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Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

La modelo compartió cada detalle de la sorpresa que le prepararon su hija y el abogado para arrancar la mañana de su aniversario en familia

Sarah Burlando, hija de la modelo Barby Franco, decora una torta de cumpleaños sobre una mesa. En el registro se observa a la niña aplicando crema blanca con una bolsa a modo de manga pastelera sobre un bizcochuelo y, posteriormente, esparciendo decoraciones de color rosa sobre la superficie del postre.
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Barby Franco celebró su cumpleaños número 35 con la sorpresa más tierna que podía imaginar: su hija Sarah y su pareja, el abogado Fernando Burlando, la despertaron con una torta casera hecha por las manos de la pequeña y un imponente ramo de rosas rojas que llegó directo a la cama del matrimonio.

La modelo y conductora compartió cada detalle del momento a través de sus historias de Instagram, donde documentó paso a paso cómo la nena se metió en la cocina para preparar la torta de cumpleaños con la dedicación de una pastelera en miniatura.

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Barby Franco
Sarah se hizo cargo de la torta de cumpleaños de su mamá desde el comienzo de la preparación

Sarah se puso el delantal y preparó la torta desde cero

En las primeras imágenes que publicó Barby, se ve a Sarah ayer —con su chupete puesto y una remera blanca de Fendi— revolver la mezcla con un batidor de mano en un gran bowl blanco. “Me está haciendo la torta de cumple 🎉”, escribió la cumpleañera, visiblemente emocionada por el gesto de su hija.

La siguiente postal mostró a la nena en plena tarea de decoración. Con el chupete aún en la boca y la misma concentración, Sarah tomó una bolsa tipo Ziploc a modo de manga y comenzó a colocar copos de crema blanca sobre la torta recién horneada, que lucía un dorado casero. “Con chupete y todo. Va quedando”, describió la modelo con humor.

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Barby Franco
Barby Franco documentó el paso a paso de la torta que le hizo su hija Sarah para su cumpleaños

La pequeña no resistió la tentación y probó su propia creación

El proceso de decoración tuvo un momento que arrancó risas: la nena metió la mano en la torta ya cubierta de crema y granas rosas para probar un poco de su obra. Barby lo registró entre carcajadas y lo compartió con el texto “Bueno se probó un poco ajajajajajaajajajaaj”.

Con la torta terminada —cubierta de crema blanca y una lluvia de granas rosas—, Sarah posó orgullosa levantando el pulgar y con una gran sonrisa junto a su creación. La modelo sumó a la story una encuesta con el título “TORTA DE CUMPLE PARA MAMÁ” y las opciones “Me encantó” y “Es re linda”, para que sus seguidores valoraran el trabajo de la pequeña pastelera.

Barby Franco
Sarah Burlando y el resultado final de la torta de cumpleaños

Un ramo de rosas rojas con dedicatoria de “Sarah y Fer”

Hoy por la mañana, el regalo de Fernando Burlando tampoco pasó desapercibido. En otra de las imágenes, Sarah apareció sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas envuelto en papel rojo y decorado con delicadas mariposas doradas. Junto al ramo, una tarjeta escrita a mano con un mensaje simple y directo: “¡Feliz cumple! Barbarita. Sarah y Fer”.

Barby Franco
Sarah Burlando le entregó a su mamá un enorme ramo de rosas rojas y una tarjeta que decía "Feliz Cumple Barbarita. Sarah y Fer"

La postal final resumió el cierre perfecto de la sorpresa. En la penumbra del dormitorio, Burlando apareció de pie junto a la cama, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, mientras la torta decorada por su hija lucía velitas encendidas y bengalas que iluminaban la escena. Desde la cama, Barby capturó el instante y lo acompañó con un texto cargado de emoción: “Ellos 🥹🤍”.

Barby Franco
Barby Franco recibió la sorpresa de la torta con velitas y bengalas por parte de Fernando Burlando y Sarah

La familia que Barby Franco soñó desde siempre

La modelo, nacida el 21 de octubre de 1989 en Buenos Aires, creció en el barrio de Barracas y forjó su carrera en el mundo del espectáculo hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Su relación con Burlando, uno de los abogados más reconocidos del país, lleva más de 15 años, aunque nunca se casaron. La llegada de Sarah, quien nació el 15 de diciembre de 2022 en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y es la primera hija en común de ambos, transformó su vida y le dio a sus redes sociales un costado familiar que sus seguidores celebran en cada publicación.

Barby Franco con Fernando Burlando y su hija Sarah
Barby Franco con Fernando Burlando y su hija Sarah

Este cumpleaños, lejos de los festejos grandilocuentes, mostró la intimidad de una familia que eligió arrancar el día con harina en las manos, crema en la nariz y un ramo de rosas sobre la cama.

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