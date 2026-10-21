Guatemala

El ciclo escolar público de 2026 concluirá el 30 de octubre tras completar 180 días de clases

El viceministro técnico Francisco Cabrera afirmó que la planificación anual avanzó sin paros, conflictos ni manifestaciones, favorecida por el clima, y calificó el período como regular en el sector estatal

Decenas de estudiantes con uniformes azules y blancos saludan con la mano levantada junto a una mujer de camisa blanca en el centro
El ciclo escolar 2026 del sector público concluirá el 30 de octubre tras completar los 180 días de clases reglamentarios. (Ministerio de Educación de Guatemala)
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El ciclo escolar 2026 del sector público en Guatemala concluirá el 30 de octubre bajo el modelo de plan diario anual, tras un calendario diseñado para completar 180 días de clases. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, calificó como regular el desarrollo del período por el cumplimiento de las jornadas previstas y la ausencia de interrupciones por paros, conflictos o manifestaciones, según declaraciones compartidas por la agencia de Gobierno AGN.

Las condiciones climáticas permitieron avanzar con las reparaciones de infraestructura y el Ministerio de Educación prevé superar los 30 mil remozamientos acumulados durante los tres años de gestión. La meta anual es completar al menos 10 mil intervenciones en los establecimientos públicos.

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Decenas de estudiantes con uniformes azules y blancos saludan con la mano levantada junto a una mujer de camisa blanca en el centro
El ciclo escolar 2026 del sector público concluirá el 30 de octubre tras completar los 180 días de clases reglamentarios. (Ministerio de Educación de Guatemala)

Alimentación escolar con cinco desembolsos completados

El Ministerio de Educación completó los cinco desembolsos del Programa de Alimentación Escolar previstos para el ciclo lectivo. Los recursos fueron entregados a tiempo a las organizaciones de padres de familia, que ya utilizan los fondos finales para cubrir la alimentación de los estudiantes hasta el cierre de clases.

Cabrera sostuvo que el mecanismo fue ajustado durante los últimos años: “Es un mecanismo muy eficiente que el Ministerio de Educación ha ido perfeccionando con el tiempo y que ahora está sumamente afinado y en función”.

Cerca del 55 % de las escuelas prepara y sirve alimentos calientes, una proporción que podría situarse entre 55% y 60% al finalizar el año. Esta modalidad busca que el aporte nutricional llegue directamente a los alumnos, a diferencia de la entrega de productos en bolsas para los hogares, donde la comida se distribuye entre los integrantes de cada familia.

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Las organizaciones de padres de familia organizan turnos y calendarios para preparar los alimentos y verificar su calidad. El programa cuenta con 278 menús regionalizados, elaborados con nutricionistas según los productos disponibles y las características de cada zona.

Los estudiantes participan en la validación de las preparaciones mediante muestras en las que expresan sus preferencias. A partir de las opciones autorizadas, las organizaciones pueden elegir los menús y realizar variaciones que mantengan el aporte nutricional.

Los fondos para útiles escolares, valija didáctica y gratuidad se entregan desde el inicio del año desde 2024, con el objetivo de que estén disponibles cuando comienzan las clases. Cabrera señaló que esta medida reduce el gasto familiar en materiales y respalda el mandato constitucional de educación gratuita, sin cobros para padres o encargados.

Reparaciones y tecnología para los centros educativos

Las cocinas, los servicios sanitarios, los techos y los pisos concentran las principales necesidades de reparación en las escuelas públicas. Cada solicitud surge en el establecimiento y se canaliza hacia la Dirección Departamental de Educación o la supervisión correspondiente, mientras los recorridos técnicos definen el orden de prioridad.

Las escuelas con mayores daños reciben atención antes que las demás, aunque la planificación puede cambiar ante emergencias como los sismos. Durante el primer año de gestión se realizaron 11 mil reparaciones y, en el segundo, 10 mil 500; para el cierre del tercero se calculan entre 10 mil 500 y 11 mil adicionales.

La política de transformación digital, formulada en 2025, comenzó a aplicarse este año en el ciclo diversificado. La iniciativa combina entrega de equipos, conectividad, contenidos, plataformas educativas y capacitación docente vinculada con el Currículo Nacional Base.

La meta para 2026 es entregar tabletas y fondos de conectividad a todos los estudiantes de cuarto grado del diversificado. También se contemplan licencias para plataformas acordes a cada carrera, entre ellas bachilleratos, peritos, secretariados y magisterios.

El acceso tecnológico será gradual según la edad: limitado para los alumnos más pequeños, mayor y programado para adolescentes, y cotidiano para quienes cursan diversificado. En preprimaria y primaria se mantendrán los materiales impresos y la escritura sobre papel, mientras que en los últimos años de secundaria se reforzará el uso de herramientas digitales para continuar estudios o incorporarse al trabajo.

Todos los docentes del diversificado recibirán capacitación para emplear la tecnología como recurso de enseñanza, una formación que ya comenzó con parte del personal. Cabrera también indicó que el ministerio mantiene reuniones con organizaciones magisteriales, sindicatos, padres, comités, consejos comunitarios de desarrollo y autoridades municipales para conocer sus planteamientos.

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