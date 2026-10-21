“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Cristiano y Messi, en una nueva puja, en la que cada voto vale un euro

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France Football lanzó una votación popular para elegir al mejor Balón de Oro de la historia, bautizada B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), y los primeros resultados muestran una ventaja notable de los seguidores de Cristiano Ronaldo sobre los de Lionel Messi, impulsada por un sistema que exige pagar un euro por cada voto emitido.

La iniciativa, lanzada a comienzos de octubre para celebrar el 70 aniversario del galardón, invita a los aficionados a elegir la mejor temporada individual entre diez futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces. La lista incluye a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. La votación cierra el 27 de octubre a las 23:59, hora de París, y el resultado se conocerá el 28 de octubre, dos días después de la gala oficial en Londres.

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Según los datos difundidos por la organización, la campaña de 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, año en que el portugués ganó la Premier League y la Champions League, concentra el 75% de los votos. Detrás aparece la temporada 2012 de Messi, con 91 goles anotados en un año calendario, con apenas el 9%. El tercer lugar lo ocupa el Balón de Oro 2023 del argentino, tras el Mundial de Qatar, con el 9%.

La particularidad del resultado es que Messi cuenta con ocho ediciones candidatas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) frente a las cinco de Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). Aun así, la suma total de los votos a favor del portugués supera ampliamente el total acumulado por el argentino, lo que llevó a varios medios a cuestionar si la diferencia responde solo a la dispersión del voto entre más opciones o a otro factor.

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Un medio suizo describió la votación como “absurda”

El diario suizo Bote.ch fue el que ofreció el análisis más detallado sobre el fenómeno, bajo un título contundente: “El Balón de Oro le saca el dinero del bolsillo a los fans con una votación absurda”. El medio explicó que “lo que hace especial a esta votación es que hay que pagar para participar”, ya que “cada voto cuesta un euro y votar varias veces está expresamente permitido”.

El diario también citó la justificación de los organizadores sobre el cobro, quienes ofrecen a los votantes “acceso a ventajas exclusivas como, por ejemplo, descargar una foto legendaria”. Pese a las críticas, Bote.ch constató que el mecanismo no frena la participación: “Aunque muchos hinchas critican estas condiciones, parece haber quienes sí participan en la votación”. El medio concluyó, tras repasar la ventaja de Ronaldo en el conteo parcial, que “los fans de Cristiano Ronaldo parecen estar más dispuestos a expresar monetariamente su amor por su ídolo”.

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Otros medios también cuestionaron el sistema de pago

El esquema de votación generó reclamos adicionales. El portal mexicano SDP Noticias señaló que “se ha denunciado un negocio” y que “el esquema comercializa abiertamente una elección histórica y prioriza la capacidad económica de los seguidores por encima del análisis futbolístico verdaderamente objetivo”. El diario colombiano El Espectador, por su parte, advirtió que “el resultado no necesariamente reflejaría las preferencias de una cantidad equivalente de seguidores”.

Esa hipótesis encontró, además, un respaldo concreto en las propias redes sociales. Un usuario identificado como “Kanye Wiz7” admitió públicamente en la red social X haber votado 30 veces por el portugués: “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”, escribió. Hasta el momento, France Football no emitió una respuesta pública a los cuestionamientos sobre el sistema.

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La ausencia de Maradona y Pelé añade otro frente de críticas

El criterio de elegibilidad del B.O.A.T. sumó un segundo foco de controversia: la exclusión de Diego Maradona y Pelé, quienes nunca ganaron el Balón de Oro de forma oficial. El motivo radica en que, durante casi cuatro décadas, el premio estuvo reservado exclusivamente a futbolistas europeos, regla que recién cambió en 1995.

Maradona sí recibió un reconocimiento de France Football, aunque de carácter honorífico: el 3 de enero de 1995, la revista le entregó un Balón de Oro a la trayectoria, en un acto en el que se lo dio su compatriota Alfredo Di Stéfano, como gesto de reparación histórica por no haber podido competir por el premio oficial durante su carrera. Ese trofeo no forma parte de los criterios de elegibilidad del B.O.A.T., que solo contempla a los ganadores del galardón competitivo anual en al menos dos oportunidades. En 2016, la propia France Football realizó una revisión retroactiva y concluyó que, de haber sido elegibles, Pelé habría ganado siete ediciones entre 1958 y 1970, y Maradona se habría quedado con las de 1986 y 1990.

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