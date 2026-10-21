Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

Lionel Scaloni da indicaciones en el amistoso de la selección argentina ante Bolivia en Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)

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La continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección es uno de los temas que intentará cerrar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la brevedad. El técnico campeón del mundo tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y está negociando para seguir al mando de la Albiceleste. Si bien existe buena predisposición entre las partes, el acuerdo no está cerrado pero sí avanzado.

Luego de la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental ante Benín, en lo que fue el último amistoso de la fecha FIFA de septiembre y octubre, Scaloni no dio mayores precisiones sobre las charlas que tiene su representante, Matías Aldao, con Claudio Tapia vinculadas a su renovación. El técnico recibió dos propuestas de parte del presidente de la AFA: un contrato de dos años hasta la Copa América 2028 con una extensión opcional por otros dos rumbo al Mundial 2030 y otra que ofrece un vínculo por cuatro años.

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Tal como se informó en este medio, la alternativa fue presentada hace un mes luego de semanas de negociaciones sin avances alentadores. El técnico, de 48 años y ocho al frente del seleccionado, ya había dado indicios de su buena predisposición para seguir en el cargo antes de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. “Dije después de la final (del Mundial ante España) que había que pensar bien. Era un momento negativo, tuve que repensar bien, analizar el tema deportivo que es fundamental. Sin olvidar el económico. Estamos ilusionados con eso, la verdad. Eso es lo más importante. De lo contrario, siendo sincero, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”, explicó en conferencia de prensa el 29 de septiembre.

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron en Ezeiza para comenzar a delinear la continuidad en la selección argentina (@Argentina)

Acerca de la foto con Chiqui Tapia que alimentó las ilusiones de un posible acuerdo, Scaloni explicó: “Cada vez que vengo me reúno, después del Mundial no habíamos hablado. Charlamos un ratito para ir avanzando. La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Tenemos los partidos por delante. Repito que cuando tengamos algo por decir, lo informaremos”.

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Según pudo averiguar Infobae, la idea que tiene la AFA es anunciar la renovación de Scaloni cuando se juegue la doble fecha FIFA de noviembre. El viernes 13, Argentina jugará ante Uruguay en La Bombonera y el martes 17 recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a la selección de Costa Rica.

La expectativa sigue creciendo y el público argentino espera ver a Scaloni por muchos años más ligado a la Albiceleste. Tras su asunción en reemplazo de Jorge Sampaoli en 2018, el santafesino obtuvo cuatro títulos: las Copas Américas de 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima de ese año en Wembley frente a Italia. Además, viene de conseguir un subcampeonato mundial en Estados Unidos 2026 tras la caída 1-0 en tiempo extra ante España. Si acepta, afrontará su tercer ciclo mundialista consecutivo al mando del equipo.

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Scaloni afirmó que fue un sueño para él haber dirigido a Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia (REUTERS/Amanda Perobelli)

A la espera de la decisión del entrenador, el gran desafío del seleccionado argentino será jugar sin Messi, el goleador histórico y referente en los últimos tiempos de la Albiceleste. Al respecto, Scaloni fue firme: “Estoy triste porque no va a jugar más con esta camiseta, pero el agradecimiento es eterno por todo lo que nos ha dado y por haber defendido esta camiseta como nadie”.

El técnico profundizó en lo que significó compartir el banco de suplentes con el capitán durante los últimos años. “Para mí fue un sueño haberlo dirigido, lo dije adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo”, señaló Scaloni, quien agregó que nunca imaginó llegar a este lugar en su carrera. “En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, afirmó.

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