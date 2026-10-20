Un ataque informático contra OpenCode expuso claves de acceso y generó cargos no autorizados en cuentas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ataque informático contra OpenCode, una herramienta de programación con inteligencia artificial de código abierto, dejó expuestas las claves de acceso de un grupo de usuarios y les generó cargos no autorizados de hasta USD 1.700 en sus cuentas de OpenAI, Anthropic y Google.

La compañía confirmó en la red social X que un atacante entró a un sistema antiguo que estaba en proceso de dar de baja y accedió a las claves que el 1,4% de los usuarios de OpenCode Console, su plataforma paga, habían guardado para conectar modelos de otros proveedores.

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Esas claves funcionan como una contraseña digital: permiten que una aplicación use los servicios de IA de una empresa en nombre del usuario y le cobre a su cuenta. Según The Hacker News, la primera exposición posible ocurrió la madrugada del 17 de octubre de 2026.

La vulneración afectó al 1,4% de los usuarios de OpenCode Console a través de un sistema antiguo en proceso de baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenCode, que compite con herramientas como Claude Code y Cursor entre desarrolladores, notificó por correo a los afectados esa misma mañana y aclaró que quienes no recibieron el aviso no fueron alcanzados por la brecha.

Facturas que llegaron antes que el aviso de OpenCode

Varios desarrolladores se enteraron del problema por sus propias facturas antes del comunicado oficial. En Reddit y en X, usuarios publicaron alertas de gasto y cargos que no habían generado.

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Uno de ellos, identificado como Colin Parsons, escribió que le cobraron USD 281 en su cuenta de OpenAI y USD 168 en la de Anthropic. Otro usuario, Preston Zeller, calculó sus pérdidas en USD 1.700, mientras que un tercero reportó más de USD 700 en consumo de OpenAI antes de desconectar su clave.

Varios desarrolladores detectaron cobros indebidos de hasta 1.700 dólares en plataformas como OpenAI y Anthropic antes del aviso oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic revocó las claves de Claude que consideró comprometidas, OpenAI dijo que trabajó con OpenCode para restablecer el acceso de los usuarios y reembolsar los créditos consumidos durante el ataque y Google, suspendió proyectos que detectó con actividad de uso indebido.

Dax Raad, cofundador de OpenCode, aclaró que la brecha afectó únicamente a Console, el servicio alojado en los servidores de la empresa y no a la aplicación de código abierto que se instala en la computadora del usuario: “esas claves nunca nos llegan a nosotros”, escribió.

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La compañía vinculó el episodio con un “ataque de destilación a gran escala”: una técnica que consiste en usar las respuestas de un modelo de IA costoso para entrenar, sin autorización, un modelo propio más barato. Algunos especialistas en seguridad cuestionaron esa explicación y plantearon que podría tratarse de una brecha común cuyo destino final todavía no está probado.

OpenCode vinculó la intrusión con un ataque de destilación para el entrenamiento no autorizado de modelos propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios filtros de seguridad frenaron la respuesta

Raad relató que, mientras su equipo investigaba el ataque, los modelos de IA que usaban para analizar el código malicioso se negaban a procesarlo porque activaba sus propios filtros de seguridad. “Fue bastante frustrante”, escribió en X.

El problema se resolvió cuando OpenCode obtuvo acceso al programa Daybreak Blue de OpenAI, que habilita modelos menos restrictivos para tareas defensivas de ciberseguridad a usuarios verificados.

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David Sacks, copresidente del Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente de Estados Unidos, comentó el caso en X: “OpenCode, como antes Hugging Face, chocó con el mismo muro en medio de un ataque: los modelos de IA más avanzados se negaron a analizar los mismos códigos maliciosos que hacían falta para defenderse porque activaban los filtros de seguridad”.

Los atacantes mantuvieron intentos continuos de acceso a los sistemas de la empresa durante un lapso de 48 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio pasado, la plataforma Hugging Face había enfrentado una situación similar cuando los modelos comerciales de IA se negaron a analizar los registros de una intrusión que, luego reveló OpenAI, habían ejecutado sus propios modelos durante una prueba con medidas de seguridad reducidas.

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Raad dijo que los atacantes intentaron ingresar a los sistemas de OpenCode de forma ininterrumpida durante 48 horas, lo que obligó al equipo a mantener agentes de IA defensivos activos todo el tiempo. La compañía aún no reveló cómo lograron el acceso inicial ni la extensión total del robo de datos, y pidió a los usuarios afectados revocar y reemplazar sus claves directamente en cada proveedor.