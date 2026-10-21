El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Se llevó adelante el último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita (RSFotos)

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Antonio Grimau fue despedido entre el dolor contenido de sus familiares y el silencio de los senderos empedrados del cementerio de la Chacarita, donde el cuerpo del actor llegó este miércoles para ser cremado tras un velatorio que reunió a figuras del espectáculo argentino la tarde anterior.

El artista, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, falleció el martes 20 de octubre a los 82 años a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el tejido que rodea los alvéolos pulmonares y dificulta la respiración. La confirmación oficial de su deceso fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores.

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Ya en el cementerio, el cajón de madera oscura con herrajes plateados permaneció varios minutos en la parte trasera del vehículo, estacionado frente a las escalinatas de mármol del edificio principal. El baúl del coche fúnebre quedó abierto y un arreglo de flores blancas —entre gerberas y follaje verde— descansaba sobre la tapa del ataúd. Uno de los empleados de la funeraria aguardó de pie junto al vehículo, con la vista fija en el interior, antes del traslado.

El dolor de los allegados se hizo visible en distintos momentos previos a la ceremonia. Las hijas del actor y otras familiares, vestidas de negro y algunas con anteojos de sol, caminaron tomadas del brazo por los senderos empedrados del cementerio, bordeados de árboles añosos y tumbas con cruces blancas.

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El actor fue cremado en la Chacarita

Durante este último adiós, el cajón fue acompañado por sus hijas

La familia fue la encargada de llevarlo

Antes de que el cortejo avanzara, esas mismas mujeres se fundieron en un abrazo grupal frente a las columnas blancas del edificio principal, con el coche fúnebre estacionado a pocos metros. A través del vidrio trasero todavía podía verse el féretro con el nombre de Antonio Rebolini. Una fotógrafa registraba la escena desde un costado, junto a las escalinatas de acceso.

El cuerpo fue luego trasladado a pulso por un grupo de hombres y mujeres —entre ellos empleados de la cochería, identificados con chalecos de trabajo, y familiares del actor— que lo llevaron desde uno de los vehículos fúnebres hacia otro. El arreglo floral blanco se mantuvo sobre la tapa del cajón durante toda la maniobra, realizada en medio de los senderos de piedra, con las puertas de ambos vehículos abiertas y estacionados uno frente al otro.

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Minutos después, el cortejo volvió a ponerse en marcha. El féretro, cargado por varios hombres vestidos de traje oscuro y acompañado por mujeres de la familia que caminaban a su lado, avanzó por una de las calles internas de la Chacarita, flanqueada por cipreses e hileras de cruces y bóvedas, camino a la despedida final del gran actor.

El actor falleció a los 82 años luego de sufrir una enfermedad pulmonar

El dolor de la familia durante el último adiós del actor

El martes por la tarde se llevó adelante el velatorio (RSFotos)

Grimau, nacido como Antonio Rebolini el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, construyó una carrera de más de seis décadas entre el teatro, el cine y la televisión. Hincha de Huracán, dio sus primeros pasos profesionales a los 16 años al presentarse a una convocatoria para formar parte de un elenco del teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro.

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Entre las instancias de su formación estuvo el trabajo junto a Juan Carlos Gené, a quien consideraba una referencia decisiva en su relación con la actuación. Desde 1970, formaba parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

A lo largo de su carrera, el teatro mantuvo una presencia constante. Fue parte de obras como El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Alta sociedad, Vidas privadas, Historia de un caballo, Cartas de amor, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Yepeto, La mandrágora, La matanza y El corso.

En 1990, Alberto Ure lo dirigió en el Teatro San Martín como protagonista de Los invertidos, de José González Castillo. Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros compartieron con él el elenco. Luego intervino en producciones como Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor, La ternura y El tiempo y los Conway, en el marco del ciclo Teatrísimo a beneficio de la Casa del Teatro.

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