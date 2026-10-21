Deportes

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

La esposa de Thiago Mendes mostró que el jugador decidió no salir de su habitación

La eliminación del Vasco Da Gama le pegó duro al futbolista

Guardar

Thiago Mendes, capitán de Vasco da Gama, quedó tendido en su cama sin voluntad de levantarse después de la eliminación ante Boca Juniors en las semifinales de la Copa Sudamericana. Su esposa, Kelly Mendes, compartió un video en redes sociales en el que intentaba sin éxito sacarlo de allí, una escena que graficó el impacto del 3-1 en contra en el Maracaná que selló la serie con un global de 3-2 a favor del conjunto argentino.

“Vamos a levantarnos. ¿Vamos?”, le indicó la mujer al futbolista. Mendes le preguntó a dónde quería ir y Kelly insistió: “A levantarnos, almorzar. ¿Vamos? A seguir con la vida”. Y cerró con una frase que resumió el impacto emocional que tuvo la eliminación: “No se puede despertar”.

PUBLICIDAD

El golpe deportivo, sin embargo, no fue lo único que pesó sobre el mediocampista brasileño. En los días previos a la revancha, Mendes había publicado en Instagram un montaje generado con inteligencia artificial que lo mostraba con la camiseta del equipo carioca mientras partía el escudo de Boca. La imagen circuló con rapidez, provocó rechazo entre los hinchas xeneizes y encendió al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El futbolista eliminó la historia y difundió un pedido de disculpas en el que aseguró haber republicado contenido de usuarios que lo habían etiquetado tras el 1-0 en La Bombonera por la ida. “No presté atención a los detalles de una de las imágenes”, argumentó, y negó cualquier intención de agraviar al club argentino.

Thiago Mendes quedó afectado tras la eliminación (REUTERS/Ricardo Moraes)
Thiago Mendes quedó afectado tras la eliminación (REUTERS/Ricardo Moraes)

La explicación no alcanzó para cerrar el episodio. Apenas el árbitro venezolano Jesús Valenzuela pitó el final en Río de Janeiro, varios jugadores de Boca se dirigieron hacia Mendes. Ángel Romero encabezó el reclamo y le gritó de frente: “Rompelo ahora, dale”, en referencia directa a la publicación que había circulado días antes. La situación derivó en empujones e intervenciones de compañeros de ambos equipos que buscaron separar a los involucrados. El propio Arruabarrena participó para descomprimir el clima y evitar que el cruce escalara.

PUBLICIDAD

En la zona mixta, Romero explicó su reacción con firmeza. “Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca, hay que respetar cualquier camiseta”, sostuvo el delantero paraguayo, y cuestionó la conducta de su rival: “Pero sobre todo la de Boca, que tiene una historia muy grande. Se trata de un jugador profesional y eso no debe ocurrir”.

El incidente también se extendió al ámbito digital después del pitazo. Leonel Flores, defensor del plantel xeneize, replicó la provocación con una foto en la que aparecía rompiendo un escudo de Vasco da Gama, en un gesto calcado al de Mendes. La imagen fue borrada minutos después, cuando Arruabarrena tomó conocimiento del posteo. “Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito. Es un partido de fútbol”, advirtió el entrenador en conferencia de prensa.

Mendes, por su parte, analizó la derrota ante las cámaras de Paramount. Reconoció los errores de su equipo en los primeros minutos y pidió disculpas a los hinchas que colmaron el Maracaná. “Cometimos errores. Tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados que asistieron y nos animaron, pero desafortunadamente no logramos la tan soñada clasificación”, declaró el brasileño, que ya piensa en lo que viene por el Brasileirão.

La clasificación a la final de la Copa Sudamericana dejó a Boca con la posibilidad de pelear hasta cinco títulos en 2026. Además de la definición continental, el Xeneize tiene pendiente una semifinal de Copa Argentina contra Banfield, lidera la Tabla Anual con 54 puntos junto a Argentinos Juniors —aunque con mejor diferencia de gol—, busca un lugar en los playoffs del Torneo Clausura y, en caso de conquistarlo, accedería al Trofeo de Campeones programado para el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba.

Temas Relacionados

Vasco da GamaBoca JuniorsCopa SudamericanaThiago Mendesdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Uno de los candidatos al título se mide al último subcampeón en Alemania. Más temprano, Nico Paz fue la gran figura del Como en la goleada 4-0 al Manchester United con un doblete y una asistencia

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

Si bien hay buena predisposición de parte del entrenador, el acuerdo no está cerrado pero sí avanzado

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Las “irregularidades” que provocaron los reclamos entre los fanáticos y medios del mundo. Por qué Maradona y Pelé no están entre las opciones

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Al Xeneize le espera una intensa seguidilla si quiere pelear en todos los frentes después de haberse clasificado a la final de la Copa Sudamericana

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

El jugador argentino, que marcó dos goles en la victoria ante Villarreal por Champions League, fue consultado sobre su situación contractual en el club inglés

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

MALDITOS NERDS

Netflix fija el regreso de ‘The Hunting Wives’ y anuncia una tercera temporada

Netflix fija el regreso de ‘The Hunting Wives’ y anuncia una tercera temporada

EA Sports confirma el regreso de ‘Fight Night’ después de 15 años

Pocketpair anuncia ‘Side by Side’, la próxima gran actualización de Palworld

Nintendo lleva el remake de Zelda: Ocarina of Time a la publicidad de 1998

Xbox Game Pass prepara un modelo flexible para pagar solo por ciertas funciones

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

INFOBAE AMÉRICA

Corte Suprema de Honduras remite al Congreso opinión sobre reformas penales

Corte Suprema de Honduras remite al Congreso opinión sobre reformas penales

Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

Detienen en Panamá a un costarricense buscado por Estados Unidos por una estafa con falsos premios de lotería

Con más de 10,000 pandilleros condenados, El Salvador extiende por 56.ª vez el régimen de excepción

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó 129 medidas cautelares por la crisis en Nicaragua