Tecno

ChatGPT amplía sus funciones: ahora analiza pestañas de Chrome, videos de YouTube y texto seleccionado

La nueva actualización de ChatGPT facilita la investigación y el estudio al analizar el contenido de pestañas abiertas y responder preguntas sobre videos y textos en tiempo real

OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, es demandada por un pastor que asegura que el chatbot le aconsejó no ir al médico tras enfermar.
OpenAI lanza una nueva función para ChatGPT que le permite conectarse a Google Chrome. (OpenAI)
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OpenAI continúa reforzando la integración de ChatGPT con el navegador Google Chrome. La compañía anunció nuevas funciones para su extensión oficial que permiten al asistente comprender el contenido de las pestañas abiertas, responder preguntas sobre videos de YouTube y analizar fragmentos de texto seleccionados directamente desde una página web, todo ello sin necesidad de copiar enlaces o cambiar de ventana.

Con estas novedades, ChatGPT busca convertirse en una herramienta más integrada durante la navegación por internet y competir de forma más directa con Gemini, la inteligencia artificial de Google, que ya cuenta con funciones similares dentro del ecosistema de Chrome.

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Las nuevas capacidades están orientadas a facilitar tareas como investigar, estudiar, resumir información o resolver dudas mientras el usuario navega por la web, reduciendo los pasos necesarios para interactuar con el chatbot.

ChatGTP planea conectarse con Google Chrome como una extensión.
ChatGTP planea conectarse con Google Chrome como una extensión. (X)

ChatGPT ahora entiende el contexto de las pestañas abiertas

La principal mejora de la extensión consiste en que ChatGPT puede utilizar las pestañas abiertas del navegador como contexto para responder preguntas.

Esto significa que el usuario ya no necesita copiar el contenido de una página o pegar su dirección web en el chat para explicar sobre qué desea consultar. La inteligencia artificial es capaz de identificar la información que está visualizando y generar respuestas relacionadas con ese contenido.

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Gracias a esta función, es posible realizar preguntas específicas sobre un artículo, una página de documentación técnica, un informe o cualquier otro sitio abierto en Chrome sin interrumpir la navegación.

La característica está pensada para agilizar el trabajo diario, especialmente en actividades de investigación, redacción, aprendizaje o análisis de información.

ChatGPT te dará información sobre la página web que tengas abierta en una pestaña. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ChatGPT te dará información sobre la página web que tengas abierta en una pestaña. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Analiza el texto que selecciones en una página

Otra de las novedades incorporadas permite interactuar directamente con cualquier fragmento de texto seleccionado por el usuario.

Basta con marcar una palabra, un párrafo o una sección completa para pedir a ChatGPT que explique su significado, resuelva dudas, traduzca el contenido, amplíe la información o responda preguntas relacionadas con ese texto.

De esta manera ya no es necesario copiar el contenido manualmente ni abrir una conversación independiente para obtener ayuda. Todo el proceso se realiza desde la propia página web, haciendo más fluida la interacción con la inteligencia artificial.

Esta función resulta especialmente útil para estudiantes, periodistas, investigadores y profesionales que necesitan consultar información de manera constante mientras trabajan en el navegador.

Solo basta con seleccionar el texto que quieras saber para preguntarle a ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Solo basta con seleccionar el texto que quieras saber para preguntarle a ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

También puede responder preguntas sobre videos de YouTube

La integración de ChatGPT también se extiende a YouTube. Con la actualización, la extensión puede comprender el contenido de un video y responder preguntas relacionadas sin que el usuario tenga que solicitar previamente un resumen o copiar la transcripción.

Esto facilita consultar datos específicos mencionados durante un video, aclarar conceptos explicados por el creador de contenido o localizar información concreta sin necesidad de revisar nuevamente toda la grabación.

La función busca convertir a ChatGPT en un asistente capaz de interpretar distintos formatos de contenido, no solo texto escrito, sino también material audiovisual.

ChatGPT ahora también responde sobre videos de YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ChatGPT ahora también responde sobre videos de YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un acceso más rápido desde cualquier página

OpenAI también simplificó la forma de acceder a la extensión.

Ahora los usuarios pueden hacer clic derecho en cualquier parte de una página web y seleccionar la opción “Preguntar a ChatGPT”. Al hacerlo, la barra lateral del asistente se abre automáticamente sin abandonar el sitio que se está visitando.

Esta integración permite realizar consultas complejas mientras se continúa navegando, evitando cambiar constantemente entre pestañas o aplicaciones.

La intención de OpenAI es que ChatGPT forme parte del flujo de trabajo habitual de quienes utilizan Chrome para estudiar, investigar, redactar documentos o consumir información en internet.

ChatGPT y el uso de sus aplicaciones.
ChatGPT y el uso de sus aplicaciones. (Foto: OpenAI)

La competencia con Gemini se intensifica

La expansión de estas funciones también refleja la creciente competencia entre OpenAI y Google por dominar los asistentes de inteligencia artificial integrados en el navegador.

Gemini mantiene una ventaja al formar parte del ecosistema desarrollado por Google y disponer de una integración más profunda con Chrome y otros servicios de la compañía. Sin embargo, OpenAI continúa ampliando las capacidades de su extensión para ofrecer una experiencia cada vez más completa a quienes ya utilizan ChatGPT como herramienta habitual.

Con la posibilidad de interpretar pestañas abiertas, analizar texto seleccionado y comprender videos de YouTube, la extensión da un paso importante hacia un asistente que acompaña al usuario durante toda su navegación, reduciendo la necesidad de copiar contenido o cambiar de aplicación para obtener respuestas.

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