El Gobierno informó la razón por la que Javier Milei usó una venda durante su viaje a España

El presidente argentino se encuentra en España.

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El presidente Javier Milei apareció este miércoles con un vendaje a la altura del cuello que llamó la atención mientras respondía preguntas ante algunos medios españoles durante un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes oficiales, el mandatario sufrió un accidente que le provocó una pequeña lesión. Remarcaron que salió de la bañadera, se golpeó a la altura del cuello y le quedó un hematoma, pero que se encuentra en buenas condiciones.

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La estadía del mandatario argentino en la capital española se enmarca en una serie de actividades académicas y políticas, sin carácter oficial. Milei viajó a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, con una agenda que incluyó su participación en el foro económico, un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

A diferencia de visitas anteriores, el presidente argentino no se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se encontraba fuera de Madrid en actos de precampaña. Tampoco figuró un encuentro con el titular del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Sí mantuvo una conversación telefónica con Abascal, quien, según trascendió, habría querido entrevistarse con el argentino, pero su agenda se lo impidió.

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Javier Milei se presentó en un foro de Madrid con un vendaje en el cuello debido a un golpe a la salida de la bañadera

El único encuentro político previsto con figuras de la derecha española fue con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigente que ha sostenido una sintonía con el jefe de Estado argentino desde su llegada a la Casa Rosada.

En paralelo, el Gobierno argentino trasladó de manera informal al Palacio de la Zarzuela su interés por incluir una audiencia con el rey Felipe VI dentro de la escala madrileña. Sin embargo, la Casa Real respondió con el mismo criterio que había aplicado en anteriores oportunidades: la práctica institucional española establece que un encuentro con el monarca debe ir acompañado de una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuentes de la Casa del Rey, recogidas por la agencia EFE, precisaron que el Ejecutivo argentino manifestó ese interés, aunque no presentó una solicitud formal de audiencia.

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Durante el desayuno del Nueva Economía Fórum, Milei se refirió a esa posibilidad y aseguró que mantiene una “excelente relación” con Felipe VI. “Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey”, declaró el mandatario, quien atribuyó la falta de reunión a una cuestión de agendas y no de voluntad. Además, sostuvo que espera poder concretar ese encuentro en un próximo viaje al país europeo.

La negativa del presidente argentino a verse con Sánchez quedó expuesta en sus propias declaraciones públicas. Durante la jornada en la capital española, Milei volvió a cargar contra el jefe del Ejecutivo: lo calificó de “impresentable dictador” y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas “a patadas”. Esas expresiones se sumaron a una serie de cruces entre ambos dirigentes que ya habían tensado las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid.

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Fue en ese clima donde se produjo el cruce con la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser. A la salida del desayuno informativo, la cronista le consultó si su presencia en España resultaba incómoda para el PP y Vox, en referencia a que ninguno de los dos partidos de derecha había buscado exhibir cercanía con el mandatario en plena precampaña. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso”, fue la respuesta de Milei.

Molina explicó después que su pregunta apuntaba a la recepción de ambos partidos durante esta nueva estadía del mandatario. “Simplemente le hemos formulado una cuestión que está en el aire durante esta visita”, sostuvo. También señaló que los partidos “apoyan” al presidente argentino, aunque en esta oportunidad no habrían buscado mostrar esa proximidad. Consultada sobre si alguien del equipo presidencial se disculpó por la respuesta, la periodista respondió que no. Además, denunció que el operativo de seguridad dificultó el trabajo de la prensa y que un periodista de El País fue empujado mientras los reporteros intentaban acercar sus micrófonos.

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó la reacción del mandatario y le exigió respeto hacia los profesionales de prensa. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que las preguntas se formularon “en nombre de la ciudadanía” y advirtió que los ataques personales pueden buscar deslegitimar e intimidar el ejercicio periodístico, cuya función es exigir explicaciones a los gobernantes.