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El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

El cantante compartió fotos de la intimidad familiar por el Día de la Madre y destacó el rol de su esposa en la vida de sus hijos

Abel Pintos y Mora Calabrese
“Te amamos con locura”, escribió el cantante en la dedicatoria a su esposa
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Abel Pintos homenajeó a Mora Calabrese por el Día de la Madre con un mensaje centrado en la vida cotidiana de su familia y acompañado por fotografías junto a su esposa y sus hijos. El músico publicó el saludo en sus redes sociales durante la jornada del domingo y dedicó también unas palabras a Susana Marini, su madre.

“Feliz día a todas las madres que nos dan la vida —literalmente— en cada gesto y lo dan todo día a día”, escribió el artista. En el mismo texto, dirigió un reconocimiento particular a Mora Calabrese, con quien formó una familia integrada por Guillermina, Agustín y Rosario.

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Posteo de Ábel Pintos y su familia
Abel Pintos y Mora Calabrese construyeron una familia junto a Guillermina, Agustín y Rosario

Pintos definió a su esposa como “lo mejor que podía pasarnos”, en alusión a su familia, y sostuvo que ella le permite a él y a sus hijos “entender y aprender el mundo a través de tu cristal amoroso”. El mensaje concluyó con una declaración afectiva: “Te amamos con locura”.

La publicación tuvo un segundo tramo dedicado a su propia madre. “Gracias Dios por permitirme poder decirle cada día a mi vieja —aguante La Susi—: te amo mamá”, expresó Abel con una referencia familiar que sumó un tono distendido al homenaje.

Posteo de Ábel Pintos y su familia
“Lo mejor que podía pasarnos”, expresó el artista al referirse a su esposa

El cantante cerró su posteo con un saludo general: “Amor total a todas las mamás”. Las imágenes que acompañaron el texto mostraron distintos momentos de su intimidad familiar, un aspecto que el músico suele compartir con discreción en sus redes sociales.

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Cabe recordar que, en 2021, el artista había dicho que estaba dispuesto a modificar su carrera si eso fuera necesario para priorizar a sus hijos. “Si yo tuviera que dejar de cantar por el bienestar de mis hijos, lo haría”, afirmó entonces en una entrevista con Infobae.

La historia de amor entre Abel Pintos y Mora Calabrese comenzó años antes de que su vínculo se hiciera público. Ambos se conocieron en 2013, después de un recital del músico en Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco. Con el tiempo, consolidaron una relación que formalizaron en 2021 con su casamiento.

Antes de esa boda, en octubre de 2020, nació Agustín, el primer hijo de la pareja. Calabrese ya era madre de Guillermina, y la conformación de la familia fue un asunto al que Pintos se refirió en distintas oportunidades con especial cuidado. En una entrevista publicada en 2022, relató que la decisión de avanzar como familia había tenido en cuenta a todos sus integrantes, incluida la hija mayor de su esposa.

Posteo de Ábel Pintos y su familia
Una de las postales familiares que eligió Abel Pintos para homenajear a las madres

En septiembre de 2024, la pareja recibió a Rosario. Con su llegada, Pintos describió al núcleo familiar como su punto de referencia frente a las exigencias de una carrera que mantiene giras, lanzamientos y presentaciones en diferentes puntos del país. “La familia es la nave madre”, señaló en aquel momento.

ABEL PINTOS - CASAMIENTO
Ábel y Mora se casaron después de la llegada de su primer hijo

El saludo de este Día de la Madre retomó esa mirada. Lejos de enfocarse en una fecha desde el espectáculo o la agenda profesional, el artista subrayó las tareas diarias y la presencia de Calabrese en la crianza. La frase “en cada gesto” condensó el tono de la publicación y ubicó a la maternidad como una experiencia atravesada por los cuidados cotidianos.

Abel Pintos, "A SOLAS" - Teleshow
Abel Pintos y su madre Susana

También quedó expuesto el vínculo de Pintos con su madre, Susana Marini, a quien nombró desde un registro íntimo. La posibilidad de decirle “te amo” todos los días fue presentada por el músico como un motivo de gratitud.

Con fotos familiares y un texto breve, Pintos convirtió la celebración en un reconocimiento a las madres de su entorno y en una nueva referencia pública a la familia que formó junto a Calabrese.

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