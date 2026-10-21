Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

El actor negó haberse peleado tiempo atrás con el escritor (Video: Puro Show-El Trece)

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Diego Peretti habló por primera vez ante las cámaras de televisión sobre las denuncias contra Hernán Casciari y Orsai por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a producciones audiovisuales. El actor negó de manera categórica los rumores sobre una supuesta pelea que aseguran que casi termina a los golpes con el escritor e insistió en que su participación en los proyectos fue exclusivamente artística.

El actor, que debutó como director con La muerte de un comediante bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había utilizado en La uruguaya, había publicado este martes un comunicado en su cuenta de Instagram en el que detalló que su participación en el proyecto se ciñó exclusivamente a las tareas artísticas y que no intervino en la gestión económica. Sin embargo, la repercusión del caso lo obligó a enfrentar las preguntas de la prensa.

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Fueron las cámaras de Puro Show (El Trece) las que lo interceptaron a la salida de una grabación del programa de Mario Pergolini, donde había estado junto a Ricardo Darín. Desde el primer momento, Peretti intentó cerrar el tema con una sola línea: “Ya en Instagram dije todo lo que tenía que decir, no tengo más nada para decir”. Ante la insistencia del cronista, que le preguntó si le molestaba verse señalado, el actor fue categórico: “Involucrado no, no sé. Ya dije todo lo que tenía que decir en el Instagram, de verdad. Ya está”.

El comunicado que publicó Peretti en sus redes sociales

Una de las preguntas más incómodas giró en torno a los rumores sobre un enfrentamiento físico entre él y Casciari. Según había revelado Pampito Perello Aciar en una emisión anterior de Puro Show, el actor habría mantenido una discusión “muy acalorada” con el fundador de Orsai porque “no estaban los números rendidos”, un reclamo que, según esa versión, habría escalado hasta una invitación a pelear.

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El actor de Los Simuladores lo negó de plano: “Todo es una absoluta mentira. Todo es una absoluta mentira”, repitió sin titubear. También descartó haber hablado con Casciari en los últimos días.

Consultado sobre si le había sorprendido que inversores salieran a reclamar y señalar a Hernán por el destino del dinero aportado a los proyectos, el actor volvió a refugiarse en su publicación: “Todo lo que tenía que decir lo dije en el Instagram. Lean el Instagram y está ahí, ahí está todo, de verdad”. Sobre su remuneración, confirmó que cobró únicamente por la dirección de la película. “La parte actoral y la del guión lo hice ad honorem”, precisó.

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Ante la consulta sobre si pensaba recurrir a abogados, Peretti fue breve: “No”.

Tras el final de la nota, cuando volvieron al piso de Puro Show, Pampito puso en duda la versión del actor y aseguró que la discusión con Casciari sí ocurrió. “Yo sé cómo fue. No fue estos días, esto fue hace un tiempo. Lo de la pelea, la discusión ocurrió. De hecho, él se lo contó a todos los actores que estaban trabajando con él en ese momento, que estaba haciendo una obra de teatro”, sostuvo el panelista. Y agregó: “Te limpiás si decís que te peleaste con el otro (por Casciari)”, en referencia a lo que, a su entender, le habría convenido declarar al actor para despegarse del escándalo.

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Diego aseguró que tan solo cumplió su rol como director y no tuvo nada que ver con las condiciones impuestas a los socios productores (Instagram)

En su comunicado en redes sociales, el intérprete, sin embargo, buscó dejar en claro que ni él ni su codirector, Javier Beltramino, participaron en la elaboración de la propuesta del modelo de producción colectiva ni en sus condiciones. “Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas”, dejó en claro el actor.

El artista señaló que desde el inicio del proyecto comprendieron que la producción había sido posible por la confianza de miles de personas que habían decidido aportar dinero. “Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto”, expresó Peretti.

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