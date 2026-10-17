Bill Gates inicia la construcción de un reactor nuclear: dará energía a 400.000 hogares

Bill Gates lidera y financia de TerraPower, una empresa estadounidense de ingeniería y desarrollo de tecnología nuclear. (Instagram: thisisbillgates)

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Bill Gates avanza con la construcción de un reactor nuclear de TerraPower en Kemmerer, Wyoming, Estados Unidos, tras la autorización de la Comisión Reguladora Nuclear de ese país para desarrollar Natrium, una planta comercial enfriada por sodio líquido.

El proyecto tiene un presupuesto estimado de USD 4.000 millones y prevé iniciar operaciones en 2030.

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La instalación, denominada Kemmerer Unit 1, tendrá una potencia base de 345 megavatios y un sistema de almacenamiento que permitirá elevar la generación hasta 500 megavatios en momentos de mayor demanda. La planta busca abastecer de energía a cerca de 400.000 hogares.

TerraPower es una empresa fundada y respaldada por Gates dedicada al desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas para generar electricidad y calor sin emisiones de carbono.

Bill Gates impulsa la construcción de un reactor nuclear de TerraPower en Kemmerer, Wyoming, después de que la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos autorizara el proyecto Natrium. (Instagram: thisisbillgates)

Asimismo, trabaja en la producción de radioisótopos destinados a aplicaciones médicas, en especial para tratamientos oncológicos.

Por qué Bill Gates está construyendo un reactor nuclear

El proyecto Natrium forma parte de una estrategia para reemplazar centrales de carbón por fuentes de energía más estables.

El reactor se construirá junto a una planta de carbón en proceso de cierre, lo que permitirá reutilizar parte de la infraestructura energética existente.

Gates sostuvo desde el sitio de construcción que el diseño utiliza una nueva forma de enfriar el combustible, lo que simplifica el funcionamiento del reactor. Afirmó que la tecnología puede complementar a las energías renovables al aportar respaldo cuando sea necesario.

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La central, que utilizará sodio líquido para su enfriamiento, cuenta con un presupuesto estimado de USD 4.000 millones y prevé entrar en operación en 2030. (TerraPower)

La empresa plantea que este tipo de reactores puede ofrecer electricidad a menor costo y con mayores estándares de seguridad.

En ese sentido, Gates señaló que el objetivo es construir cientos de unidades con el tiempo para mantener precios accesibles de energía.

Cómo avanza la construcción del reactor nuclear

La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos autorizó la construcción de Natrium en el estado de Wyoming, en lo que representa el primer permiso otorgado en ocho años para desarrollar un reactor nuclear comercial a TerraPower.

El presidente de la NRC, Ho Nieh, afirmó: “Este es un paso histórico hacia adelante para la energía nuclear avanzada en Estados Unidos y refleja nuestro compromiso de brindar decisiones oportunas y predecibles basadas en una revisión de seguridad rigurosa e independiente”.

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Gates afirmó que el sistema de enfriamiento simplifica el funcionamiento del reactor y puede respaldar a las energías renovables. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

TerraPower construye su primera planta mediante una asociación público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El programa contempla una financiación de hasta USD 2.000 millones, que será igualada por la empresa y sus socios.

Uno de los desafíos pendientes es asegurar el suministro de HALEU, un tipo de uranio de bajo enriquecimiento y alto ensayo que requiere el reactor Natrium.

El Departamento de Energía estadounidense impulsa el desarrollo de una cadena de suministro nacional para reducir la dependencia de Rusia, que históricamente fue el principal proveedor mundial de ese material.

El programa puede aportar hasta USD 2.000 millones, una cifra que TerraPower y sus socios deberán igualar. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS/File Photo

Bill Gates alertó sobre el control empresarial de la IA

Bill Gates alertó sobre los riesgos de dejar la inteligencia artificial en manos exclusivas de las empresas tecnológicas.

El cofundador de Microsoft cuestionó los compromisos voluntarios de seguridad suscritos por grandes compañías del sector con la Casa Blanca y pidió una intervención más activa de las agencias públicas.

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Para Gates, los acuerdos privados no bastan para limitar los posibles abusos de una tecnología que ya se integra en servicios digitales, empresas, sistemas de seguridad y herramientas de uso cotidiano.

Su preocupación no se centra en una eventual rebelión de las máquinas, sino en el uso de modelos sin barreras de seguridad por parte de delincuentes.

El empresario propuso establecer normas, inspecciones y organismos de control para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

El empresario advirtió que esos sistemas pueden ampliar fraudes, extorsiones, ataques informáticos, robos de datos, suplantaciones de identidad y amenazas relacionadas con el bioterrorismo.

En particular, identificó a la ciberseguridad como el desafío más urgente para el próximo año.

Gates propuso un esquema de supervisión similar al que opera en sectores como la aviación y la atención médica, con normas, inspecciones y requisitos antes de que productos o servicios lleguen al público.

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Planteó crear un impuesto específico sobre la inteligencia artificial, formar un organismo internacional de control y reservar determinados empleos para personas ante el avance de la automatización.