los periodistas reflejaron que fue “una experiencia dramática y profundamente conmovedora para los presentes”. A punto tal que “se suspendió la sesión” cuando “la mayoría de los jugadores profesionales del Bayern ya se encontraban en el vestuario”.

Incluso especificaron que a las 15:54 del viernes en Alemania, se pidió al “helicóptero de rescate Christoph 1 (CHX1)” dirigirse al campo de entrenamiento del equipo desde el hospital de Harlaching.

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Bayern emitió un primer comunicado en el que se limitó a informar que “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”. A esto, sumó: “El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”.

El comunicado oficial de la institución alemana contó con declaraciones de Max Eberl, director general deportivo: “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”.

El comunicado oficial del Bayern Múnich sobre el estado de salud de Kompany
El comunicado oficial del Bayern Múnich sobre el estado de salud de Kompany

Los reportes de los portales citados recuerdan que el ex defensor de Manchester City, de 40 años, arrastraba una infección viral que lo tuvo a maltraer en los últimos partidos del Bayern Múnich. El medio Sky Sports aseguró que se lo vio “debilitado” en el banco de suplentes durante la victoria de su equipo por 6-1 sobre Leipzig el sábado 17 de octubre: se ausentó de la conferencia de prensa posterior y luego faltó a los entrenamientos programados para lunes y el martes.

Bild, por su parte, brindó más detalles sobre los problemas que tuvo el entrenador durante el choque contra el equipo de Martín Demichelis. “Kompany sí dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido”, señaló.

La imagen de Kompany en el banco de suplentes durante el Bayern Múnich-Leipzig del pasado sábado 17 de octubre (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)
La imagen de Kompany en el banco de suplentes durante el Bayern Múnich-Leipzig del pasado sábado 17 de octubre (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Si bien reapareció en el banco en el empate 2-2 contra Arsenal del miércoles por Champions League, Kompany fue sustituido en la rueda de prensa posterior por su principal auxiliar, Aaron Danks. “Lo más importante que le estamos animando a hacer ahora mismo es que descanse y se tome el tiempo que necesite, sin importar cuánto tiempo lleve”, dijo su segundo entrenador ese día.

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