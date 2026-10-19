Google vuelve a cambiar los nombres de Gemini: qué hace ahora cada función

Gems, Skills, Spark y Tareas: La guía definitiva para no confundirse con la nueva interfaz de Gemini - Google

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Google modificará la forma en que se identifican varias funciones de Gemini, con cambios que afectan a Gems, Skills, Spark, Tarea y Acciones programadas. La transición comenzará el 17 de noviembre para las cuentas personales, mientras que las cuentas de trabajo y centros educativos seguirán el mismo camino en 2027.

La reorganización importa porque algunas de estas herramientas cumplen tareas similares, aunque funcionan de manera distinta. Google trasladará los Gems a un formato llamado Skills, integrará Spark en el chat con el nombre de Tarea y mantendrá Acciones programadas como la opción destinada a ejecutar solicitudes en horarios definidos.

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Gems pasará a llamarse Skills en las cuentas personales

Los Gems eran bots personalizados independientes. Cada uno se elegía desde una barra lateral y abría una ventana de conversación separada. A partir del 17 de noviembre, Google empezará a convertir de forma automática los Gems personales en Skills.

Gemini convierte los Gems en Skills y lleva Spark al chat principal - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Después de esa conversión, los Gems desaparecerán de las cuentas personales. La nueva modalidad incorpora las instrucciones personalizadas al chat principal de Gemini, por lo que ya no será necesario entrar en una ventana exclusiva para usar cada configuración.

Para activar una Skill, el usuario debe escribir una barra diagonal dentro del cuadro de solicitud y seleccionar la opción que necesite. Gemini también podrá aplicar una Skill por su cuenta cuando detecte que sus instrucciones encajan con la petición realizada.

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La principal diferencia es que varias Skills pueden utilizarse dentro de una misma conversación. Una de ellas puede establecer la imagen de marca de una empresa y otra puede fijar el tono de escritura. El cambio evita trasladar resultados de un bot a otro para combinar diferentes instrucciones.

Algunas funciones de Gems no estarán disponibles al principio

La migración tiene límites. Varias herramientas integradas que podían activarse dentro de un Gem todavía no funcionan con Skills. Entre ellas están Canvas, Investigación profunda, Aprendizaje guiado y la generación de vídeo y música.

Las nuevas herramientas de Gemini separan instrucciones, resúmenes y automatizaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tampoco es posible compartir una Skill ni adjuntar archivos de Drive por ahora. Google ha indicado que ambas opciones llegarán próximamente. Por ese motivo, quienes tengan Gems que dependan de esas herramientas deben probarlos antes del 17 de noviembre.

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La recomendación es hacer una copia de seguridad de las solicitudes guardadas. Para ello, se pueden copiar las instrucciones de cada Gem en un archivo Markdown y descargar cualquier archivo de conocimiento asociado. Así, el material seguirá disponible incluso después de que desaparezca la interfaz anterior.

Acciones programadas prepara respuestas según un horario

Las Acciones programadas permiten escribir una solicitud, definir cuándo debe ejecutarse y establecer la frecuencia. Gemini prepara el resultado en segundo plano y puede mantener hasta 10 acciones activas al mismo tiempo.

En la versión web, el chat correspondiente aparece marcado como no leído. En móviles, Gemini envía una notificación que puede mostrarse en la pantalla de bloqueo, de acuerdo con la configuración del dispositivo.

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Los perfiles personalizados podrán aplicarse conjuntamente para mantener una identidad visual, adaptar el estilo de redacción o establecer criterios específicos sin trasladar información entre ventanas independientes - (Google)

Esta función ya no requiere una suscripción a Google AI, aunque el despliegue para cuentas gratuitas continúa. También exige tener activada la opción Keep Activity. Gemini prepara el resultado durante la hora previa a la entrega, una característica que limita su utilidad para datos que cambian de un minuto a otro.

Google propone usos como un resumen matutino del calendario, la lista de tareas, los correos electrónicos o un pronóstico diario con ideas de vestimenta. Si la acción depende de la ubicación, Gemini usa el lugar donde se configuró. Un usuario que viaje seguirá recibiendo el pronóstico de su ciudad de origen hasta que modifique la acción.

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Spark aparece como Tarea dentro del chat principal

Spark es el agente de Gemini que continúa trabajando después de cerrar el ordenador o bloquear el teléfono. Google está dejando de destacar ese nombre: en un rediseño en marcha, aparece como Tarea en un selector junto al cuadro de solicitud, mientras que su página se denomina Configuración de tareas.

Las páginas de ayuda todavía utilizan el nombre Spark. La función opera en máquinas virtuales de Google Cloud y puede desarrollar tareas de varios pasos en aplicaciones y sitios web. Por ejemplo, puede investigar competidores o vigilar precios de vuelos.

Google incorporó puntos de control. La herramienta pide aprobación antes de enviar mensajes, modificar datos, realizar compras o completar formularios web. También devuelve el control cuando un sitio solicita contraseñas o datos de pago. Estas medidas no son infalibles, por lo que las tareas importantes requieren supervisión.

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Spark, o Tarea, admite hasta 15 procesos simultáneos y exige una suscripción a Google AI Pro o Ultra, además de Keep Activity activada.

La diferencia entre Tarea y Acciones programadas

Ambas funciones pueden activarse según un calendario, pero no son equivalentes. Las Acciones programadas generan resultados a partir de una hora definida. Spark puede reaccionar a eventos y completar procesos mientras el usuario no está presente.

Esa diferencia permite, por ejemplo, vigilar tarifas aéreas hasta que aparezca una dentro de un presupuesto o revisar la bandeja de entrada para cancelar suscripciones a boletines. Skills sirve para repetir instrucciones; Acciones programadas, para recibir resúmenes; y Tarea, para automatizaciones de varios pasos.

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