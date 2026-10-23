Vinos, whiskys y tecnología a precios de remate: cómo participar de las nuevas subastas de ARCA

ARCA subastará 1.136 botellas de vinos, espumantes y whiskys distribuidas en 14 lotes, con precios base desde $76.000

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Botellas de Angélica Zapata, DV Catena y Luigi Bosca, whiskys Chivas Regal, consolas de DJ Pioneer y parlantes JBL forman parte de una variada oferta de productos que saldrán a remate en noviembre, con precios base desde $50.000. Se trata de dos subastas online que realizará el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los días 5 y 12 del próximo mes, con un total de 31 lotes que incluyen desde vinos de alta gama hasta equipos de audio y tecnología.

Entre los productos disponibles se destacan más de 1.100 botellas de vinos, espumantes y whiskys, con etiquetas de bodegas reconocidas como Catena, Luigi Bosca, Zuccardi, Salentein y Colomé. También habrá consolas Pioneer, parlantes JBL, equipos de voz Shure y Sennheiser y amplificadores de distintas marcas.

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Las operaciones se realizarán de manera completamente virtual, a través de la plataforma oficial de subastas del Banco Ciudad. Los interesados deberán registrarse, seleccionar los lotes que deseen adquirir y cumplir con las condiciones establecidas para cada remate, entre ellas el depósito de una caución cuyo monto dependerá de las características de cada convocatoria.

Las dos jornadas estarán destinadas a distintos tipos de mercadería. La primera estará concentrada en bebidas alcohólicas, mientras que la segunda incluirá equipos de audio y artículos tecnológicos procedentes de la Aduana de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El mecanismo permite que los participantes consulten previamente los catálogos, las fotografías y las condiciones de venta de cada lote. Además, se establecieron fechas específicas para que quienes estén interesados puedan observar presencialmente los productos antes de realizar sus ofertas.

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Vinos y whiskys: más de 1.100 botellas en subasta

La primera jornada se realizará el jueves 5 de noviembre, a partir de las 11, y tendrá como protagonistas a los vinos, espumantes y whiskys. En total, se ofrecerán 1.136 botellas distribuidas en 14 lotes, con cantidades variables y precios base que comienzan en $76.000.

Entre las etiquetas que saldrán a remate se destacan vinos de Catena, Luigi Bosca, Zuccardi, Salentein y Colomé, entre otras bodegas reconocidas

Uno de los lotes que marca el precio inicial está integrado por 16 botellas de vino Angélica Zapata Chardonnay 2021, con una base de $76.000. Se trata de uno de los ejemplos que permiten conocer la composición de la oferta, ya que los valores publicados corresponden a conjuntos de productos y no necesariamente a unidades individuales.

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La variedad de etiquetas constituye uno de los principales atractivos de esta convocatoria. Entre los vinos disponibles aparecen DV Catena, Angélica Zapata, Bramare y Domaine Alma Negra, además de distintas propuestas de bodegas reconocidas dentro del mercado argentino. La nómina también incluye productos de Luigi Bosca, Lorca Poético, Doña Paula Estate, La Linda, Zuccardi, Salentein, Colomé, Álamos, Felino y Reserva del Fin del Mundo.

A esa selección se suman vinos de Concha y Toro y Cordero con Piel de Lobo, lo que amplía la diversidad de marcas disponibles en los distintos lotes. La distribución de las 1.136 botellas contempla cantidades variables, por lo que quienes deseen participar deberán consultar el detalle de cada conjunto antes de presentar una oferta.

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En el segmento de bebidas espirituosas también habrá whisky Chivas Regal de 12 y 13 años. Uno de los lotes estará compuesto por ocho botellas, con un precio base de $81.000.

Los valores informados son los puntos de partida para las ofertas, no los precios finales de adjudicación. Por eso, la cifra de cada lote funciona como referencia inicial para quienes evalúan participar en la subasta.

El catálogo completo de bebidas, junto con las fotografías y las condiciones de venta, estará disponible en la plataforma del Banco Ciudad correspondiente al remate del 5 de noviembre.

Equipos de audio y tecnología desde $50.000

La segunda convocatoria tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, también desde las 11, y estará destinada a la comercialización de mercadería de la Aduana de Concepción del Uruguay.

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En este caso, la oferta estará integrada por 17 lotes de equipos de audio y artículos tecnológicos, con precios base que comienzan en $50.000.

Entre los equipos de audio que saldrán a remate se encuentran consolas Pioneer, parlantes JBL y amplificadores de distintas marcas

Entre los productos se destacan las consolas Pioneer DDJ-SX2, los equipos de voz de las marcas Shure y Sennheiser, los parlantes JBL Charge 3 y distintos modelos de amplificadores Roadstar, BAK y Stetsom.

Uno de los artículos con menor precio inicial es el amplificador Stetsom VS 400.4 Mini, que tendrá una base de $50.000. También se ofrecerán parlantes JBL Charge 3 con una base de $80.000 y amplificadores Roadstar desde $90.000.

En el caso de las consolas Pioneer DDJ-SX2, el precio base informado asciende a $540.000, uno de los valores más elevados entre los ejemplos difundidos para esta jornada.

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La variedad de productos incluye equipos destinados a diferentes usos vinculados con el sonido, desde amplificadores y parlantes hasta consolas y dispositivos de voz.

La convocatoria no estará limitada exclusivamente al equipamiento de audio. También se ofrecerán portarretratos digitales de las marcas Quanta, Disney y Cartoon Network, que forman parte de los artículos tecnológicos incluidos en los lotes.

Al igual que en la subasta de bebidas, los valores publicados corresponden a precios iniciales. Los interesados podrán consultar las características de los productos y las condiciones específicas de venta antes de decidir en qué lote particip

Dónde se podrán ver los productos antes de las subastas

Además de la posibilidad de consultar fotografías y descripciones online, el Banco Ciudad informó que habrá instancias de exhibición presencial para quienes deseen conocer los bienes antes de ofertar.

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En el segmento de bebidas espirituosas también habrá whisky Chivas Regal de 12 y 13 años

En el caso de los vinos, espumantes y whiskys, las visitas estarán habilitadas los días 26 y 27 de octubre, entre las 9 y las 12, siempre con coordinación previa.

La mercadería estará distribuida en tres ubicaciones diferentes, según el número de lote.

Los lotes 1 al 6 podrán visitarse en Gunther 1160, en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Los lotes 7 al 10 estarán disponibles en Chacra 226, Quinta Sección, Palmar, en Paso de los Libres, Corrientes.

Por su parte, los lotes 11 al 14 se exhibirán en avenida Andrés Guacurarí 121, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Para los equipos de audio y tecnología, las visitas se realizarán los días 2 y 3 de noviembre, de 9 a 12, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En este caso, también será necesario coordinar previamente la visita por correo electrónico.

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Los catálogos digitales permitirán identificar los productos incluidos en cada remate y acceder a las condiciones de venta. La exhibición presencial constituye una instancia adicional para quienes deseen observar la mercadería antes de presentar sus ofertas.

Cómo participar de las subastas online de ARCA

Para intervenir en cualquiera de las dos jornadas, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Subastas del Banco Ciudad y completar el procedimiento de inscripción.

El sistema funciona de manera electrónica y permite realizar ofertas desde una computadora, notebook, tablet o teléfono celular con conexión a internet.

El primer requisito consiste en registrarse como usuario en la plataforma. Para hacerlo, se debe ingresar a la opción “Iniciar sesión”. Según informó la entidad, las credenciales son las mismas que se utilizan para Autogestión.

Una vez completado ese paso, el participante deberá seleccionar la subasta de su interés. Antes de avanzar con la inscripción, será necesario leer las condiciones de venta correspondientes al remate elegido. Allí se establecen los requisitos particulares que deben cumplir los interesados.

El siguiente paso consiste en inscribirse dentro del plazo previsto para cada subasta. La inscripción deberá realizarse de acuerdo con las fechas y condiciones que figuren en la plataforma.

Otro requisito es transferir el monto de caución correspondiente. El Banco Ciudad aclaró que ese importe varía según las condiciones específicas de cada convocatoria, por lo que no existe un monto único informado para los dos remates.

Después de completar los pasos requeridos, el interesado recibirá un correo electrónico de habilitación. Esa confirmación le permitirá participar y presentar ofertas en la jornada seleccionada.

Las posturas se efectuarán exclusivamente de manera electrónica, a través de la plataforma del Banco Ciudad.