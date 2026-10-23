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La emoción de Lali Espósito al encontrarse con Cristian Castro en un evento: “Cada vez que lo veo me pasa algo”

La artista argentina no ocultó su alegría al cruzarse al cantante mexicano en los Premios Billboard de la Música Latina

Durante la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina, la cantante argentina Lali Espósito saluda al cantante mexicano Cristian Castro.

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La presencia de Cristian Castro en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina provocó una reacción inmediata de Lali Espósito, quien no ocultó su admiración por el cantante mexicano. La artista argentina se cruzó con él en Miami y, entre risas y gestos de emoción, confesó que aquel encuentro la conmovió como si fuera la primera vez.

No, chicos, por favor. Ay, lo amo”, expresó Lali al verlo llegar al espacio de entrevistas de Telemundo. Aunque ya habían coincidido en otras oportunidades, explicó que la emoción no disminuye. “Yo ya me lo crucé un montón de veces, pero cada vez que lo veo me pasa algo porque de verdad crecí tratando de imitar sus baladas, sus canciones. Lo amo. Estoy emocionada”, aseguró.

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Las imágenes del momento muestran a la cantante con un vestido dorado de brillos, en medio de la circulación de artistas, equipos de trabajo y periodistas detrás de la alfombra roja. En ese contexto, Cristian Castro apareció vestido de blanco y se acercó a saludarla. Lali reaccionó con una sonrisa y luego se mostró visiblemente movilizada ante la cámara.

Durante la entrevista, la artista también contó que el abrazo con el intérprete de Azul era uno de los momentos que más esperaba de la noche. “Acaba de suceder lo que yo más deseaba, que era darle un abrazo profundo a Cristian Castro”, señaló. El conductor le recordó que ella había expresado ese deseo el día anterior, cuando participó de otro contenido del evento. “Te lo dije, ¿te acordás? Te lo dije y sucedió”, respondió ella.

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Durante la cobertura de los Premios Billboard de la Música Latina transmitida por Telemundo, la cantante argentina Lali Espósito participa en una entrevista

La admiración de Lali por el cantante no surgió de un encuentro reciente. La actriz y compositora habló de la música de Castro como parte de su formación sentimental y artística desde niña. “Ya lo conocía, me lo había cruzado en Argentina, pero tenía ganas de verlo hoy, que lo van a homenajear y que es mi cantante latino favorito de toda la vida”, afirmó.

Al ser consultada por su tema preferido, evitó elegir uno solo. “Todas, todas”, respondió antes de mencionar Vuélveme a querer y de entonar unos versos de otra de sus canciones: Mañana, mañana. Luego amplió su reconocimiento a distintas etapas de la carrera del artista mexicano. “Todas sus baladas, el inicio de su carrera y al día de hoy yo lo admiro”, sostuvo.

La charla también dejó lugar para el costado más distendido de Cristian Castro, protagonista de varias frases que se hicieron virales en las redes sociales. Lali eligió una en particular: “No hagas nada. No tienes que hacer nada. Cuando te digan que hagas algo, no hagas nada”.

Lali en River
Tras brillar en River, Lali viajó a Miami (RS Fotos)

“A mí me hizo muy feliz escucharlo decir eso porque es una gran verdad”, comentó entre risas. Para la cantante, la frase resume una invitación a bajar el ritmo frente a las exigencias cotidianas. “Estamos todos tan activos que el tipo te dice: ‘Relajate, hermano, un poquito’”, agregó. Los conductores acompañaron la broma y ella completó: “Y suave, suave. Él es así”.

Más allá del reencuentro con Cristian Castro, Lali describió el clima que se vivió durante la gala en Miami: “Hay una vibra terrible. Hay mucha gente. Yo me iba enganchando el vestido con gente y con brillos de otros vestidos, de la cantidad que somos”, contó sobre el movimiento en el lugar. También reparó en los looks de las invitadas y en la energía general de la noche: “Las mujeres están guapísimas. Está todo el mundo muy contento”.

Para la artista, la convocatoria tuvo un valor especial por la diversidad de géneros, procedencias y trayectorias presentes en una misma celebración. “Es una celebración de la música, de la diversidad que tiene la música”, explicó. “Somos muy distintos, hacemos músicas muy distintas y, sin embargo, hoy nos unimos todos aquí y eso es muy bonito”.

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