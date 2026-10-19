Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

El router permite detectar intrusos y proteger la red WiFi del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Revisar qué dispositivos están conectados a la red WiFi desde el router permite detectar accesos no autorizados y proteger la conexión doméstica. El control de los equipos vinculados ayuda a identificar aparatos desconocidos que pueden reducir la velocidad, aumentar el consumo de datos o crear riesgos para la seguridad digital del hogar.

La revisión resulta cada vez más necesaria porque la cantidad de teléfonos, ordenadores, televisores, cámaras y dispositivos inteligentes conectados a una misma red sigue creciendo. No hace falta ser experto en tecnología: las aplicaciones de las operadoras y la configuración del router ofrecen herramientas para comprobar quién usa el WiFi y bloquear posibles intrusos.

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Una conexión lenta puede revelar un acceso no autorizado al WiFi - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones del proveedor muestran los equipos conectados

La forma más directa de revisar la red es utilizar la aplicación móvil del proveedor de internet. Muchas operadoras incluyen una sección desde la que se puede ver, en tiempo real, la lista de dispositivos conectados.

Esa información facilita la detección de equipos que no pertenecen al hogar. En algunos casos, estas aplicaciones también permiten pausar la conexión de un aparato o bloquearlo desde el teléfono, sin necesidad de entrar en la configuración avanzada del router.

Los routers WiFi Mesh cuentan con opciones similares. Google WiFi, Amazon Eero y TP-Link Deco disponen de aplicaciones propias para vigilar los dispositivos vinculados a la red. Desde ellas se pueden identificar equipos, consultar su actividad y bloquear con pocos pasos aquellos que generen sospechas.

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Cómo entrar en la configuración del router

Si el proveedor no ofrece una aplicación específica, la alternativa es acceder manualmente al panel del router desde un navegador web. El primer paso consiste en escribir la dirección IP del dispositivo en la barra de navegación.

El panel del router muestra quién utiliza la red y cuánto consume - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las direcciones más habituales son:

192.168.1.1

192.168.0.1

10.0.0.1

Después, es necesario iniciar sesión con las credenciales del router. En muchos modelos, los datos predeterminados son “admin” como usuario y contraseña, aunque esa configuración puede haber cambiado. Si se modificó previamente, se debe utilizar la información actual.

Una vez dentro, hay que buscar una sección llamada “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o un nombre parecido. Allí aparece una lista con los equipos que utilizan la red, sus nombres, direcciones MAC y, en algunos casos, el consumo de datos de cada uno.

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Un dispositivo que no se reconoce puede indicar que una persona ajena tiene acceso a la red WiFi. Antes de bloquearlo, conviene comprobar que no corresponda a un teléfono, televisor, consola, cámara o aparato inteligente del hogar.

Las señales que pueden alertar de un acceso desconocido

La lista del router no es la única forma de detectar una conexión no autorizada. Existen síntomas que pueden indicar que otro equipo utiliza la red sin permiso.

Una clave extensa con letras, cifras y caracteres especiales, junto con cifrado WPA2 o WPA3, firmware actualizado y WPS desactivado, reduce las posibilidades de conexión ajena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales más frecuentes están una reducción repentina de la velocidad, un aumento sin explicación del consumo de datos y dificultades para conectar nuevos dispositivos. También pueden encenderse las luces del router cuando nadie usa internet dentro de la vivienda.

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Otras alertas incluyen desconexiones inesperadas, mensajes de error al intentar conectar un aparato y avisos de acceso inusual dentro de la aplicación del proveedor de internet. En ordenadores con Windows, el Administrador de tareas puede aportar información adicional.

Para abrirlo, se debe pulsar Ctrl + Shift + Esc, entrar en la pestaña “Rendimiento” y seleccionar “Usuarios de red”. Esta sección permite visualizar los equipos conectados y su uso de ancho de banda.

Estos problemas son más habituales en edificios o zonas con alta densidad de población, donde una contraseña débil puede facilitar que vecinos u otras personas intenten aprovechar una red doméstica.

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Qué hacer si aparece un dispositivo sospechoso

Si se identifica un equipo desconocido, la primera medida debe ser cambiar la contraseña del WiFi. La nueva clave debe combinar letras, números y símbolos para dificultar accesos no autorizados.

También es posible entrar en el router y eliminar manualmente los dispositivos sospechosos, si el modelo permite esa función. Activar el cifrado WPA2 o WPA3 y desactivar WPS fortalece la protección de la conexión.

Otras medidas incluyen ocultar el nombre de la red, conocido como SSID, mantener actualizado el firmware del router y usar filtros por dirección MAC. Este último sistema permite autorizar únicamente los equipos definidos por el usuario.

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La recomendación final es revisar la red de forma periódica y cambiar las contraseñas con regularidad. Si las anomalías persisten, se debe contactar con el soporte técnico del proveedor. Una comprobación sencilla puede ayudar a mantener una conexión rápida, estable y protegida.