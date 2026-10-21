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Qualcomm anuncia despidos globales y vincula los recortes al desempeño

El fabricante de chips no precisó cuántos puestos eliminará, mientras enfrenta una caída en ventas de electrónicos de consumo

Qualcomm iniciará despidos globales en noviembre tras implementar un esquema enfocado en el rendimiento laboral. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Qualcomm iniciará despidos globales en noviembre tras implementar un esquema enfocado en el rendimiento laboral. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Qualcomm despedirá empleados en todo el mundo como parte de una reducción que la compañía describió como enfocada en el desempeño, según un memo interno del director ejecutivo, Cristiano Amon. Las notificaciones a los afectados comenzarán en noviembre de 2026.

El memo, enviado a los empleados tras las evaluaciones anuales de desempeño, no especifica cuántos puestos se eliminarán ni de qué áreas.

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Amon explicó que el objetivo de los despidos es construir “una cultura de desempeño más sólida” y corregir situaciones en las que la empresa “ha quedado consistentemente por debajo de las expectativas”.

La plantilla de la compañía registraba cerca de 52.000 trabajadores en todo el mundo hacia septiembre del año pasado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La plantilla de la compañía registraba cerca de 52.000 trabajadores en todo el mundo hacia septiembre del año pasado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La compañía tenía aproximadamente 52.000 empleados en todo el mundo a septiembre del año pasado, la mayoría a tiempo completo, según su propio reporte financiero. Su año fiscal suele cerrar a fines de septiembre.

Un criterio más allá del rendimiento individual, según Qualcomm

En el memo, Amon precisó que las prioridades del negocio, las necesidades organizativas y las competencias requeridas también se tendrán en cuenta a la hora de decidir los recortes, no solo la evaluación individual de cada empleado.

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“A medida que expandimos el negocio, también lo hicieron las competencias y habilidades que requerimos”, escribió el directivo. “Debemos tener a las personas correctas en los puestos correctos para que puedan rendir al máximo y la compañía pueda seguir teniendo éxito”, agregó.

Hombres y mujeres de distintas edades sentados frente a ordenadores y teclados en una oficina con escritorios blancos.
La selección del personal desvinculado responderá tanto a evaluaciones individuales como a las nuevas prioridades operativas de la firma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qualcomm es uno de los mayores fabricantes de chips para teléfonos inteligentes del mundo. Este año, la empresa sufrió una caída en las ventas de electrónicos de consumo, mientras el alza en los precios de la memoria presiona la demanda en sus principales mercados.

Un año de acciones estancadas frente al resto del sector

Las acciones de Qualcomm subieron apenas 1,5% en lo que va de 2026, muy por debajo del 12% que ganó el índice S&P 500 y de la suba de casi 60% del índice de semiconductores de Filadelfia en el mismo período.

En su último reporte de resultados, presentado a fines de julio pasado, Qualcomm proyectó una ganancia trimestral por debajo de las estimaciones del mercado y advirtió que los ingresos provenientes de productos de Apple caerían más rápido de lo previsto.

La empresa señaló, no obstante, que el crecimiento de sus negocios de centros de datos y de otras áreas ajenas a los teléfonos móviles compensaría con creces esa pérdida de ingresos hacia el año fiscal 2027.

El fabricante de chips enfrenta una contracción en las ventas de dispositivos electrónicos y presiones en el costo de memorias. (QUALCOMM)
El fabricante de chips enfrenta una contracción en las ventas de dispositivos electrónicos y presiones en el costo de memorias. (QUALCOMM)

Qualcomm espera que la mayor parte de sus ventas de chips provenga de sectores distintos a los celulares en ese periodo, a medida que avanza su expansión hacia el mercado de centros de datos para inteligencia artificial.

El anuncio se suma a un fenómeno que otros medios especializados comenzaron a describir en los últimos días bajo el nombre de “despidos enfocados en el desempeño”: procesos de reducción de personal en los que las empresas citan explícitamente la productividad y las evaluaciones de los empleados como justificación, a diferencia de los despidos tradicionales ligados a recortes de costos o reestructuraciones.

A diferencia de un recorte convencional, en el que un puesto deja de existir, este tipo de proceso puede implicar que el rol continúe vigente mientras la persona que lo ocupaba es reemplazada, de acuerdo con el análisis de esa tendencia laboral.

Las notificaciones a los empleados afectados por la decisión de Qualcomm comenzarán en noviembre próximo, una vez que la compañía complete la evaluación de las prioridades de cada área y las competencias que considera necesarias para su negocio.

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