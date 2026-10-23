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Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

En su paso por Infobae en Vivo, el actor repasó su personificación del hijo del expresidente en las biopics de Carlos Menem y Guillermo Coppola

El actor Agustín Sullivan en Infobae en Vivo
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Agustín Sullivan visitó Infobae en Vivo para hablar sobre el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr, hijo del expresidente argentino, en dos series diferentes: primero en Menem (Amazon Prime Video, 2025) y ahora en la segunda temporada de Coppola, el representante, estrenada este viernes en Disney+. Ambas producciones comparten director, Ariel Winograd, lo que permitió a Sullivan sostener una misma construcción del personaje a lo largo de dos proyectos distintos.

“Es raro, es con el mismo director y todo el mismo equipo creativo, casi todo el mismo, de maquillaje, peinado, caracterización”, explicó el actor sobre la singularidad de repetir un personaje real en dos ficciones separadas. A diferencia de Sandro, el ídolo musical que interpretó en una producción anterior y que lo dio a conocer masivamente, Sullivan remarcó que sobre Menem Jr existe mucho menos material de archivo disponible para la investigación previa, lo que supuso un desafío diferente.

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De cualquier manera, Sullivan detalló que su método de trabajo no busca la imitación, sino una recreación basada en la energía y el comportamiento del personaje. “Todos los personajes los tomo igual, empiezo a trabajar desde la energía, cómo camina, cómo piensa, qué le da risa, qué no, cómo se hace el desayuno”, señaló. Para Menem Jr, ese proceso incluyó conversaciones con personas de su entorno cercano para aproximarse a esas sensaciones que no transmite el archivo. “Yo lo hago con mucho respeto y me baso mucho en lo que la gente cercana me iba contando”, afirmó.

La segunda temporada de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llega el 23 de octubre. (Disney )

El actor fue explícito al diferenciar su trabajo del de un imitador, incluso ante pedidos de mayor fidelidad por parte de la producción. “No, porque ahí ya me harían un imitador”, respondió al ser consultado sobre si algún director le pidió alguna vez una réplica calcada del personaje real. Según explicó, la construcción es un trabajo conjunto con el director que luego se transforma en el set, en la interacción con los compañeros de elenco, entre ellos Juan Minujín, quien interpreta a Guillermo Coppola en ambas temporadas de la serie de Disney+.

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La aventura de ser Carlitos Jr. por un rato

Durante la entrevista, Sullivan recordó una experiencia particular durante el rodaje de Menem: un viaje a La Rioja, provincia de origen de la familia del expresidente, donde condujo un auto de rally sobre el mismo ripio que, según contó, recorría Menem Jr en la vida real. “Ahí sí manejé yo”, relató el actor, quien calificó la experiencia como inusual para su cotidianeidad. “Cuándo vas a estar en La Rioja, en un ripio, andando en rally, es una locura”, agregó.

Esa escena se suma a otra vivida durante el rodaje de Coppola, el representante, donde Sullivan voló un helicóptero real en el marco de una secuencia de la ficción. “Son cosas que en la vida cotidiana no te pasan”, resumió el actor sobre ambas experiencias, que calificó entre las más singulares de su trabajo.

Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.
Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.

La segunda temporada de “Coppola, el representante”, con seis episodios disponibles desde este viernes en Disney+, recorre distintas etapas de la vida de Guillermo Coppola entre 1965 y 2024, según detalló su director a medios locales. El elenco incluye además a Mónica Antonópulos, Macarena Achaga y Joaquín Ferreira, entre otros intérpretes que retoman papeles de figuras vinculadas a la historia del representante.

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