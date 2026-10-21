Estados Unidos

Estos son los nombres de bebés que ganan popularidad en EEUU y podrían marcar tendencia en 2027

Algunas opciones escalaron cientos o incluso miles de posiciones en la clasificación anual, mientras que otras perdieron presencia después de varios años entre las favoritas

Pies de un recién nacido sobre una manta blanca con ilustraciones superpuestas de letras del abecedario, nubes y estrellas en tonos pastel.
Olivia y Noah encabezaron la lista de nombres más populares para recién nacidos en Estados Unidos en 2026 según BabyCenter. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La elección de nombres para recién nacidos en Estados Unidos es objeto de seguimiento anual por parte de BabyCenter, sitio de referencia en crianza y maternidad, que informó cuáles fueron los nombres más populares de 2026 e identificó opciones con mayor crecimiento.

El análisis se basó en los registros de más de 350.000 bebés nacidos en 2026, cuyos padres utilizaron la aplicación entre el 1 de enero y el 5 de octubre. Olivia encabezó la clasificación femenina y Noah se mantuvo en el primer puesto masculino, mientras que otros nombres experimentaron ascensos significativos en el ranking.

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Los nombres en ascenso incluyen opciones relacionadas con series de televisión, la mitología griega y el regreso de nombres clásicos. Sin embargo, los resultados corresponden a los usuarios de BabyCenter y no representan el total de nacimientos del país. Las asociaciones culturales señaladas por la empresa tampoco demuestran que una producción específica haya determinado las decisiones de los padres.

Olivia y Noah encabezaron las listas de 2026

Olivia ocupó el primer lugar entre las niñas, seguida de Eliana, Amelia, Charlotte y Sophia. Eliana protagonizó uno de los cambios más destacados: pasó del puesto 14 en 2024 al séptimo en 2025 y al segundo en 2026.

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Entre los niños, Noah conservó el liderazgo por tercer año consecutivo. Liam, Oliver, Elijah y Mateo completaron los cinco primeros puestos.

Elias fue una de las novedades masculinas al ingresar por primera vez al top 10, en la séptima posición. Lucas también avanzó, mientras que Evelyn regresó a los primeros 10 nombres femeninos y Ellie salió de ese grupo.

Un oso de peluche sentado sobre una manta clara junto a cuatro cubos de madera con las letras A, B, C y D, sobre una mesa con dibujos de fondo.
El 15% de los 100 nombres femeninos principales comenzó con la letra E, con avances de opciones como Esme y Elaine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nombres con E ganaron presencia entre las niñas

Según BabyCenter, el 15% de los 100 nombres femeninos principales comenzaba con la letra E. Además de Eliana y Evelyn, destacaron los avances de Esme, que subió 222 posiciones; Elaine, que ganó 143; y Elodie, que avanzó 87 lugares.

Entre los niños, la inicial más frecuente fue la J, presente en el 14% de los nombres del top 100. Jaxson regresó a esa clasificación tras subir 24 puestos, hasta el número 93.

Estas cifras reflejan la distribución de los nombres registrados en la aplicación, pero no permiten asegurar que las mismas iniciales dominarán las elecciones de las familias durante 2027.

Los nombres largos y clásicos también aparecen en las tendencias

Los nombres de siete letras o más representaron el 29% de las opciones femeninas y el 31% de las masculinas del top 100, de acuerdo con el informe.

Magnolia fue la única incorporación nueva entre los primeros 100 nombres de niñas, tras subir 40 posiciones hasta el puesto 88. En la lista masculina ingresaron Milo, Stetson, Archer y Dean.

Este último nombre volvió al top 100 de BabyCenter después de décadas sin aparecer en esa clasificación. La empresa destacó que había sido popular durante los años 50 y 60.

Bloques de madera con letras del abecedario, un sonajero, dos muñecos de punto, un coche de madera y un chupete sobre una mesa.
Opciones inspiradas en la mitología griega como Odysseus, Titan y Perseus subieron puestos en los registros de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombres de personajes de ficción, entre los de mayor ascenso

BabyCenter relacionó algunos ascensos con las producciones Off Campus y Heated Rivalry. Garrett avanzó 128 posiciones, Allie subió 39 y Beau ganó 15 lugares.

Ilya, nombre vinculado con un personaje de Heated Rivalry, registró un aumento superior a 6.000 posiciones y llegó al puesto 2.197 entre los niños.

Aunque los movimientos coinciden con la presencia de esas producciones en la cultura popular, la plataforma no presentó datos que permitan atribuirles directamente el crecimiento. Los ascensos muestran cambios en los registros, no necesariamente una adopción generalizada de esos nombres.

La mitología griega y Yellowstone aportan otras opciones

La adaptación cinematográfica de The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, aparece en el informe como parte del contexto cultural relacionado con el interés por la mitología griega.

Odysseus subió 1.456 posiciones hasta el puesto 3.279 entre los niños. También avanzaron Titan, que ganó 557 lugares, y Perseus, que subió 249. Entre las niñas, Gaia ascendió 307 posiciones, mientras que Daphne ganó 42.

La plataforma también destacó nombres asociados con el estilo del oeste estadounidense y la serie Yellowstone. Callahan avanzó 88 posiciones, Wilder subió 107 y Gunner ganó 151.

Sin embargo, no permiten establecer si las familias escogieron esos nombres por una película, una serie o motivos personales.

Caja abierta sobre madera con ropa de recién nacido, botines y cubos con letras, junto a un fondo con letras y estrellas ilustradas.
Personajes de la serie Gilmore Girls como Rory, Lorelai y Luke mostraron un incremento en las preferencias de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilmore Girls suma menciones y Taylor pierde posiciones

La serie Gilmore Girls también figura entre las referencias culturales del informe. Rory subió 31 posiciones hasta el puesto 243 entre las niñas, mientras que Lorelai avanzó 12 lugares y llegó al 289.

Entre los niños, Luke alcanzó el puesto 35 y Richard avanzó hasta el 337. BabyCenter relacionó estos cambios con el interés renovado por la producción y el anuncio de un documental sobre la serie.

En sentido contrario, Taylor perdió posiciones en ambas listas. Entre las niñas descendió hasta el puesto 399 y entre los niños cayó al 1.093, fuera de los primeros 1.000 nombres masculinos de la plataforma.

Sin embargo, al abarcar datos recopilados hasta el 5 de octubre, no constituyen una clasificación definitiva de todo el año ni permiten anticipar con certeza cuáles serán las opciones más elegidas en 2027.

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