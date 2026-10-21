Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

BTS tocará por primera vez en la Argentina

Guardar

Miles de fanáticos agotaron en minutos las entradas para las tres fechas de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en el marco del BTS World Tour “ARIRANG”. Una hazaña que resume con exactitud el peso de ARMY, el colectivo global de seguidores que desde 2013 impulsó y amplificó el alcance de la banda surcoreana. Es que lejos de una campaña de marketing o de una exagerada publicidad, la primera visita del grupo a la Argentina, con recitales el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026, es ante todo un logro de sus fans.

La historia detrás de esos estadios llenos no se explica solo por la música. Mientras la industria del entretenimiento identificó tardíamente el potencial del K-Pop en América Latina, los seguidores argentinos ya llevaban años de trabajo autogestionado: grupos de escucha, traducciones colaborativas de letras, campañas en redes sociales para ubicar lanzamientos en las listas y solicitudes constantes a productoras locales para que trajeran a la banda al país.

PUBLICIDAD

Cada entrada vendida representa el cierre de un anhelo que, para muchos, se arrastra desde los primeros años del grupo. Arranques adolescentes que encontraban en las redes primero y en las plazas después, un espacio para canalizar las pasiones. Y allí estaban Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los héroes de una generación que están dispuestos a hacer historia.

ARMY convirtió la espera en un movimiento cultural

El nombre ARMY —acrónimo de Adorable Representative M.C. for Youth (Adorables Representantes MC para la Juventud)— designa a uno de los fandoms más estructurados de la música contemporánea. A diferencia de otros fenómenos de popularidad masiva, la relación entre BTS y sus seguidores se construyó sobre un intercambio directo y constante a través de plataformas digitales, transmisiones en vivo y contenidos pensados para acortar la brecha entre artistas y público.

PUBLICIDAD

Esa cercanía no fue un gesto decorativo. Los propios integrantes del grupo reconocieron en múltiples ocasiones que el vínculo con ARMY fue determinante para apuntalar su carrera, sobre todo en los años iniciales, cuando el K-Pop todavía no contaba con la infraestructura de difusión internacional que tiene hoy. Los fans no solo consumieron la música: la distribuyeron, la tradujeron, la explicaron y la defendieron en cada rincón al que llegó.

El grupo surcoreano llegua luego de una década de dedicación por parte de sus fans

De “Dynamite” a “SWIM”, una discografía que rompió las barreras idiomáticas

El alcance de BTS no se explica solo por cifras de taquilla. Su catálogo musical acumula hitos que redibujaron los límites del pop global. “Dynamite”, lanzada en 2020, fue el primer sencillo íntegramente en inglés del grupo y debutó en el puesto número uno del Billboard Hot 100, un logro sin precedentes para un acto surcoreano. Con más de 2.200 millones de reproducciones en Spotify y un video que superó los 2.000 millones de visualizaciones en YouTube, la canción se convirtió en un himno de optimismo en plena pandemia y les valió una nominación al Grammy en la categoría de mejor actuación de dúo o grupo pop.

PUBLICIDAD

Un año después, “Butter” replicó la fórmula con un pop veraniego que permaneció 10 semanas consecutivas en la cima del Hot 100 y empató el récord de 18 semanas al tope de la lista Digital Song Sales. Antes de esos éxitos en inglés, piezas como “Boy With Luv” —con Halsey—, “FAKE LOVE” y “DNA” ya habían abierto la puerta del mercado occidental cantadas en gran parte en coreano, una hazaña que la industria consideraba inviable hasta que los números la desmintieron. “Spring Day”, de 2017, sigue siendo para buena parte del fandom la pieza más representativa de la identidad emocional del grupo: nueve años después de su publicación, continúa en las listas de reproducción más escuchadas.

'BTS The Comeback Live Arirang', el histórico concierto en Seúl en marzo pasado (REUTERS)

El capítulo más reciente lo escribe “SWIM”, el corte principal de ARIRANG, el quinto álbum de estudio. El disco debutó en el número uno del Billboard 200 y se mantuvo tres semanas consecutivas en esa posición; a la fecha acumula 30 semanas en el ranking. “SWIM” igualó la marca de “Dynamite” como la canción del grupo con más semanas en el primer puesto del chart Global (excluyendo Estados Unidos) y le valió al septeto el premio a Canción del Año en los MTV Video Music Awards 2026, donde también se llevaron los galardones a Mejor K-Pop y Mejor Grupo. ARMY fue, en cada uno de esos hitos, la fuerza que coordinó streams, compras digitales y votaciones para que los números reflejaran una devoción que ya existía mucho antes de las listas.

PUBLICIDAD

Una gira que ya superó a Beyoncé y apunta al billón de dólares

Las cifras del BTS World Tour ARIRANG dimensionan el fenómeno que aterrizó en La Plata. Según datos de Pollstar, la gira acumuló USD 465,8 millones en ventas de entradas y 2.314.140 asistentes en 38 shows entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, lo que la convirtió en la más recaudadora del planeta en ese período. La marca superó los USD 407,6 millones del Cowboy Carter Tour de Beyoncé, el número uno del año anterior. La publicación especializada calificó la trayectoria comercial como “un impulso de taquilla imparable” y advirtió que “todavía no terminó”.

El tramo norteamericano cerró con 1,92 millones de espectadores en 31 funciones con entradas agotadas a lo largo de doce ciudades. Solo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, cuatro noches reunieron a 245.691 personas y generaron USD 66,6 millones. En el Stade de France de París, el grupo estableció el récord de asistencia de la gira con 92.500 tickets por noche, en un evento al que asistió el presidente Emmanuel Macron junto a su esposa. Billboard proyecta que la recaudación total podría cruzar la barrera de los USD 1.000 millones, un umbral que solo un puñado de giras alcanzó en la historia.

PUBLICIDAD

Una postal del paso de BTS por Lima, Perú. Esta noche debutan en Argentina

La etapa latinoamericana, con 14 fechas en cinco países, confirmó esa inercia. En Bogotá, cerca de 100.000 personas asistieron a las dos funciones en el Estadio El Campín. En Lima, más de 521.000 personas se inscribieron en la lotería de entradas para tres recitales que reunieron a unos 151.500 espectadores. En Santiago de Chile, BTS se convirtió en el primer acto coreano en encabezar el Estadio Nacional. Cada dato responde al mismo patrón: una demanda que excede cualquier proyección del mercado y que tiene a ARMY como principal artífice.

Campañas de fans que desafiaron las reglas del negocio musical

El caso de BTS en Argentina ilustra una dinámica que se repitió en decenas de países. ARMY no aguardó a que las discográficas o los medios tradicionales validaran a la banda. Coordinó votaciones masivas en premiaciones internacionales, impulsó streams para colocar canciones en los rankings globales y generó tendencias en redes sociales que obligaron a los sellos a prestar atención.

PUBLICIDAD

Esas acciones colectivas tuvieron resultados concretos: récords de reproducciones en plataformas de streaming, primeros puestos en el Billboard Hot 100 y convocatorias que superaron las proyecciones de las productoras en cada región. La gira mundial ARIRANG, que incluye más de 80 espectáculos en distintos continentes, es una consecuencia directa de esa demanda acumulada.

La llegada a La Plata como símbolo de una conquista colectiva

Los recitales en el estadio platense forman parte del BTS World Tour ARIRANG, la gira que marca el regreso de los siete integrantes a los escenarios tras el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur y un período de proyectos individuales. El reencuentro del grupo como formación completa fue, en gran medida, el acontecimiento que ARMY aguardó con mayor intensidad durante los años de pausa.

PUBLICIDAD

BTS dará tres conciertos en el Estadio Único de la Plata

La producción del show refleja la escala de esa expectativa. El escenario central de 360 grados permite que el público rodee la estructura, una disposición que busca eliminar la separación habitual entre artista y espectador en recintos de gran capacidad. Las puertas del estadio abrirán a las 16.30, con Anita B Queen a cargo de la apertura musical a las 18.30 y el espectáculo principal programado para las 20.

Los fans argentinos y su rol en la expansión del K-pop en la región

La presencia de BTS en Argentina no ocurre en el vacío. El K-pop cuenta con una base de seguidores consolidada en el país, forjada durante años de actividad independiente. Grupos de fans locales llevaron adelante proyectos solidarios, eventos culturales vinculados con Corea del Sur y encuentros que mantuvieron viva la conexión con el género mucho antes de que las grandes giras incluyeran a Buenos Aires en sus itinerarios.

PUBLICIDAD

Namjoon de BTS en Argentina (RSFotos)

La llegada de miles de seguidores a La Plata ya moviliza a la ciudad con actividades relacionadas con la cultura coreana, encuentros entre fanáticos y propuestas que exceden lo estrictamente musical. El recorrido latinoamericano de la gira también incluye presentaciones en Chile y Brasil, y el último recital argentino, previsto para el sábado 24, tendrá una transmisión especial en salas de cine de distintos países, una extensión que permite a más seguidores participar de la experiencia.

Si la dimensión de un artista se evaluara exclusivamente por la lealtad y la capacidad de movilización de quienes lo siguen, BTS ocuparía un lugar sin precedentes en la historia de la música popular. ARMY no solo acompañó el crecimiento del grupo: fue un motor activo de su expansión internacional, con un nivel de coordinación que redefinió lo que significa ser fan en la era digital.

Los shows en La Plata representan la materialización de ese esfuerzo colectivo. Para los seguidores argentinos que durante años reclamaron, tejieron redes y se prepararon, las noches del 21, 23 y 24 de octubre son la confirmación de que la geografía dejó de ser un obstáculo cuando el fandom que respalda a un artista decide que no lo sea.