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Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

La lupa está puesta en Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Adam Bareiro. ¿Llegan a los partidos contra River y Atlético Mineiro?

Los jugadores lesionados de Boca Juniors
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Rodolfo Arruabarrena recibiría buenas noticias en los próximos días respecto a la recuperación de algunos futbolistas de cara a la recta final del año, en la que Boca Juniors afrontará la disputa de al menos cuatro títulos: Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Tabla Anual. Jugadores importantes estarían en condiciones de ser exigidos y el cuerpo técnico evaluará si los tira a la cancha en los próximos relevantes compromisos.

El primero de los implicados es Tomás Belmonte, quien sufrió una rotura de meniscos a fines de septiembre y disputó su último partido contra San Lorenzo el 20/9. Luego de su intervención quirúrgica en la rodilla derecha, el mediocampista que venía siendo considerado por el Vasco Arruabarrena como pieza de recmabio, volvió a entrenarse con el resto del grupo y apunta a ponerse a punto desde lo físico y futbolístico para formar parte de los concentrados en el Superclásico ante River del domingo 1° de noviembre en la Bombonera. De no surgir imponderables, el Toto volverá a tener ruedo por su pronta rehabilitación.

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Aranda es el segundo apuntado en esta cuestión. Según pudo averiguar Infobae, tanto él como el paraguayo Bareiro intentarán trabajar con el resto de sus compañeros la próxima semana, aunque las exigencias serán más paulatinas para ambos. La primera quincena de noviembre será fundamental para determinar si alguno o ambos volverán a estar al 100% de su físico para jugar algunos de los encuentros que le restarán a Boca de acá a fin de año. Vale recordar que Aranda se fracturó el peroné a fines de agosto y lleva dos meses de recuperación tras su operación. El delantero guaraní pasó por el quirófano en la misma fecha por una discopatía lumbar que prosiguió a una serie de desgarros que lo alejaron de las canchas desde mayo pasado e incluso lo privaron de ser convocado para el Mundial con su seleccionado nacional.

Buenas noticias para Arruabarrena: Boca volvería a contar con algunos soldados para la recta final del año (@BocaJrsOficial)
Buenas noticias para Arruabarrena: Boca volvería a contar con algunos soldados para la recta final del año (@BocaJrsOficial)

Por edad y contextura física, Aranda estaría más próximo a hacer fútbol otra vez, pero una cosa es el ritmo de las prácticas con sus compañeros y otros el de elite y en instancias eliminatorias y definitorias como las que afrontará Boca en las siguientes semanas (incluida la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro y los playoffs eliminatorios del Torneo Clausura). El número 10, que no juega oficialmente desde el empate con Racing en Avellaneda en agosto pasado, se ilusiona con ponerse a tope antes del duelo contra el Taladro en Mendoza el 14 de noviembre, sumar algunos minutos y quedar disponible definitivamente para la final frente al Mineiro. Lo de Bareiro será más complejo por el tipo de lesión y por el estilo de jugador con permanente exposición al roce. Lo lógico sería que ambos futbolistas recién retomen la actividad entre fines de noviembre y principios de diciembre.

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Este domingo, Boca visitará a Independiente en Avellaneda (desde las 17) luego de haber obtenido el histórico triunfo en el Maracaná contra Vasco da Gama. Después tendrá una semana larga para recuperarse pensando en River (domingo 1° de noviembre en la Bombonera) y una semana más tarde cerrará su participación en la fase regular del Clausura en condición de local contra Defensa y Justicia, donde también se conocerá al ganador de la Tabla Anual, clasificación que hoy lo tiene como líder junto a Argentinos Juniors.

Pasando en limpio: Belmonte apunta a estar en cancha para el Superclásico con River del 1° de noviembre; Aranda sueña con sumar minutos antes de la final contra el Mineiro y al menos ocupar un lugar entre los suplentes en el desenlace de la Copa Sudamericana; y para Bareiro será un logro regresar oficialmente a las canchas en 2026, aunque todo hace indicar que apuntará a la pretemporada de enero de 2027.

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