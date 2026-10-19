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El doble festejo de Nicole Neumann: los 18 años de Indiana y el Día de la Madre en una celebración junto a su familia

La modelo aprovechó la coincidencia de los eventos para reunir a sus seres queridos y compartir un momento de alegrías compartidas

Un grupo de personas posa al aire libre detrás de una mesa con una torta decorada y un florero frente a una vivienda
Nicole Neumann posa junto a su hija Indiana y su entorno familiar alrededor de una mesa con una torta de cumpleaños.
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Nicole Neumann reunió a su familia para celebrar el Día de la Madre y los 18 años de Indiana Cubero, en una jornada que combinó una merienda al aire libre, obsequios para sus hijos, una torta de dos pisos y postales que compartió en sus redes sociales.

La fecha tuvo un significado especial para la modelo: el domingo 18 de octubre coincidieron dos celebraciones centrales de su vida familiar. Por un lado, el Día de la Madre; por otro, la llegada a la mayoría de edad de su hija mayor con Fabián Cubero. La joven recibió mensajes de afecto de su mamá, quien también eligió sorprender a sus cuatro hijos con regalos.

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“En el Día de la Madre me toca celebrar a mi primera hija, la personita que me enseñó a ser mamá y con quien descubrí por primera vez el amor más grande e incondicional que pudiera existir”, escribió Nicole junto a una serie de fotos. En el mismo posteo, agregó: “Muy feliz cumple, Indiana Cubero. Te amo infinito. Mamá”.

La cumpleañera respondió con un mensaje breve y afectuoso: “Gracias má, te amo”.

Cuatro mujeres de pie sostienen y revisan bolsas de regalo de papel y plástico dentro de una galería techada
Nicole Neumann abre paquetes de regalos junto a sus hijas

Lejos de limitar el festejo a recibir saludos por el Día de la Madre, Neumann propuso una dinámica inversa. La modelo decidió entregar un regalo a cada uno de sus hijos como agradecimiento por haberla elegido como mamá.

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“Este año decidí agasajarlos yo con un regalo para cada uno, por elegirme su mamá”, expresó en otro tramo del álbum. También definió a sus hijos como “mis motores, mi razón, mi fuerza y mi todo”, en una dedicatoria dirigida a Indiana, Allegra, Sienna y Cruz.

Las imágenes mostraron a la conductora junto a sus hijas durante la entrega de los presentes. En una de las postales se la vio con una bolsa celeste que llevaba la inscripción “Gracias”, mientras las adolescentes abrían cajas y paquetes envueltos. La escena transcurrió en una galería de madera, bajo un techo con vigas a la vista y frente a un parque amplio.

La reunión incluyó a familiares y amigos de distintas generaciones. Cuando cayó la tarde, los invitados se acomodaron alrededor de la mesa principal para una foto grupal.

Dos mujeres y un niño con un gráfico sobre el rostro detrás de una torta con una vela y esferas reflectantes sobre la mesa
Nicole Neumann besa en la mejilla a su hija Indiana junto a Cruz frente a una torta de cumpleaños.

La celebración comenzó durante el día, con una mesa larga cubierta por un mantel claro y rodeada de bancos y sillas de madera. El paisaje del campo quedó como fondo: césped, árboles, cercos rojizos y caballos a la distancia.

La decoración tuvo arreglos florales de varios tamaños. Un florero alto concentró lirios blancos y flores en tonos rosados, mientras otros recipientes de vidrio sumaron margaritas y flores amarillas, violetas y naranjas. La vajilla de vidrio labrado, las servilletas claras y las fuentes en tonos rosados completaron la ambientación.

Sobre la mesa hubo medialunas, sándwiches, cuadrados de limón, brownies y tartas individuales con frutillas, crema y hojas de menta. También se destacó una preparación con merengue tostado y una tarta más grande con crema y frutas frescas.

Las bebidas se sirvieron en jarras transparentes. La propuesta fue acompañada por vasos de vidrio con relieve, ubicados a lo largo de la mesa.

Una mujer rubia sonriente abraza a un niño con suéter rojo y el rostro cubierto por un dibujo de oso que sostiene un dulce verde
Nicole Neumann sonríe junto a su hijo Cruz

En las historias compartidas por la modelo también se pudo ver una mención a la pastelería que preparó parte de las opciones dulces. La comida, las flores y el paisaje marcaron el clima de la primera parte del encuentro, antes de que la celebración continuara al caer la noche.

El momento central llegó con la torta de cumpleaños de Indiana. La joven celebró sus 18 con una preparación de dos pisos cubierta con crema clara, rosas, ondas y detalles de manga.

La decoración incluyó mini bolas de espejos, piezas que imitaban piedras preciosas en colores rosa, violeta, azul, rojo y transparente, además de pequeñas perlas blancas y doradas. Una vela larga y delgada se elevaba desde el centro de la torta, que quedó ubicada sobre una base blanca junto a un ramo de flores.

En las fotos del brindis, Cruz apareció con un conjunto rojo y azul. El rostro del niño fue cubierto con un emoji de oso, una decisión que Neumann mantiene cada vez que publica imágenes de su hijo menor. La modelo posó con él y también compartió retratos familiares junto a sus hijas.

Un grupo numeroso de personas posa detrás de una mesa con un pastel, flores y copas en una galería iluminada con guirnaldas
Nicole Neumann posa junto a su hija Indiana Cubero y sus allegados frente a una mesa con una torta

Para la ocasión, Neumann eligió una camisa de jeans celeste sobre una polera bordó y un chaleco marrón. Completó el look con jeans claros y llevó el pelo suelto. Sus hijas optaron por prendas informales, con tejidos, camperas y pantalones de jeans, en sintonía con el encuentro familiar.

La celebración también tuvo su respuesta desde las redes de la cumpleañera. Indiana publicó una serie de recuerdos junto a su mamá: fotos frente a un espejo, una visita a Disney y una imagen en el gimnasio. “Feliz día ma, gracias por estar siempre. Te amo”, escribió.

La coincidencia de fechas le dio un marco particular al encuentro. Mientras Indiana celebró sus 18 años, Nicole convirtió el Día de la Madre en una jornada para homenajear a sus hijos. Entre los regalos, la mesa compartida, los abrazos y la torta de dos pisos, la familia cerró el día con una foto grupal bajo las luces cálidas de la galería.

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