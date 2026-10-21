El Como de Nico Paz jugará ante Manchester United y el Leipzig de Demichelis contra Real Madrid: la agenda del cierre de la fecha 3 de la Champions League

Se cierra la tercera jornada de Champions League (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La UEFA Champions League se prepara para encender los motores en la continuidad de su tercera jornada de la fase de liga. Con un formato que no da respiro y un grupo único donde cada punto vale oro. Desde el idílico Lago de Como hasta el imponente San Siro, la jornada promete grandes emociones, urgencias deportivas y reencuentros de alto vuelo.

El Estadio Giuseppe Sinigaglia, ubicado a orillas del Lago de Como, será el escenario de un partido inédito en el plano internacional: el Como de Cesc Fábregas y Nico Paz se enfrentará al gigante inglés Manchester United. El conjunto italiano cuenta con la magia del mediocampista argentino como el faro absoluto de su juego colectivo. Paz, que viene de brillar en la Serie A y de recibir elogios constantes por su capacidad asistidora, buscará conducir a su equipo hacia el primer triunfo de su historia como local en la máxima competición europea. El Como cosecha tres unidades producto de una rutilante goleada inicial por 4-1 ante el Leipzig en Alemania.

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Del otro lado de la cancha asoma un Manchester United en plena reestructuración bajo el mando de Michael Carrick, que arriba a Italia con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para no quedar rezagado en el fondo de la tabla general. Para este duelo, el defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Licha Martínez, fue descartado del once inicial debido a una molesta lesión muscular en el muslo izquierdo que arrastra desde su última presentación.

El otro gran foco estará en Milán. El Inter recibirá en el Estadio de San Siro al Shakhtar Donetsk de Ucrania con una dura realidad a cuestas: el conjunto Neroazzurro aún no conoce la victoria en esta edición de la Champions League y se encuentra en los puestos más bajos de la tabla tras una dolorosa caída 4-3 frente al Brujas.

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La peor noticia para el conjunto milanés pasa por la enfermería. El delantero y referente absoluto del equipo, Lautaro Martínez, se perderá este compromiso debido a un desgarro muscular. El Toro, que venía afiladísimo tras marcar un doblete estéril contra los belgas en la fecha pasada, tendrá que apoyar a sus compañeros desde la tribuna mientras inicia una recuperación que lo marginará de las canchas por aproximadamente tres semanas.

Más allá de los embajadores argentinos mencionados, la fecha entregará cruces de alto voltaje como el duelo táctico entre Real Madrid y el RB Leipzig, o el partidazo entre Bayern Múnich y Arsenal en Alemania.

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Todos los partidos de la jornada

Como vs Manchester United

Como enfrenta a Manchester United por la fase de liga (Reuters)

Hora: 13:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México.

TV: ESPN / Disney+ / DGO

Estadio: Giuseppe Sinigaglia

Lille vs Galatasaray

Galatasaray visita al Lille (Reuters)

Hora: 13:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 10.45 México.

TV: Fox Sports / Disney+ / DGO

Estadio: Pierre-Mauroy

Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk

Inter recibe al Shakthar por la tercera jornada de Champions (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

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TV: Fox Sports 2 / Disney+ / DGO

Estadio: San Siro

Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid quiere sumar de a tres en la tercera jornda

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

TV: ESPN / Disney+ / DGO

Estadio: Santiago Bernabéu

Bayern Múnich vs Arsenal

Bayern Múnich recibe al Arsenal por Champions League (Efe)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

TV: Fox Sports / Disney+ / DGO

Estadio: Allianz Arena

Real Betis vs Feyenoord

Betis quiere sumar de a tres de local (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

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TV: ESPN 4 / Disney+ / DGO

Estadio: Benito Villamarín

Aston Villa vs Viking

Aston Villa recibe al Vikings (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

TV: ESPN 2 / Disney+ / DGO

Estadio: Villa Park

Sporting CP vs LASK

Sporting buscará el triunfo en Portugal (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

TV: Disney+

Estadio: José Alvalade

Club Brujas vs Lens

Lens visita al equipo belga por la tercera jornada de Champions (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 13.00 México.

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TV: Fox Sports 2 / Disney+/ DGO

Estadio: Jan Breydel