Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

La especialista afirmó que dejará de presentar formularios administrativos porque los insumos salen de su bolsillo, mientras esperaba el depósito de su remuneración mensual. (Captura de video)

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Una doctora identificada en redes sociales como María Magdalena denunció que dejará de entregar las “hojas de cargo” exigidas en su policlínico porque debe comprar con su propio dinero el papel y los bolígrafos necesarios para completarlas.

En un video difundido en Facebook, la médica planteó que sus gastos laborales se suman a un salario que, según afirmó, ni siquiera había sido depositado en su tarjeta al momento de grabar el mensaje.

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“Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país”, afirmó la profesional, especialista en Medicina General Integral, al explicar que recibió un reclamo de las áreas administrativas por los formularios que no había presentado. Su respuesta fue una negativa: “No voy a dar más una hoja de cargo y no es rebeldía, es simplemente coherencia”.

La publicación puso el foco en la falta de recursos básicos dentro de la salud pública de Cuba, donde, según su testimonio, los trabajadores deben asumir con ingresos propios el costo de materiales indispensables para el registro cotidiano de pacientes y prestaciones.

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“Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”

La doctora describió una situación en la que la obligación administrativa de presentar documentos recae sobre trabajadores que no reciben los elementos necesarios para producirlos. “Yo compro las hojas, yo compro los bolígrafos”, sostuvo. También indicó que algunos pacientes le han regalado esos recursos cuando ella no puede adquirirlos.

Un médico habla con un hombre junto a un cuadro que representa al fallecido presidente cubano Fidel Castro y al fallecido presidente chileno Salvador Allende, en el hospital Dr. Salvador Allende, mientras el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, 21 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La profesional definió esa dinámica como una forma de transferir a los empleados un costo que debería asumir la institución. “Eso estamos haciendo, pagando por nuestro trabajo”, expresó.

En el video, la médica vinculó el reclamo de formularios con la precariedad de su remuneración. Según relató, la oficina de estadísticas del policlínico la contactó el día ocho del mes para exigir la entrega de las hojas pendientes. Ella sostuvo que no aceptará seguir afrontando los gastos asociados a esa documentación.

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“Tú no me puedes pagar por algo que tú no proporcionas”, dijo, en referencia a la falta de insumos. Luego cuestionó que una parte de su sueldo termine destinada a la compra de papel y lapiceras para cumplir con exigencias de su puesto.

Las llamadas hojas de cargo forman parte de los registros administrativos y estadísticos que se solicitan en los centros de salud. La médica no precisó en el video el contenido de cada formulario ni la cantidad que le requirieron, aunque su intervención giró en torno al costo de producirlos y a la presión por entregarlos.

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El salario pendiente y el costo de la vida

El reclamo no se limitó a los insumos de trabajo. La doctora afirmó que su salario todavía no había sido acreditado en la tarjeta donde recibe sus pagos, pese a que el mes ya estaba avanzado. “El día diez del mes que viene, porque a esta hora de este mes no me han pagado, mi salario no ha entrado en mi tarjeta”, advirtió.

Un miembro del personal médico ingresa al Hospital Clínico-Quirúrgico Provincial "Arnaldo Milian Castro", donde, según información local, se atendía a personas heridas tras un incidente armado entre una lancha rápida registrada en Florida y una patrulla cubana, en un momento de alta tensión con Estados Unidos, en Santa Clara, Cuba, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

La profesional señaló que esperaba comprobar si podría cobrar el mes siguiente después de haber cumplido con sus tareas. “Yo voy a ver si no voy a cobrar, porque trabajando estoy”, planteó.

La doctora también mencionó un basurero de más de seis metros que, según dijo, se encuentra a dos cuadras de su lugar de trabajo y donde hay personas que buscan alimentos.

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“¿Y tú me vas a pagar a mí la miseria que me pagas por un papel que yo tengo que buscar con un bolígrafo que yo tengo que comprar?”, preguntó. Su crítica apuntó a la distancia entre los recursos que requiere para cumplir sus funciones, el atraso en el depósito salarial y las dificultades económicas que observa en su entorno.

Un llamado a los trabajadores del sector

La médica dirigió una parte de su mensaje a sus colegas. Les pidió que evalúen el dinero que deben destinar cada jornada para trasladarse, alimentarse y adquirir instrumentos básicos de trabajo.

“A mis compañeros, llámese a la reflexión: ustedes están pagando por estar donde están”, sostuvo. En esa enumeración incluyó el transporte, los bolígrafos y los alimentos para la jornada laboral. “Ni siquiera donde están pueden alimentarse”, añadió.

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El testimonio presentó esos desembolsos como gastos que reducen todavía más el poder de compra de los salarios. “Ustedes están pagando por eso”, insistió, antes de formular una pregunta que repitió dos veces: “¿En qué país del mundo se paga por trabajar?”.

Su conclusión fue una denuncia directa sobre las condiciones que describió. “La esclavitud está aquí. El miedo sigue estando aquí”, afirmó.