Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Leandro Paredes le dio el gol de la clasificación a Boca Juniors ante Vasco da Gama (Créditos: Reuters/Thiago Ribeiro)

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A dos meses de finalizar el año deportivo, Boca Juniors es el único equipo argentino presente en las tres competencias y va por todo en lo que resta de 2026. La espectacular actuación del Xeneize contra Vasco da Gama en Brasil le otorgó el pasaje a la final de la Copa Sudamericana y sigue su camino en un desafiante fixture que lo podría tener en competencia hasta el 19 de diciembre.

Ahora, el Xeneize afrontará un calendario marcado por los dos clásicos que se le vienen en el horizonte porque el equipo de Rodolfo Arruabarrena se medirá este domingo a Independiente en Avellaneda desde las 17:00 por la fecha 14 del Torneo Clausura con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los playoffs del campeonato local. Una semana más tarde, el domingo 1 de noviembre, afrontará una nueva edición del Superclásico ante River Plate en la Bombonera por la jornada 15. Y culminará la Fase Regular contra Defensa y Justicia como local con día y horario a confirmar. Ahí se sabrá si obtiene el título de campeón de Liga al conjunto con más puntos en la Tabla Anual.

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A continuación, el cuadro de la Ribera no frenará su actividad en la fecha FIFA porque el sábado 14 de noviembre se enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El partido eliminatorio está estipulado para las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La formación que dispuso el Vasco Arruabarrena para el último partido contra Vasco da Gama (Créditos: Reuters/Thiago Ribeiro)

El siguiente fin de semana comenzarán los octavos de final del Clausura, pero en esa misma fecha Boca Juniors deberá realizar un viaje de más de 5.000 kilómetros hasta el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia, para enfrentarse a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque por la final de la Copa Sudamericana. Se jugará el sábado 21 con horario a confirmar.

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Mientras tanto, el choque eliminatorio del campeonato doméstico se mudará al miércoles 25 y, ahí en más, los resultados de Boca Juniors en los cruces mata-mata definirán cuál será su camino en lo que resta del año y si podrá quedarse con los cinco títulos en juego: Copa Sudamericana, Torneo Clausura, Copa Argentina, Tabla Anual y Trofeo de Campeones.

El calendario de Boca Juniors para intentar ganar cinco títulos en 2026

Torneo Clausura - fecha 14

Domingo 25/10 - vs. Independiente en Avellaneda (17:00 horas)

Torneo Clausura - fecha 15

Domingo 1/11 - vs. River Plate en la Bombonera (15:00)

Torneo Clausura - fecha 16

Fin de semana del 8/11 (fecha y hora a definir) - Defensa y Justicia en la Bombonera

Copa Argentina - semifinal

Sábado 14/11 - vs. Banfield en Mendoza (19:00)

Copa Sudamericana - final

Sábado 21/11 - vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque, en Colombia (horario a confirmar)

Torneo Clausura - octavos de final *

Miércoles 25/11 - vs. rival a confirmar

Torneo Clausura - cuartos de final *

Fin de semana del 29/11 - vs. rival a confirmar

Copa Argentina - final **

Miércoles 02/12 - vs. rival a confirmar

Torneo Clausura - semifinales *

Fin de semana del 6/12 - vs. rival a confirmar

Torneo Clausura - final *

Sábado 12/12 - vs. rival a confirmar en el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata (horario a confirmar)

Trofeo de Campeones ***

Sábado 19/12 - vs. Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (horario a confirmar)

* Todavía debe clasificarse a los playoffs del Clausura y el pase de ronda dependerá de superar cada instancia

** Tiene que eliminar a Banfield

*** Para disputarlo, debe ganar el Torneo Clausura