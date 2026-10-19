El Salvador

El costo de la energía para las empresas salvadoreñas subió 23% en un año, según datos del BCR

El Índice de Precios al Productor del Banco Central de Reserva registró un marcado aumento en los insumos eléctricos e industriales debido a la menor generación hidroeléctrica y al encarecimiento del petróleo importado

Manos que sostienen un bolígrafo sobre una factura de electricidad junto a dos calculadoras en un escritorio de madera.
Una persona examina los detalles de consumo y cargos en una factura de electricidad comercial sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El costo de los suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado para los sectores productivos de El Salvador registró un incremento del 23.10% en septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con las mediciones del Banco Central de Reserva (BCR).

Este ajuste en la tarifa de los insumos energéticos impacta en la estructura de gastos de las empresas, comercios e industrias que operan en el país.

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El Índice de Precios al Productor del organismo monetario mide las variaciones de precios en la primera etapa de comercialización de los bienes y servicios, antes de la aplicación de impuestos y fletes.

Según los registros oficiales, el índice del rubro energético pasó de 126,6106 puntos en septiembre de 2025 a 155,859 puntos en septiembre de 2026. Durante el último trimestre de 2025, el indicador mostró reducciones con caídas del 10.30% en octubre y del 1.74% en noviembre.

Sin embargo, a partir de mayo de 2026 el indicador aceleró su ritmo de crecimiento con un aumento del 10.34%, cifra que escaló al 15.16% en junio y alcanzó un máximo del 23.38% en agosto de 2026.

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Infografía con un gráfico de línea, números mensuales, íconos tridimensionales y texto informativo sobre el índice con la marca Infobae.
La evolución del Índice de Precios al Productor del sector energético entre marzo y septiembre de 2026 registra un aumento hasta alcanzar un valor de 23,10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa principal detrás de este aumento en los costos de la energía radica en las condiciones climáticas que afectaron a la región centroamericana. El Salvador depende de manera significativa de la generación hidroeléctrica, una fuente limpia y de menor costo que aprovecha el caudal de los ríos y los embalses para mover las turbinas.

La reducción en las precipitaciones provocada por el fenómeno meteorológico de El Niño disminuyó los niveles de agua disponibles en las presas del país. Al contar con un menor volumen hídrico, la producción de las plantas hidroeléctricas disminuyó de forma sustancial durante los primeros tres trimestres del año.

Para cubrir la demanda energética nacional y evitar interrupciones en el suministro, el sistema eléctrico debió incrementar el uso de plantas térmicas. Estas instalaciones operan mediante la quema de combustibles derivados del petróleo, como el diésel y el búnker, cuyo proceso de producción resulta considerablemente más costoso que el aprovechamiento del recurso hídrico.

Regla graduada con números colocada en una pared de concreto erosionado junto a una superficie de agua.
Una regla de medición en el muro de concreto de una represa señala el descenso del nivel del agua por debajo de la marca graduada setenta y cuatro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tensiones geopolíticas internacionales elevaron la cotización global de los combustibles

La mayor necesidad de recurrir a la generación térmica coincidió con un período de alta inestabilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos. Medio Oriente concentró tensiones geopolíticas que impulsaron al alza los precios globales del petróleo crudo y sus derivados durante el transcurso del año.

Debido a que la economía salvadoreña no produce petróleo, la tarifa de generación térmica refleja de forma directa el costo de importación del combustible. El encarecimiento de la materia prima importada elevó los precios de venta en el mercado mayorista de electricidad, afectando de manera inmediata a los grandes consumidores industriales y comerciales.

Esta combinación de factores obligó al país a pagar montos superiores por la energía requerida para sostener la actividad productiva, un costo que fue absorbiéndose de manera paulatina dentro de la cadena de comercialización reflejada por el BCR.

A las dificultades en la oferta de generación se sumó un incremento en la demanda de electricidad en todo el territorio nacional. Durante 2026, las elevadas temperaturas registradas exigieron un funcionamiento más intensivo de las instalaciones eléctricas en el sector privado.

Cinco toberas metálicas dispuestas en círculo apuntan hacia el centro con fuego de color azul y naranja y humo ligero.
Varias toberas metálicas de inyección de una planta térmica emiten llamas azules y naranjas durante el proceso de combustión de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fábricas, parques industriales, centros comerciales y establecimientos de servicios debieron mantener en operación continua sus equipos de refrigeración, aire acondicionado y sistemas de ventilación para asegurar el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Este consumo adicional de kilovatios hora impulsó el monto total de las facturas eléctricas empresariales. La necesidad de mantener los ambientes climatizados en períodos de calor extremo incrementó la presión sobre la red nacional de distribución eléctrica.

La evolución de las lluvias hacia el cierre del año y el comportamiento del mercado petrolero internacional determinarán si los precios de la energía para los productores mantendrán este nivel o comenzarán un proceso de estabilización en los próximos meses.

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