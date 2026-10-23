Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

Bank of America reforzó la seguridad de sus sistemas informáticos ante las vulnerabilidades detectadas por modelos avanzados de inteligencia artificial (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

Guardar

Los principales bancos de Estados Unidos detectaron agentes de inteligencia artificial de terceros que acceden a cuentas de clientes y, en algunos casos, realizan acciones que parecen exceder las instrucciones recibidas.

JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citi están adoptando medidas para restringir el acceso de estas herramientas, ante las dificultades para distinguir la actividad de una persona de la de un sistema automatizado. El problema plantea nuevos interrogantes sobre la seguridad del dinero y la responsabilidad por las operaciones no autorizadas.

PUBLICIDAD

Los bancos buscan controlar a los agentes de IA

Según fuentes consultadas por el sitio Axios, algunas entidades detectaron agentes que ingresaban a cuentas bancarias con credenciales proporcionadas por los propios clientes. Aunque estos usuarios hubieran autorizado el acceso, esa práctica contraviene las normas de muchos bancos, que exigen que sean los titulares quienes inicien sesión.

JPMorgan Chase es uno de los bancos de Estados Unidos que adoptaron medidas para limitar el acceso de agentes de inteligencia artificial de terceros a sus plataforma (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

En otros casos, las entidades identificaron agentes que parecían actuar de manera independiente de las instrucciones de sus usuarios. Algunas herramientas incluso se comunicaron con centros de atención telefónica de los bancos, según el medio estadounidense.

La dificultad para determinar quién está detrás de cada operación preocupa a los ejecutivos del sector. Las entidades no siempre pueden establecer si un agente cuenta con autorización del titular, si excedió los permisos recibidos o si obtuvo acceso de manera fraudulenta.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, varios bancos comenzaron a bloquear herramientas externas y a revisar sus condiciones de servicio. Axios informó que Morgan Stanley empezó a restringir el acceso de agentes de terceros, mientras que JPMorgan, Bank of America y Citi también adoptaron medidas para limitar estas conexiones.

Morgan Stanley optó por bloquear ciertas conexiones con agentes de inteligencia artificial externos como medida preventiva, según informaron medios estadounidenses (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Las restricciones adoptadas por Morgan Stanley tienen un carácter preventivo. Un portavoz de la entidad aseguró a Axios que el banco no había detectado casos de agentes de IA maliciosos que accedieran a sus plataformas. Por su parte, un portavoz de Chase advirtió que los clientes no deben compartir sus nombres de usuario ni sus contraseñas con terceros.

PUBLICIDAD

Bank of America contrató a 1.000 especialistas para reparar fallas expuestas por la IA

Bank of America también debió reforzar la seguridad de sus sistemas ante las vulnerabilidades que pueden detectar los modelos avanzados de inteligencia artificial. Según informó el medio CNBC, la entidad contrató a 1.000 especialistas externos para reparar fallas de software identificadas por herramientas como Mythos, desarrollada por Anthropic. Los contratistas se sumaron a unos 3.000 empleados que ya trabajaban en esas tareas.

Durante una entrevista con CNBC, el director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, explicó que los refuerzos comenzaron en el segundo trimestre de 2026 y que los especialistas continuaban en sus puestos. El trabajo abarcó código utilizado por el propio banco y por sus proveedores.

PUBLICIDAD

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America, explicó que la entidad incorporó a 1.000 especialistas externos para reparar vulnerabilidades de software identificadas por herramientas de inteligencia artificial (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

La herramienta Mythos fue habilitada en abril para un grupo reducido de bancos, empresas tecnológicas y organismos gubernamentales, con el objetivo de evaluar sus capacidades y ayudar a identificar vulnerabilidades.

Este episodio, no obstante, se refiere a fallas en los sistemas informáticos y no implica que esas vulnerabilidades hayan provocado accesos no autorizados a las cuentas de los clientes, como los casos que motivaron las medidas de otras entidades financieras frente a los agentes de IA.

El debate sobre quién responde si una IA mueve dinero

El avance de estos sistemas también plantea dudas sobre la responsabilidad financiera cuando un agente ejecuta una operación que el titular no pretendía realizar.

Durante una presentación de resultados de JPMorgan del 13 de octubre, el director financiero de la entidad, Jeremy Barnum, advirtió que los clientes que compartan sus credenciales con agentes que luego realicen acciones no deseadas deben entender que esas operaciones podrían quedar bajo su responsabilidad.

PUBLICIDAD

No obstante, las normas estadounidenses limitan la responsabilidad de los consumidores por determinadas transferencias electrónicas no autorizadas. La regulación también contempla situaciones en las que una persona autorizada para transferir dinero excede los permisos que recibió.

La regulación bancaria de Estados Unidos carece de definiciones precisas sobre la protección al consumidor ante movimientos ejecutados por agentes de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todavía no está claro cómo se aplican esas disposiciones a los agentes autónomos de inteligencia artificial. La interpretación de las normas podría resultar determinante para establecer si un cliente tiene derecho a recuperar el dinero perdido en una operación de este tipo.

Axios no documentó pérdidas confirmadas en cuentas bancarias relacionadas con los casos que reportó. Sin embargo, el sector de las criptomonedas ya registró incidentes que ilustran los riesgos de delegar operaciones financieras en sistemas conectados a IA.

PUBLICIDAD

Un informe de la publicación especializada BeInCrypto titulado State of AI Agent Payments 2026 documentó dos incidentes en los que atacantes consiguieron que sistemas vinculados con inteligencia artificial enviaran USD 281.200 a sus propias billeteras. Los fondos fueron recuperados posteriormente, según el reporte.

El acceso de solo lectura, una posible alternativa

Los bancos reconocen que los clientes podrían querer utilizar agentes de IA y realizar tareas en su nombre. Por eso, las entidades buscan una solución que permita aprovechar estas herramientas sin concederles un control amplio sobre las cuentas.

Según Axios, varios bancos avanzan hacia un modelo de acceso de solo lectura. Esta modalidad permitiría a los agentes consultar información financiera, pero les impediría ejecutar operaciones o transferir fondos.

PUBLICIDAD

Los agentes de inteligencia artificial en la gestión de operaciones bancarias y financieras (Imagen ilustrativa Infobae)

Las entidades ya ofrecen mecanismos similares a aplicaciones externas de gestión financiera, como Quicken, que permiten revisar datos para elaborar presupuestos y organizar gastos.

El desafío consiste en establecer monitoreos que permitan diferenciar las interacciones autorizadas de las acciones que comprometen el dinero de los clientes. Los ejecutivos entrevistados por Axios también advirtieron que el rápido desarrollo de los agentes de IA facilita la aparición de nuevas vulnerabilidades antes de que los bancos puedan responder.

Las entidades están invirtiendo en medidas preventivas y en planes de contingencia para proteger las cuentas o restablecer rápidamente el acceso de los clientes si se produce un incidente.

PUBLICIDAD

Por ahora, el sector intenta encontrar un equilibrio entre permitir el uso de una tecnología que gana popularidad y evitar que los agentes operen con facultades que los bancos no pueden controlar de manera fiable.