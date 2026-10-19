Política

Karina Milei gana protagonismo: cerró la primera etapa de traslados de reclusos de Devoto y espera una definición del papa León XIV

La funcionaria levanta su perfil y esta mañana tomó la palabra durante la conferencia de prensa en la que se mostró secundada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli. El agradecimiento a Jorge Macri y la espera de la definición del Vaticano sobre la visita del Papa

Karina Milei protagonizó una conferencia de prensa desde la Cárcel de Devoto.
Karina Milei protagonizó una conferencia de prensa desde la Cárcel de Devoto.
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sorprendió este lunes al encabezar una conferencia de prensa en la que anunció el cierre de la primera etapa del operativo de traslado de internos de la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en Marcos Paz. La actividad se desarrolló mientras el Gobierno aguarda novedades del Vaticano sobre la eventual visita del papa León XIV al país.

Por primera vez en lo que va de la gestión, la funcionaria encabezó una conferencia de prensa, desde el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Escoltada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires Pilar Ramírez fue la primera en tomar la palabra, aunque evitó responder a las preguntas de los periodistas.

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La exposición pública se inscribe en el cambio de perfil que anticiparon desde su entorno, donde aseguran que tendrá una participación más activa en la escena política. En paralelo, la funcionaria tiene a su cargo la coordinación de la agenda prevista para una eventual visita del Papa al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

En un discurso de menos de cinco minutos, la secretaria General de la Presidencia reivindicó la gestión del Gobierno por el traslado de 1.400 internos al nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz. La cifra equivale al 90% de la población que cumplía condena en Devoto, en un operativo coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales.

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Hombres parados en fila frente a una pared blanca mientras guardias con casco y chaleco táctico los vigilan de cerca
Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

“Ahora viene una parte muy importante de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel. Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”, expresó. También definió la jornada como “un día de celebración” al sostener que la administración libertaria “pudo hacer realidad” en pocos meses “una promesa de muchos años”.

Por su parte, Alejandra Monteoliva destacó el trabajo de las cinco fuerzas federales que participaron del operativo y la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

La ministra también informó que 74 internos permanecerán en Devoto a la espera de definiciones sobre la eventual visita de León XIV al penal, aunque evitó dar precisiones sobre el potencial viaje. Entre ellos se encuentran dos reclusos que, según lo previsto, compartirían su historia de vida con el Pontífice. “Frente a la visita no tenemos confirmación. Todos esperamos la salud de Su Santidad. Si es ahora o cuando tenga que ser estamos listos para recibirlo cuando El Vaticano lo confirme”, planteó Monteoliva.

Asimismo, destacó la articulación entre la Nación y el Gobierno porteño y definió la concreción del traslado como “un hito” de gestión.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con efectivos de las fuerzas armadas
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con efectivos de las fuerzas armadas

El nuevo establecimiento fue construido en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y capacidad para 2.232 internos. En 2018, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires habían firmado un convenio para construir el complejo y preveían su apertura para 2020. Sin embargo, las obras comenzaron en diciembre de 2024, luego de una prolongada parálisis, cuando la Ciudad adjudicó su finalización a la empresa CRIBA SA por $96.984,8 millones.

Por último, Diego Santilli destacó la decisión política de concretar un traslado que, según sostuvo, se discutía desde hacía décadas. El jefe de Gabinete también presentó la medida como un paso hacia la “transformación” del barrio de Devoto.

“La verdad es que es un cambio histórico, único. Se dijo muchas veces que iba a pasar; nunca pasó, no se logró. Hoy, aquí, se logró. Está claro que cuando hay convicción hay decisión y hay una visión contundente. Un país, una provincia, puede salir adelante, y ese es el camino que ha trazado el presidente Javier Milei”, precisó el ministro coordinador.

Consultado por las negociaciones con los gobernadores por la agenda legislativa y los acuerdos electorales de 2027, Santilli calificó a Milei como “el presidente más federal” y aseguró que “les ha devuelto facultades a las provincias”.

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