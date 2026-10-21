Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

Alexis Mac Allister tiene contrato con Liverpool hasta mediados de 2028 y aseguró que cumplirá el compromiso con máximo esfuerzo (REUTERS/Phil Noble)

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Alexis Mac Allister convirtió dos goles en la remontada 4-3 de Liverpool ante Villarreal por la tercera fecha de la Champions League y, tras la victoria en Anfield, volvió a dejar un mensaje sobre su situación contractual con el club: “Es decisión de ellos y está bien para mí. Voy a dar lo mejor en los partidos y en los entrenamientos”, afirmó el mediocampista argentino de 27 años luego del partido en declaraciones a Amazon Prime en la zona mixta del estadio.

La frase, lejos de cerrar el capítulo sobre su futuro en los Reds, lo reabrió. Con contrato vigente hasta mediados de 2028 y sin negociaciones abiertas para una extensión, el campeón del mundo con la selección argentina matizó las palabras que sacudieron al club a principios de septiembre: “Cuando dije lo que dije, fue más por emoción y por lo que sentía”, admitió al medio citado. A su vez, Alexis destacó la labor del nuevo entrenador, Andoni Iraola, reemplazante de Arne Slot: “La temporada pasada había algo que no estaba bien dentro del grupo y este entrenador lo cambió, y eso es realmente importante. Nuestra forma de jugar es bastante diferente. No me gusta hacer comparaciones, pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho”.

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El 8 de septiembre, en la previa de un choque de Champions League contra Atlético de Madrid, el volante pampeano hizo pública su frustración. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste”, declaró ante la prensa, según reprodujeron The Athletic y la BBC. La molestia de Mac Allister tenía un destinatario claro: mientras sus compañeros Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch —los tres llegaron al club en 2023— firmaron extensiones a largo plazo, a él ni siquiera le abrieron la puerta de una conversación. “Ver a Dominik y a Ryan renovar me pone muy contento porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo me entristece no haber recibido lo mismo”, expresó.

Alexis Mac Allister marcó dos goles en la victoria de Liverpool por 4-3 ante Villarreal en la Champions League (REUTERS/Phil Noble)

Alexis reveló entonces que tuvo ofertas concretas para marcharse en el mercado de verano, aunque decidió quedarse. “Hubo opciones de irme. Creo que ahora mismo estoy en el club correcto”, señaló. También aclaró que la comunicación sobre la negativa a renovar llegó a través de su agente, sin un diálogo directo con él. “Ganamos una Premier League juntos. Pasamos momentos difíciles juntos. Siempre di lo mejor”, recordó.

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A fines de septiembre, Carlos Mac Allister, padre y representante del jugador, profundizó la cuestión en una entrevista con ESPN. “El lío se arma porque Alexis juega como juega. Si no, no hay lío. Demostró que merece ser renovado. Y si no se puede en Liverpool, será en otro lado”, afirmó. El ex futbolista detalló que hacía más de un año había advertido al director deportivo del club que no quería llegar al último año de contrato sin un acuerdo, porque eso reducía las posibilidades de una extensión. “Son decisiones que el club toma y nosotros tenemos que respetar”, agregó, y confirmó que existieron propuestas de otros equipos, pero que “no era el momento para irse”.

Según el periodista Dominic King, de The Telegraph, los dirigentes de Liverpool “no tienen apuro en iniciar conversaciones sobre un nuevo contrato” con Mac Allister, aunque reconoció que esa postura podría cambiar si el futbolista mantiene su nivel actual. El cronista lo describió como “la pieza más importante y el jugador en mejor forma” del plantel de Andoni Iraola.

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*La palabra de Alexis Mac Allister tras la victoria del Liverpool ante Villarreal

Por su parte, el director deportivo Julian Ward podría retomar el tema a principios de 2027, cuando el argentino ingrese en los últimos 18 meses de su vínculo. Un factor que pesa en la cautela del club es la edad: Mac Allister tendrá 29 años cuando expire su contrato, y Liverpool suele ser reticente a otorgar extensiones prolongadas a futbolistas que se acercan a los 30.

La indefinición contractual atrajo la atención de varios de los clubes más poderosos de Europa. Real Madrid mantiene un interés sostenido en el mediocampista, según informó el portal Caught Offside, mientras que Chelsea intentó ficharlo en el mercado de verano. Manchester United y Manchester City también fueron vinculados con el jugador.

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Desde su llegada al banco de Liverpool, Iraola buscó despegar la cuestión contractual de lo futbolístico. “Lo importante es que él quiere estar aquí. Lo valoro muy alto”, afirmó el entrenador español tras las primeras declaraciones de Mac Allister en septiembre. “Hay mucho tiempo todavía para hablar de esas situaciones de contrato”, añadió, según reprodujo la BBC.

En lo futbolístico, los números respaldan a Mac Allister: acumula tres goles en tres partidos de esta Champions League, incluidos un tanto ante Atlético de Madrid y el doblete contra Villarreal. Ya igualó su producción goleadora de toda la temporada 2025-26, en la que el equipo terminó quinto en la Premier League y terminó con el ciclo de Arne Slot.

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“Todavía no hay una decisión firme. Me quedan dos años de contrato. Voy a dar todo. Pueden pasar muchas cosas en ese tiempo”, declaró el futbolista a ESPN durante la concentración de la Selección en la última fecha FIFA. Y dejó una frase que resume la tensión entre el deseo y la incertidumbre: “Ojalá sean más años, pero si son dos, disfrutarlos con mi familia, porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo”.