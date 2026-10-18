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Dragon Ball Super: Beerus: dónde ver, cuándo sale cada capítulo y de qué trata el anime

Crunchyroll emite los episodios con subtítulos en español poco después de su difusión televisiva en Japón

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
La nueva versión de Dragon Ball Super incorpora escenas inéditas y secuencias redibujadas para acercarse a la visión de Akira Toriyama. (TOEI Animation)
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Dragon Ball Super: Beerus llegó a las plataformas de streaming con una versión renovada de la historia que enfrenta a Goku con el Dios de la Destrucción. La producción de Toei Animation se estrenó en Japón el domingo 11 de octubre de 2026 a través de Fuji TV y, ese mismo día, comenzó su emisión en Crunchyroll para Latinoamérica, además de otras plataformas.

El anime no es una secuela independiente, sino una edición mejorada de Dragon Ball Super que retoma la historia vinculada con Dragon Ball Z: la batalla de los dioses, la película de 2013 que presentó por primera vez a Beerus. La nueva versión incorpora escenas inéditas, secuencias redibujadas y una reconstrucción narrativa pensada para acercarse más a la visión original de Akira Toriyama.

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De qué trata Dragon Ball Super: Beerus

La historia transcurre varios años después de la derrota de Majin Buu, en un período de paz para Goku y sus amigos. Esa tranquilidad se interrumpe cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de un largo sueño.

El personaje, conocido por su capacidad para acabar con planetas enteros, escucha rumores sobre un saiyajin que logró derrotar a Freezer y decide salir en su búsqueda. El encuentro entre Beerus y Goku desencadena un enfrentamiento de escala cósmica que pone en peligro a la Tierra.

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
La llegada de Beerus y su asistente Whis amplía el universo de la franquicia en una nueva etapa narrativa. (TOEI Animation)

Beerus viaja acompañado por Whis, su asistente y guía. La llegada de ambos personajes amplía el universo de la franquicia y abre una nueva etapa en la historia narrativa de Goku y sus aliados.

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El avance oficial de la serie, titulado SUPER Surge, adelantó parte de la nueva presentación visual del anime junto con sus temas musicales. La canción de apertura es ONOGAMI, interpretada por MEGATERA·ZERO, mientras que el tema de cierre es Kan Peki No Peki, a cargo de VK Blanka.

En el plano técnico, Matsuto Seya está a cargo de la composición y dirección de episodios, Tadayoshi Yamamuro lidera el diseño de personajes y la dirección general de animación, y Norihito Sumitomo compuso la música de la serie.

Aplicaciones oficiales para ver la serie

Dragon Ball Super: Beerus está disponible en múltiples servicios de streaming, según el país y la región, lo que constituye el lanzamiento mundial más grande de la serie dentro de la franquicia.

Dragon Ball Super: Beerus (Captura de tráiler oficial)
Matsuto Seya dirige los episodios de la serie y Tadayoshi Yamamuro encabeza el diseño de personajes y la animación general. (Captura de tráiler oficial)

Crunchyroll es la plataforma principal para la mayoría de los territorios, incluido el resto de Latinoamérica. Es la única que transmite los episodios poco después de su estreno original en Japón, con una diferencia estimada de entre 30 minutos y una hora, y ofrece la serie con subtítulos en español.

Netflix también suma el anime a su catálogo, aunque con una fecha distinta según el territorio. En Norteamérica y Latinoamérica, los episodios se incorporon a esta plataforma el 17 de octubre, una semana después del estreno original.

HBO Max agreó los nuevos capítulos a su oferta el 16 de octubre, de acuerdo con reportes sobre la disponibilidad del anime.

Disney+ confirmó la llegada de la serie el 14 de octubre para España, y se espera que esa misma fecha aplique para México y el resto de Latinoamérica, aunque la disponibilidad exacta para esta última región no fue confirmada de manera oficial.

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
Servicios de streaming como Netflix, HBO Max y Disney+ añaden la producción a sus catálogos durante el mes de octubre. (TOEI Animation)

Fechas de estreno de cada episodio

La serie está confirmada con un total de 19 capítulos, según información de Fuji TV. Aunque se trata de un lanzamiento pensado para plataformas de streaming, los episodios se estrenan de manera semanal, cada domingo, a través de Crunchyroll.

Estas son las fechas de estreno de todos los episodios:

  • Episodio 1: 11 de octubre de 2026
  • Episodio 2: 18 de octubre de 2026
  • Episodio 3: 25 de octubre de 2026
  • Episodio 4: 1 de noviembre de 2026
  • Episodio 5: 8 de noviembre de 2026
  • Episodio 6: 15 de noviembre de 2026
  • Episodio 7: 22 de noviembre de 2026
  • Episodio 8: 29 de noviembre de 2026
  • Episodio 9: 6 de diciembre de 2026
  • Episodio 10: 13 de diciembre de 2026
  • Episodio 11: 20 de diciembre de 2026
  • Episodio 12: 27 de diciembre de 2026
  • Episodio 13: 3 de enero de 2027
  • Episodio 14: 10 de enero de 2027
  • Episodio 15: 17 de enero de 2027
  • Episodio 16: 24 de enero de 2027
  • Episodio 17: 31 de enero de 2027
  • Episodio 18: 7 de febrero de 2027
  • Episodio 19: 14 de febrero de 2027

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