Crimen y Justicia

El ginecólogo de Chaco acusado de abusos sexuales, mala praxis y estafa negó los hechos: qué dijo su abogado

Gustavo Kumiega declaró ante la Justicia tras su detención. Su defensor, Zacarías Issolio, aseguró que el médico ampliará su declaración cuando tenga acceso a las pruebas reunidas durante los allanamientos y adelantó que solicitará su excarcelación

Gustavo Kumiega tiene 57 años y es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia
Gustavo Kumiega tiene 57 años y es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia
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El ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega, detenido en el marco de una investigación por mala praxis, abusos sexuales y estafa, negó los hechos que se le atribuyen al declarar como imputado ante la Justicia provincial. Su abogado defensor, Zacarías Issolio, cuestionó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chaco sobre supuestas cirugías que el profesional habría cobrado sin realizar y aseguró que una de las denunciantes confirmó que había sido operada.

“Kumiega fue citado a prestar declaración de imputado; sin embargo, como no se exhibió la prueba colectada durante los allanamientos, solo negó los hechos que se atribuyen y manifestó que, una vez que se le haga conocer la prueba, va a ampliar su declaración”, explicó Issolio a Infobae.

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La declaración se produjo después de que el Ministerio Público Fiscal brindara una conferencia de prensa en la que expuso su hipótesis sobre las maniobras investigadas. Según la Fiscalía, el ginecólogo engañaba a sus pacientes haciéndoles creer que padecían enfermedades graves para someterlas a intervenciones quirúrgicas. En algunos casos, les aseguraba que les había extirpado el útero, aunque posteriormente se comprobaba que conservaban el órgano. La defensa rechazó esa hipótesis.

“La conferencia de prensa que brindó el MPF no es más que la comunicación de una postura de la acusación pública. La hipótesis de que mi defendido simulaba cirugías que luego no realizaba no podrá sostenerse en el tiempo, porque se apoya en conjeturas y no en evidencia”, sostuvo el abogado.

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Así fue la detención del ginecólogo Gustavo Kumiega

En ese sentido, Issolio afirmó que, mientras se desarrollaba la conferencia, una de las denunciantes prestaba declaración ante la Fiscalía y que su testimonio contradecía la versión de que no había sido intervenida quirúrgicamente. “Eso además está respaldado por el informe de anatomía patológica de la pieza extraída, documento que ella misma aportó a la causa”, señaló.

El letrado también cuestionó la decisión de mantener privado de su libertad al profesional. En sus declaraciones, sostuvo que no existe un protocolo de actuación en casos de mala praxis que, por sí mismo, justifique la detención de un médico.

Personal policial en la puerta del domicilio de Kumiega al momento de los allanamientos
Personal policial en la puerta del domicilio de Kumiega al momento de los allanamientos

Kumiega fue detenido el viernes pasado, después de una serie de allanamientos realizados en el sanatorio FEMEChaco, el Centro Médico Ramón Carrillo Osjera y su domicilio particular, todos ubicados en Resistencia.

La medida se produjo en el marco de una investigación por mala praxis que lleva adelante la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N.º 6. Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías Nº 1, Luciano Franco Javier Roy. Durante los operativos se secuestraron historias clínicas, documentación médica, dispositivos electrónicos y medicamentos.

En la conferencia de prensa Echarri confirmó que existen diez denuncias contra el ginecólogo: seis por abusos sexuales durante consultas médicas, tres por mala praxis y una por un abuso sexual ocurrido fuera del consultorio.

Gustavo Kumiega acumula diez denuncias
Gustavo Kumiega acumula diez denuncias

La fiscal explicó que la Procuración General de Chaco dispuso concentrar en su equipo las investigaciones por abusos sexuales durante la atención ginecológica y mala praxis. Además, confirmó que Kumiega fue imputado por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva.

La denuncia por abuso sexual fuera del ámbito médico continúa bajo la investigación del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer que presentó la acusación, que reside en los Emiratos Árabes Unidos, declaró el lunes por Zoom. En esa causa todavía no se formuló una imputación.

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