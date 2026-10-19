Los subtipos de cáncer de mama que determinan el tratamiento y por qué el diagnóstico no es igual para todas las pacientes

La prueba de inmunohistoquímica identifica los receptores hormonales del tumor para definir el subtipo y el tratamiento del cáncer de mama. (Imagen de cortesía)

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“El autoexamen es para que la paciente se examine todos los meses, pero no va a sustituir la evaluación del médico”, afirmó Flor de María Cuéllar, cirujana oncóloga y nutricionista oncológica en El Salvador.

La especialista explicó que la mamografía permite detectar cambios antes de que sean palpables y sostuvo que toda mujer en edad fértil con un nódulo mamario debe consultar, aunque tenga menos de 40 años.

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Durante la entrevista, Cuéllar abordó los subtipos de cáncer de mama, los tratamientos personalizados, la preservación de la fertilidad y las pautas nutricionales durante la quimioterapia.

Factores de riesgo, mutaciones y subtipos de cáncer de mama

—¿Cómo se desarrolla el cáncer de mama?

—Los factores de riesgo, junto con mutaciones genéticas, van a crear mutaciones en una célula. Eso no significa automáticamente que sea hereditario. Esa célula se considera maligna porque no obedece las señales de apoptosis o muerte celular.

Tenemos una célula que se hace inmortal. Cuando se divide, da origen a células igual de inmortales y empiezan a crecer sin control hasta formar los bultitos o las masas que conocemos.

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—¿Hay diferentes tipos de cáncer de mama?

—Aunque se hable en general de cáncer de mama, las biopsias son importantes porque puedo tener diez mujeres con cáncer de mama de la misma edad y el mismo tamaño de tumor, pero los tratamientos pueden ser diferentes. Van a depender de las características del cáncer de mama.

Decimos cáncer de mama, pero hay subtipos y el tratamiento cambia según el subtipo.

El más común es el carcinoma ductal. Luego de confirmar la primera biopsia, se hacen otros estudios. Uno de ellos se llama inmunohistoquímica, para ver si tiene receptores de hormonas de la mujer: estrógenos y progesterona.

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A veces explicamos: su cáncer se alimenta de hormonas de la mujer o su cáncer no se alimenta de hormonas de la mujer.

Después de saber que es ductal, podemos decir: su cáncer es luminal A, que es como los de mejor pronóstico; su cáncer es luminal B, o se habla de triple negativo. Generalmente, estos últimos se asocian a ser hereditarios o a una mayor prevalencia familiar. Los tratamientos cambian para cada uno.

El autoexamen mensual de mamas complementa el control de salud, pero no sustituye la mamografía ni la evaluación médica. (video de cortesía)

Diagnósticos de cáncer de mama en mujeres jóvenes

Cuéllar afirmó que hoy se observan casos de cáncer de mama en mujeres menores de 30 años. Contó que la semana anterior atendió a una paciente de 23 años con ese diagnóstico.

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La especialista vinculó ese fenómeno con los estilos de vida, los cambios genéticos y una mayor exposición a factores de riesgo. Aclaró que las estadísticas pueden modificarse antes de que existan explicaciones completas.

También mencionó estudios sobre bisfenol A (BPA) y microplásticos. Según explicó, se investiga si la exposición a estos compuestos puede aumentar el riesgo de cáncer de mama incluso desde etapas tempranas de la vida.

“No le estoy diciendo que la joven de 23 años que tuvo cáncer de mama es porque la mamá calentaba su comida en plástico”, aclaró. “No hay evidencia tan sólida”.

La oncóloga señaló que el consumo de alimentos procesados es frecuente y que el vapeo ha aumentado, aunque todavía no existe un período de observación suficiente para compararlo con el tabaquismo.

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Las mujeres en edad fértil con presencia de un nódulo mamario deben acudir a consulta médica y practicarse una ultrasonografía. (Imagen de cortesía)

“Los estudios preliminares indican que el vapeo no va a ser menos dañino que el tabaquismo”, afirmó. “Inclusive se cree que puede ser igual o mayor”, al menos desde la perspectiva oncológica.

Prevención, hábitos saludables y lactancia materna

Cuéllar explicó que algunos factores de riesgo no se pueden cambiar, como ser mujer o tener familiares con cáncer de mama. Otros, en cambio, se relacionan con decisiones y hábitos que pueden modificarse.

La especialista señaló que la lactancia materna funciona como factor protector. “Si tengo mis hijos, lo ideal sería dar lactancia no menos de seis meses”.

Según indicó, durante ese período la mama no está sometida del mismo modo al ciclo hormonal. También destacó que la lactancia aporta defensas e inmunidad al bebé.

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La actividad física, incluso sin asistir a un gimnasio, forma parte de las recomendaciones. Mencionó caminar, ejercitarse en casa y hacer ejercicios de fuerza, en especial en mujeres mayores de 40 años.

La oncóloga explicó que, después de la menopausia, el aumento de tejido adiposo puede representar un estímulo para el cáncer de mama. Por eso, propuso mantener un peso saludable sin asociarlo con la apariencia física.

“La OMS en general recomienda al menos cinco días con actividad física, que puede ser de treinta a cuarenta y cinco minutos”, afirmó. Añadió que no debe ser solo actividad aeróbica.

La especialista también aconsejó limitar los alimentos ultraprocesados y optar por comida menos procesada. Puso como ejemplo el consumo de fruta entera en lugar de jugos frecuentes.

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“Es más sano comerse la naranja completa y dejar el jugo para eso”, sostuvo. “Es mucho de hábitos: mantener peso, hacer ejercicio y dieta saludable”.

—¿Qué deben hacer las mujeres menores de 40 años si detectan un nódulo?

—Toda mujer en edad fértil que tenga un nódulo en mama, por pequeño que sea, debería tener por lo menos una evaluación por un médico acompañada de un estudio de imagen, como una ultrasonografía.

Lo más probable es que sea un fibroadenoma, un tumor benigno que hasta puede involucionar y desaparecer o que nunca se vaya a convertir en cáncer. Pero no es porque no tenga 40 años que no voy a ir a consulta. Si hay un nodulo, se debe consultar.

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La mamografía permite identificar lesiones antes de que sean palpables, y los subtipos tumorales determinan tratamientos distintos, lo que convierte el diagnóstico preciso en un elemento central del pronóstico. (Imagen de cortesía)

Recurrencia, metástasis y fertilidad

—¿Qué ocurre cuando el cáncer de mama vuelve a aparecer?

—Normalmente tiende a haber un poco más de dificultad en la curación. En general, hay una tendencia a que sean más agresivos.

El impacto psicoemocional para la paciente puede ser mayor, porque no desconoce cómo es el proceso.

En algunas pacientes ese impacto es favorable, porque ya pasaron por esto y lo vencieron una vez. Eso les da ánimo. En otras juega de forma desfavorable, porque se deprimen, se preocupan y lo ven como un proceso igual o más difícil.

—¿El tratamiento es el mismo ante una recurrencia?

—No todos los tratamientos son iguales. En alguna recurrencia se maneja con quimioterapia; a veces se cambian los esquemas de cómo se da.

En algunos casos solo se da tratamiento sistémico. En otros casos tiene que ir acompañado de cirugía o incluso de radioterapia.

Sí se puede hablar de curación aun cuando hay recurrencias. Hoy la medicina ha avanzado tanto que incluso cuando hay metástasis al cerebro se les da tratamiento a las pacientes, se logra controlar la enfermedad y se adquieren períodos libres de enfermedad.

—¿Los tratamientos afectan la fertilidad?

—Tanto la hormonoterapia como la quimioterapia van a afectar la función ovárica.

Antes de someter a mi paciente a quimioterapia o a hormonoterapia, tenemos que hablar con ella e incluir en el grupo de oncólogos a un ginecólogo con especialidad en fertilidad para explicarle las opciones.

Los diagnósticos de cáncer de mama en pacientes menores de 30 años se vinculan con mutaciones genéticas y estilos de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mucho depende de la edad que tenga la paciente cuando recibe el diagnóstico. En algunos casos, la ventana de tiempo permite que vuelva a tener un embarazo. En otras mujeres, lamentablemente por las edades, ya no nos daría el tiempo.

No es que, después de la operación, inmediatamente pueda tener hijos. Debe completar el proceso y tener el visto bueno del oncólogo médico.

Se pueden tomar óvulos y congelarlos. Depende mucho de lo que haya en cada país y zona, del acceso que pueda haber y de las creencias de cada persona.

Cuéllar remarcó que las mujeres no deben postergar la consulta si detectan un nódulo, incluso antes de los 40 años. “No es porque no tenga 40 años que no voy a ir a consulta. Si hay un nodulito, se debe consultar”.