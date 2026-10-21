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“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

La conductora y Diego Mendoza celebraron el cumpleaños de su niño con un álbum de fotos, sus primeros pasos y un texto dedicado también al vínculo que construye con India, la hermana mayor

El primer hijo varón de la conductora y Diego Mendoza cumplió un año y sus padres lo celebraron con un tierno mensaje
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Sus primeros pasos, sus risas y la complicidad con India fueron algunas de las postales que la China Ansa y Diego Mendoza eligieron para celebrar una fecha especial. Rafi, el hijo menor de la pareja, cumplió un año este miércoles y sus padres lo homenajearon con un álbum de fotos y videos que recorrió sus primeros meses de vida.

Con escenas de la intimidad familiar, el carrete mostró al pequeño en distintos momentos de su crecimiento. En las imágenes se lo ve mientras camina, juega, sonríe frente a cámara y disfruta de planes junto a su hermana mayor. Para acompañar la publicación, la conductora y el exfutbolista escribieron un extenso mensaje dirigido al niño.

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Feliz primer añito, Rafa ❤️ Amor de nuestras vidas”, expresaron al inicio del posteo compartido. Luego, Ansa y Mendoza se refirieron a la llegada de Rafi y a los cambios que trajo para ellos: “Llegaste para enseñarnos que el amor no se divide, se multiplica. Con tu alegría, tu dulzura y esa sonrisa que nos llena el alma, hiciste nuestra familia todavía más hermosa”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El homenaje recopiló momentos de la vida cotidiana del niño e incluyó registros de sus primeros pasos

Las fotos reunieron recuerdos de distintas etapas de este primer año. Lejos de una producción especial, la pareja eligió momentos cotidianos: juegos, abrazos y secuencias al aire libre. Entre las postales, también se destacaron los registros de los primeros pasos de Rafi, una de las novedades que sus padres compartieron con sus seguidores.

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La publicación puso el foco en el vínculo que el niño construye con India, su hermana de tres años. “Verte crecer junto a India, rodeados de tanto amor, es el regalo más lindo”, señalaron la China y Diego. En el mensaje, además, describieron a su hijo menor con palabras que reflejaron el presente que atraviesan como familia.

“Sos un nene tan feliz, tan alegre, tan bueno y tan tranquilo. Tenés una luz hermosa, una sonrisa que nos puede cambiar cualquier día y una forma de ser que nos llena el alma”, escribieron. “Verte crecer sano y rodeado de amor, es el regalo más grande que podemos tener”, agregaron sobre Rafi.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para celebrar la jornada especial, la conductora y su esposo homenajearon a su hijo menor con un carrete de imágenes de estos 12 meses

La relación entre los hermanos ocupó uno de los pasajes más emotivos del texto. Los padres de India y Rafi destacaron los gestos que ella tiene con el bebé, además de la manera en que él la observa y busca seguirla en las actividades diarias. “Y qué lindo es verte con tu hermana. Ver cómo India te ama, te busca, te cuida y está pendiente de vos”, afirmaron.

“Y ver cómo vos la mirás, cómo la seguís y cómo, sin decirse demasiado todavía, ya tienen ese amor y esa complicidad que los va a acompañar toda la vida. No hay nada más hermoso para nosotros que verlos crecer juntos”, completaron en el posteo que recibió mensajes de cariño de sus seguidores.

India también protagonizó una celebración familiar meses atrás. En junio, la hija mayor de la pareja cumplió tres años y viajó con sus padres, Rafi y las abuelas a San Martín de los Andes. La escapada surgió de un deseo puntual de la nena, quien pidió “jugar en la nieve con Rafi y ustedes 2”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para el cumpleaños de un año del pequeño, sus padres lo agasajaron con unas tiernas palabras en redes sociales

Durante aquellos días, la China compartió distintas postales del viaje. Hubo juegos entre la nieve, paseos familiares y una recorrida de India por la casa en la que se hospedaron. Rafi formó parte de esas imágenes, que ya reflejaban la cercanía entre los dos hermanos.

La conductora y Diego Mendoza formaron su familia luego de iniciar su relación en 2020. Con el paso del tiempo, las redes se convirtieron en el espacio donde comparten hitos personales, celebraciones y escenas junto a sus hijos. En septiembre, Ansa había dedicado un saludo de cumpleaños a su pareja y resaltó su vínculo como padre de India y Rafi.

Ahora, el primer aniversario del más chico de la casa volvió a reunirlos en una publicación familiar. “Te amamos con todo nuestro corazón. Mamá, papá, India ❤️”, cerraron la China y Mendoza en el mensaje para Rafi.

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