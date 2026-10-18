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Gratis en Steam acción y sigilo táctico: nuevo juego de PC con excelentes valoraciones

La aventura permite elegir entre un arsenal amplio para resolver cada escenario con rapidez o una estrategia basada en esconderse y avanzar sin llamar la atención

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam ofrece un juego independiente con dos formas de superar sus misiones
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Intravenous 3: Borderline, un juego de acción y sigilo táctico para PC, se puede añadir gratis a la biblioteca de Steam. El título combina una perspectiva y un ritmo de combate inspirados en Hotline Miami con mecánicas asociadas a series como Metal Gear y Splinter Cell. Su llegada sin coste ofrece una opción para quienes buscan una propuesta centrada en la precisión, la infiltración y los enfrentamientos directos.

La disponibilidad resulta relevante porque el proyecto de Explosive Squat Games y HypeTrain Digital acumuló más de 360 reseñas positivas en Steam poco después de su lanzamiento, a principios de octubre.

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Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Un nuevo prólogo combina tiroteos intensos con infiltración en PC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el nuevo juego gratuito en Steam

El protagonista de Intravenous 3: Borderline es Gideon, un hombre que trabajaba para un político corrupto. Durante ese periodo perdió todo y quedó marcado por un solo objetivo: encontrar a las personas responsables de su situación y cobrar venganza.

El juego funciona como un prólogo de Intravenous 3, una entrega más extensa que desarrolla con mayor amplitud las mecánicas de la franquicia. Sin embargo, Borderline no se limita a anticipar el contenido posterior. El título permite conocer el comienzo de la historia de Gideon y ofrece una experiencia completa e independiente.

Explosive Squat Games optó por distribuirlo como un juego gratuito para facilitar el acceso a otros títulos de la serie. Por esa razón debutó bajo el modelo free-to-play, disponible para cualquier usuario que tenga una cuenta en Steam.

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El proyecto presenta el origen de Gideon mediante escenarios que admiten aproximaciones directas, distracciones, oscuridad y eliminación progresiva de adversarios - VALVE
El proyecto presenta el origen de Gideon mediante escenarios que admiten aproximaciones directas, distracciones, oscuridad y eliminación progresiva de adversarios - VALVE

La propuesta incluye dos misiones que se pueden resolver de formas distintas. El jugador puede recurrir a la acción pura, avanzar mediante el sigilo o alternar ambas opciones de acuerdo con cada situación.

Quienes prefieran los enfrentamientos directos tendrán a disposición un arsenal amplio para acabar con los enemigos. Ese camino exige precisión y rapidez, ya que cualquier error puede costar la vida del personaje. La acción remite a la intensidad de Hotline Miami, con una perspectiva que favorece decisiones rápidas durante los combates.

La alternativa táctica aprovecha influencias de Metal Gear y Splinter Cell. La oscuridad y las distracciones forman parte de las herramientas disponibles para superar los escenarios. Los entornos permiten ocultarse, distraer a los adversarios y eliminarlos poco a poco sin llamar la atención.

La duración es limitada por su condición de prólogo, pero las valoraciones de los jugadores coinciden en que se trata de una experiencia intensa y divertida para PC. El interés generado por el lanzamiento se refleja en las más de 360 opiniones positivas recibidas en la plataforma de Valve.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Un título de Valve permite reclamar combates rápidos y operaciones silenciosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo añadir el juego gratuito a la biblioteca de Steam

Para obtener Intravenous 3: Borderline es necesario contar con una cuenta personal en Steam. El procedimiento puede realizarse desde el programa instalado en el ordenador o desde la versión web de la tienda.

Los pasos son los siguientes:

  • Iniciar sesión con la cuenta personal.
  • Buscar Intravenous 3: Borderline por su nombre.
  • Confirmar que el precio aparece como 0.
  • Pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.
  • Comprobar que el título figure en la biblioteca digital.

En este caso, el botón “Jugar” permite incorporar el juego a la colección. Una vez añadido, el usuario puede descargarlo cuando tenga tiempo y espacio disponible en el disco duro. La recomendación es reclamar primero los títulos gratuitos y dejar la instalación para después, de modo que la capacidad del dispositivo no impida conservarlos.

Steam permite crear una biblioteca digital, recibir actualizaciones automáticas y descargar los juegos desde diferentes ordenadores asociados a la misma cuenta. La adquisición queda vinculada al perfil del usuario, por lo que el título se conserva dentro de esa biblioteca una vez añadido.

La operación representa una licencia de uso y no la compra de un producto que pueda revenderse. Los juegos no se pueden transferir a otros usuarios, y el acceso depende de las políticas y de los servidores de la plataforma.

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