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Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

La plataforma permite comunicar casos relacionados con personas, celebridades, compañías u organizaciones mediante una ruta específica dentro de la aplicación y varias categorías de denuncia

Instagram facilita el reporte de perfiles que imitan identidades ajenas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Instagram facilita el reporte de perfiles que imitan identidades ajenas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por otra persona permite alertar sobre un caso de suplantación de identidad desde la propia aplicación. La plataforma acepta reportes cuando un perfil imita a la persona afectada, a alguien a quien sigue, a una celebridad, una figura pública, una empresa o una organización.

Instagram indica que toma la seguridad con seriedad y ofrece un proceso dentro de la aplicación para comunicar este tipo de situaciones. Si la persona afectada no tiene una cuenta en la red social, también puede completar un formulario.

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El reporte sirve para informar a Instagram de que un usuario está usando una identidad ajena. No obstante, existen diferencias entre los casos admitidos por la plataforma, el método de denuncia y las alternativas disponibles si quien aparece suplantado no puede intervenir directamente desde su propio perfil.

La red social ofrece un proceso para denunciar una suplantación de identidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La red social ofrece un proceso para denunciar una suplantación de identidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué casos de suplantación se pueden reportar

Instagram permite reportar una cuenta impostora en varias situaciones. La primera es cuando el perfil se hace pasar por la propia persona usuaria. En ese caso, el reporte puede enviarse desde la aplicación mediante la cuenta personal.

También es posible denunciar una cuenta que imita a alguien a quien se sigue. Esta posibilidad incluye a conocidos que tengan presencia en Instagram y cuyo nombre, fotografías o datos estén siendo utilizados por otro perfil sin autorización.

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La herramienta cubre, además, cuentas que pretenden representar a una celebridad o a una figura pública. Del mismo modo, se puede reportar un perfil que se presenta como una empresa o una organización cuando no corresponde a la entidad real.

La plataforma aclara que el reporte por suplantación se centra en perfiles que fingen ser alguien o algo distinto. Por el momento, no existe la opción de denunciar una cuenta mediante esta vía por presentarse de forma engañosa como sí misma. Para esos casos, Instagram indica que se deben consultar otros tipos de reportes.

Instagram realiza cambios y ahora podrás mostrar en tu perfil las fotos o videos en las que se te ha etiquetado.
Los perfiles falsos pueden ser reportados desde la aplicación de Instagram (Meta)

El procedimiento para reportar la cuenta desde la aplicación

El proceso comienza al identificar el perfil que se hace pasar por otra persona. Para llegar a esa cuenta, se puede seleccionar el nombre de usuario que aparece en una publicación del feed o en una historia.

Otra opción es entrar en la sección Buscar y escribir el nombre de usuario. Una vez localizado el perfil, se debe acceder a su página y seleccionar “Opciones”, junto a su nombre de usuario.

Después, el procedimiento continúa con estas acciones:

  • Seleccionar “Reportar”.
  • Elegir la opción “Reportar cuenta”.
  • Marcar “Finge ser otra persona”.
  • Seleccionar el tipo de suplantación de identidad.
  • Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

La clasificación final permite indicar si el perfil reportado se hace pasar por la propia persona, por alguien seguido, por una figura pública o por una empresa u organización. Instagram solicita esa información para identificar el motivo concreto de la denuncia y continuar con el proceso establecido en la aplicación.

Qué ocurre si la persona suplantada no tiene Instagram

Una persona puede ser objeto de suplantación aunque no tenga una cuenta activa en la plataforma. En esa situación, Instagram dispone de un formulario específico para comunicar el caso sin necesidad de entrar en la aplicación.

Instagram habilita formularios para quienes no tienen un perfil propio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram habilita formularios para quienes no tienen un perfil propio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El formulario constituye una alternativa para quien detecta que alguien utiliza su identidad en Instagram, pero no cuenta con un perfil propio desde el cual enviar el reporte. La información proporcionada señala que esta vía permite informar directamente de la suplantación.

También existe un mecanismo para casos de representación autorizada. Si la cuenta impostora finge ser alguien a quien la persona denunciante puede representar, como un hijo o una hija, el reporte debe enviarse mediante otro formulario.

La posibilidad de representar a un menor no se gestiona con el mismo recorrido que el reporte habitual dentro de la aplicación. Instagram contempla esa circunstancia y dirige el caso a un canal específico.

Instagram indica que los reportes por suplantación de identidad son anónimos. La cuenta denunciada no verá quién envió el aviso, una condición que busca proteger la identidad de la persona que comunica el caso.

La excepción corresponde a las denuncias por infracción de propiedad intelectual. En ese tipo de reportes, el carácter anónimo no se aplica de la misma forma.

Antes de enviar la denuncia, conviene confirmar que el perfil realmente imita a una persona, empresa u organización. Después, basta con elegir la categoría adecuada y completar los pasos que muestra Instagram.

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