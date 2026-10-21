Meta deberá pagar USD 25.000 millones a Nuevo México, la mayor multa en su historia

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta el pago de 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la privacidad de sus datos personales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar USD 25.000 millones por engañar a los usuarios de Facebook sobre el manejo de sus datos personales, en el juicio derivado del escándalo de Cambridge Analytica. Es la multa más alta jamás impuesta a la empresa.

El fallo lo dictó el juez Francis J. Mathew, del tribunal estatal de Santa Fe, después de que un jurado encontrara a Meta responsable de 43 millones de violaciones de la ley de protección al consumidor de Nuevo México. Cada violación admitía una multa de hasta USD 5.000.

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La cifra final quedó muy por debajo del máximo legal, que superaba los USD 200.000 millones. El estado había pedido entre USD 35.000 millones y USD 40.000 millones; los abogados de Meta propusieron un techo de USD 3.400 millones y advirtieron que una cifra mayor sería inconstitucional.

La multa impuesta contra Meta acumulará un interés del 15% anual mientras la compañía sostiene su proceso de apelación. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Mientras dure la apelación que Meta ya anunció, la deuda acumulará un interés del 15% anual. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó el monto como una de las condenas estatales más grandes, “si no la más grande”, contra una empresa en la historia de Estados Unidos.

En su resolución, el juez Mathew explicó que la “cantidad extraordinaria de violaciones” encontradas por el jurado, sumada a la duración de la conducta, la participación de directivos de Facebook y el alcance del público de Nuevo México expuesto a las declaraciones falsas, justificaba aplicar la multa máxima prevista por la ley.

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“Este fallo debe ser una señal, un mensaje inequívoco para Silicon Valley”, dijo Torrez en una conferencia de prensa tras conocerse la decisión. Según indicó, todo el dinero de la multa se destinará a un fondo para la educación pública del estado.

La cifra fijada por el juez Mathew supera la sanción de 5.000 millones de dólares que la Comisión Federal de Comercio impuso a Meta en 2019. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El origen en el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook

El juicio se centró en una filtración de datos de 2018: la consultora política Cambridge Analytica, contratada por campañas electorales que incluyeron la de Donald Trump en 2016, accedió sin autorización a información de alrededor de 87 millones de perfiles de Facebook a través de un cuestionario de personalidad de un tercero.

Los fiscales de Nuevo México argumentaron que Facebook engañó públicamente sobre esa filtración y sobre cómo protegía los datos de sus usuarios. Los abogados de Meta respondieron que el estado nunca probó que esas declaraciones hubieran llegado a los habitantes de Nuevo México o que les hubieran causado un daño concreto.

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Los fiscales, en cambio, sostuvieron que las afirmaciones engañosas de la empresa alcanzaron a toda la población del estado, no solo a quienes usaban la red social, una tesis que el jurado terminó por aceptar al calcular más de 43 millones de violaciones.

Tercer golpe judicial del año para Meta en Nuevo México

Este fallo es la tercera condena que Nuevo México le impone a Meta en 2026. En marzo, otro jurado la había declarado responsable de USD 375 millones por exponer a menores a depredadores sexuales y contenido vinculado a trastornos alimentarios.

En agosto, un tribunal sumó otros USD 567 millones para financiar programas contra la crisis de salud mental juvenil, en un caso distinto centrado en el diseño adictivo de Facebook e Instagram.

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La resolución representa la tercera condena judicial que la justicia de Nuevo México aplica a Meta de mark Zuckerberg, a lo largo de 2026. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Nuevo México fue, junto con Florida, el único estado que no se sumó a un acuerdo multiestatal de agosto pasado por el que Meta pagó USD 18.000 millones a 46 estados y dos territorios por el impacto de sus plataformas en adolescentes.

El fiscal Torrez eligió litigar por su cuenta para conservar las protecciones que ya había logrado en los tribunales de Nuevo México, más estrictas que las del acuerdo nacional.

La multa de USD 25.000 millones también deja chica a la sanción que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el organismo que regula la competencia y protege a los consumidores, le impuso a Meta en 2019 por el mismo escándalo: en ese entonces la empresa pagó USD 5.000 millones.

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Meta ya había pagado USD 725 millones en 2022 para cerrar una demanda colectiva vinculada a Cambridge Analytica, y USD 459 millones este año para resolver reclamos de otros 46 estados y dos territorios por el mismo caso.

La empresa apelará la decisión y buscará reducir el número de violaciones reconocidas por el jurado, lo que reduciría el monto final. Hasta que ese proceso se resuelva, la multa seguirá generando intereses.