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De una serie de YouTube a un juego viral: el título que está regalando Steam

La aventura inspirada en la serie de YouTube 3rd Life alcanzó una valoración positiva del 99% y puede incorporarse al perfil sin límite para reclamarla

Este juego gratis en Steam tiene 99% de reseñas positivas y puedes conservarlo para siempre - Valve
Este juego gratis en Steam tiene 99% de reseñas positivas y puedes conservarlo para siempre - Valve
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Steam ofrece de forma gratuita y permanente Heartfall - a Tale in Three Lives, un videojuego que surgió como proyecto creado por fanáticos de la serie de YouTube 3rd Life y que logró una calificación positiva del 99% entre sus jugadores. El título, no tiene fecha límite de reclamo y permanece en la biblioteca de quien lo agregue a su cuenta.

El fenómeno resulta llamativo porque combina el formato de las novelas visuales con un origen poco habitual: una producción audiovisual de YouTube transformada en una historia jugable mediante la colaboración de setenta personas. El resultado, desarrollado por Kazehita, se convirtió en una de las propuestas gratuitas con mejor recepción dentro de su comunidad en los últimos meses.

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Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Un fangame con 400.000 palabras llega gratis a Steam (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fangame construido en siete meses por setenta colaboradores

Heartfall nació como un proyecto colaborativo inspirado en 3rd Life, una serie disponible en YouTube con un grupo numeroso de seguidores. Su desarrollo reunió a setenta colaboradores, quienes trabajaron durante siete meses para dar forma a la historia, las ilustraciones y la música del juego.

El resultado final incluye más de 400.000 palabras de diálogo, más de 450 ilustraciones distribuidas a lo largo de la trama y más de 50 temas musicales originales. Esa cantidad de contenido permite recorrer distintos caminos narrativos, ya que la historia contempla varios finales posibles según las decisiones que tome el jugador.

La trama sigue a Grian, quien despierta en una isla desconocida que puede explorarse a lo largo de la aventura. Durante el recorrido, el jugador conoce a más de doce personajes y descubre fragmentos de una historia que combina elementos propios de la novela visual con mecánicas de un RPG de fantasía.

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Una producción sin fines de lucro y con límites de edad

Los responsables del proyecto aclararon que Heartfall no tiene fines comerciales y que su distribución es completamente gratuita. También señalaron que el contenido está dirigido a un público adolescente en adelante, debido a los temas que aborda la narrativa.

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción.
Steam incorpora una novela visual independiente que no caduca (Steam)

El equipo detrás del fangame precisó, además, que no mantiene ningún vínculo oficial con Grian ni con el elenco de 3rd Life SMP. Según explicaron sus creadores, “todo el contenido incluido en él son nuestras propias interpretaciones y no representa las opiniones, pensamientos o visión del equipo de 3rd Life SMP”. Esta aclaración busca diferenciar la obra de fan como una creación independiente, sin participación directa de los protagonistas reales de la serie original.

Cómo añadir Heartfall a la biblioteca de Steam

El procedimiento para incorporar el juego a una cuenta de Steam es el habitual para cualquier título gratuito disponible en la plataforma. Puede realizarse desde el cliente instalado en una computadora o desde la versión web de la tienda, sin necesidad de pasos adicionales.

Los pasos para reclamarlo son los siguientes:

  1. Iniciar sesión con la cuenta personal de Steam.
  2. Buscar el juego por su nombre, Heartfall.
  3. Confirmar que el precio mostrado sea 0.
  4. Pulsar en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.
  5. Verificar que el título aparezca dentro de la biblioteca digital.
Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Una vez añadida al catálogo personal, la licencia permite descargar el contenido más adelante desde distintos equipos asociados al mismo perfil de la plataforma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, el botón “Jugar” permite sumar el título a la colección de inmediato. Una vez añadido, la descarga puede realizarse en cualquier momento, según el espacio disponible en el disco duro. Por ello, se recomienda reclamar primero los juegos gratuitos y dejar la instalación para después, de modo que la capacidad de almacenamiento no impida conservarlos en la cuenta.

La adquisición de un título gratuito en Steam no equivale a la compra de un producto físico. Se trata de una licencia de uso que queda asociada al perfil del usuario, lo que permite recibir actualizaciones automáticas y descargar el juego desde distintos equipos vinculados a la misma cuenta.

Esta modalidad impide revender o transferir el acceso a otra persona. La disponibilidad del contenido depende, además, de las políticas de la plataforma y del funcionamiento de sus servidores, condiciones que aplican por igual a cualquier otro juego reclamado de forma gratuita.

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