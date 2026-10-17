Activa el modo Dragon Ball Super Beerus en WhatsApp

Personalizar WhatsApp con una estética inspirada en Beerus requiere realizar varios ajustes manuales. (IMDB // Meta )

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Activar el modo Dragon Ball Super Beerus en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que se deben hacer de manera manual para personalizar la aplicación móvil al estilo de la nueva serie.

Para iniciar, es necesario descargar una imagen del título en internet. Una vez se haya verificado que fue guardada en la galería del celular, hay que ir a los ajustes de WhatsApp y seguir estos pasos:

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Ir a Apariencia y escoger estilo predeterminado del chat. Pulsar Fondo y optar por Seleccionar desde fotos. Seleccionar la imagen descargada y ajustar el tamaño. Guardar los cambios.

Otras configuraciones que se pueden hacer es modificar el color de las burbujas del chat, interactuar con Meta AI, crear grupos temáticos para discutir la serie con amigos y unirse a canales referentes a esta franquicia.

El primer paso es conseguir y guardar en el celular una imagen relacionada con la serie. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el color de las burbujas de los chats de WhatsApp

WhatsApp permite personalizar el color de las burbujas de los chats desde sus ajustes de apariencia.

Para modificarlo en todas las conversaciones, abre la aplicación, entra en Ajustes o toca tu foto de perfil, selecciona Apariencia y luego Estilo predeterminado del chat. Allí, pulsa Color de la burbuja de chat, elige la opción que prefieras y confirma con Definir.

Puedes aplicar un color distinto a una conversación individual: abre el chat, toca su nombre, ingresa en Estilo del chat y selecciona Burbuja de chat. El cambio solo altera el aspecto visual y no modifica los mensajes ni la configuración de privacidad.

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Dentro de los ajustes, hay que ingresar a Apariencia y abrir las opciones de diseño del chat. (WhatsApp)

Cómo interactuar con Meta AI en el modo Dragon Ball Super Beerus

Meta AI en WhatsApp permite hacer preguntas sobre Dragon Ball Super Beerus, aunque no existe un modo oficial con ese nombre dentro de la aplicación. Para acceder al asistente, abre WhatsApp y toca el ícono de Meta AI en la lista de chats. Es posible escribir @Meta AI dentro de una conversación grupal.

Una vez abierto el chat, los usuarios pueden consultar datos sobre la serie, sus personajes y sus episodios.

Por ejemplo: “¿Quién es Beerus?”, “¿Cuál es su relación con Goku?” o “¿En qué saga aparece por primera vez?”. También pueden pedir explicaciones sobre sus poderes, sus combates o el papel que ocupa como dios de la destrucción.

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Las respuestas de Meta AI sirven como orientación, pero conviene verificar los datos en fuentes oficiales si se busca información específica sobre capítulos, fechas de estreno o detalles del argumento.

El asistente de Meta puede responder consultas sobre Beerus y otros elementos de Dragon Ball Super. (WhatsApp)

La herramienta puede interpretar mal una pregunta o dar respuestas incompletas. Por eso, es recomendable formular consultas claras y pedirle que diferencie entre el anime, las películas y el manga de Dragon Ball Super.

Cómo crear grupos en WhatsApp en el modo Dragon Ball Super Beerus

Crear un grupo de WhatsApp con temática de Dragon Ball Super: Beerus permite reunir a los fanáticos para comentar cada episodio, compartir teorías y organizar encuentros virtuales.

Para empezar, abre WhatsApp, toca el ícono de nuevo chat y selecciona “Nuevo grupo”. Luego, elige a los contactos que participarán y presiona la flecha para continuar.

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El siguiente paso es definir el nombre del grupo. Algunas opciones son “Universo 7: fans de Beerus”, “Los dioses de la destrucción” o “Viernes de Dragon Ball Super”. También puedes tocar el ícono de cámara para agregar una foto de perfil con una imagen de Beerus, Goku o un diseño propio inspirado en la serie.

WhatsApp no cuenta con una función oficial llamada “modo Dragon Ball Super Beerus”. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una vez creado, abre la información del grupo para sumar o quitar integrantes, administrar permisos y decidir quién puede enviar mensajes.

Los administradores también pueden crear eventos para cada viernes: deben ingresar al grupo, seleccionar “Eventos”, indicar el nombre de la actividad, la fecha, el horario y una descripción.

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Así, los miembros recibirán una invitación para conectarse y comentar el nuevo capítulo.

La pestaña de canales permite encontrar espacios de difusión vinculados con Dragon Ball. (HBO Max)

Canales de WhatsApp referentes a Dragon Ball

Es posible buscar canales de WhatsApp dedicados a Dragon Ball. Para hacerlo, abre la pestaña Novedades y pulsa el ícono de búsqueda en la sección Canales.

Escribe términos como “Dragon Ball”, “Beerus” o “anime” y revisa los resultados disponibles. Al encontrar uno de interés, toca “Seguir” para recibir sus publicaciones y novedades.