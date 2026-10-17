Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

Tesla presentó una gama de vehículos eléctricos deportivos bajo el nombre Roadster, con las versiones Performance, Thrust y Rocket. (Tesla)

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Tesla lanzó una nueva línea de autos eléctricos deportivos llamada Roadster, que incluye tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. Esta última es un monoplaza con capacidad de volar que no está autorizada para el uso en vía pública.

La compañía liderada por Elon Musk solo indicó los montos de los depósitos de reserva y estimaciones preliminares para el lanzamiento previsto en 2028.

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Qué precio tienen las diferentes versiones de la línea Tesla Roadster

La versión Performance requiere un depósito de reserva de USD 50.000. Según Tesla, está preparada para circular por carretera y tiene espacio para dos personas.

La empresa dirigida por Elon Musk comunicó los valores de reserva, pero no confirmó el precio final de los vehículos. (Tesla)

Combina aerodinámica activa con un sistema de succión multimodo que maximiza la carga aerodinámica para mejorar su desempeño tanto en pista como fuera de ella.

La versión Thrust, la alternativa intermedia equipada con propulsores de SpaceX, requiere un depósito de reserva de USD 250.000.

La versión Rocket no tiene un precio de reserva público y solo se venderá por invitación.

Es un monoplaza con capacidad aérea, equipado con un sistema de succión multimodo y propulsores de gas frío distribuidos en el perímetro del vehículo. Estos sistemas asisten la aceleración hacia adelante y hacia arriba, además de los movimientos de rotación lateral.

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Tesla proyecta que el lanzamiento de la nueva gama Roadster se realizará en 2028. (Tesla)

Tesla señaló que la versión Rocket puede volar, aunque no estará homologada para circular por la vía pública.

Cómo logra volar la versión Rocket de la línea Tesla Roadster

El Tesla Roadster Rocket logra elevarse y realizar maniobras en el aire mediante una combinación de ventiladores ubicados bajo la carrocería y propulsores de gas frío desarrollados con tecnología de SpaceX.

La versión Rocket, disponible solo por invitación, utiliza un sistema de succión multimodo y 10 propulsores de gas frío distribuidos alrededor del vehículo. Según Tesla, estos dispositivos asisten la aceleración hacia adelante, el ascenso y los movimientos de rotación lateral.

Rocket es la versión monoplaza de la línea y cuenta con funciones de vuelo, aunque no podrá utilizarse en calles ni carreteras. (Tesla)

Los ventiladores extraen aire de la parte inferior del vehículo y generan una fuerza de succión que aumenta el agarre sobre la superficie.

A esto se suman alerones activos, piezas móviles que dirigen el aire para mejorar la estabilidad durante las curvas, las frenadas y las aceleraciones.

Los propulsores se conectan a tanques con 600 litros de aire comprimido. Al activarse, liberan impulsos breves que permiten levantar, estabilizar o frenar el Roadster Rocket durante las maniobras.

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El humo blanco que se observa alrededor del vehículo no proviene de una combustión ni de una avería. Se forma cuando el aire comprimido sale a alta velocidad, se expande de manera repentina y reduce su temperatura, lo que condensa la humedad presente en el ambiente.

Los sistemas del Rocket contribuyen al avance, al ascenso y a los movimientos laterales durante el vuelo. Tesla/Handout via REUTERS

Tesla advierte que la capacidad de vuelo de la versión Rocket de Roadster no podrá utilizarse en vías públicas, pero Elon Musk, reconoció que el deportivo no está “optimizado para la seguridad”.

Por el momento, Tesla no indicó cuántos vehículos con propulsores de gas frío planea fabricar.

Cómo fue la exhibición de la línea Tesla Roadster

Tesla exhibió el nuevo Roadster en un centro de pruebas de SpaceX en Texas, Estados Unidos, con una demostración que mostró despegues, giros en el aire y aterrizajes controlados.

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Tesla mostró el nuevo Roadster en un centro de pruebas de SpaceX en Texas, Estados Unidos, donde realizó despegues, giros y aterrizajes controlados. (Tesla)

Durante las maniobras, el vehículo liberó humo blanco a través de propulsores de gas frío, una señal visible del sistema que emplea para elevarse y estabilizarse.

La exhibición permitió observar cómo la versión Rocket combina succión multimodo con 10 propulsores de gas frío distribuidos por el perímetro del vehículo. Los ventiladores bajo la carrocería generan succión y los alerones activos dirigen el aire para mejorar la estabilidad.

El humo no proviene de combustión: surge cuando el aire comprimido se expande y condensa humedad. Tesla señaló que Rocket tendrá un asiento, se venderá por invitación y no podrá circular por vía pública.

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