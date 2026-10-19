Economía

Un laboratorio del partido bonaerense de Ituzaingó desvinculó a la mitad de sus trabajadores

Valmax, pionera de las monodosis en la Argentina, tiene 196 cheques rechazados, salarios fraccionados y una audiencia clave el lunes en el Ministerio de Trabajo bonaerense

Laboratorio Valmax
La planta de Laboratorio Valmax en Ituzaingó, donde 30 de los 60 trabajadores fueron desvinculados y la producción está paralizada desde hace semanas (Valmax)
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Laboratorio Valmax, la empresa que en los años 80 desarrolló en la Argentina el mercado de la solución fisiológica en monodosis, frenó por completo su producción, desvinculó a 30 de sus 60 trabajadores y bloqueó el acceso a su planta de Ituzaingó. La firma, que además adeuda la mitad de los salarios del mes pasado y paga haberes de forma fraccionada desde abril, acumula 196 cheques rechazados por un total de $156.526.850.

La crisis financiera del laboratorio derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que citó a la empresa a una audiencia este lunes con la orden de presentar una propuesta concreta para destrabar el conflicto.

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La historia de Valmax se remonta a 1980, cuando el austríaco Peter Ploder fundó la compañía y apostó por un producto que hasta entonces no tenía desarrollo local: la solución fisiológica en formato monodosis. Ploder no solo creó la marca, sino que impulsó un segmento completo del mercado farmacéutico argentino. Las ampollas individuales de suero, que hoy se consiguen en cualquier farmacia, fueron una innovación que la empresa llevó adelante tanto con su marca propia como a través de la fabricación para terceros.

Con los años, Valmax se consolidó también con otro producto clave: las lágrimas artificiales Valmafilo, gotas oftalmológicas que, junto a las monodosis, se convirtieron en los dos pilares comerciales del laboratorio. Aunque es de origen europeo, Ploder desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y familiar en la Argentina. Se graduó de farmacéutico en la UBA y se radicó en la localidad de Haedo, en la Provincia de Buenos Aires, antes de fundar Laboratorios Valmax.

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Laboratorio Valmax
El Laboratorio Valmax desarrolló el mercado del suero en monodosis en la Argentina (Valmax)

En 2014 cambió de manos y arrancó una estrategia comercial agresiva

Para febrero de 2014, Ploder decidió desprenderse del 66,6% de la participación que tenía en la empresa y le vendió su parte a su socio minoritario, Alfredo Delgado, quien hasta ese momento controlaba el 33,3% restante, según informó en su momento el portal especializado Pharmabiz. Con Delgado al frente, se sumaron al directorio sus hijos Cristian y Javier, y la compañía reorientó su perfil productivo hacia la fabricación de formas líquidas y semisólidas, tanto estériles como no estériles, para terceros.

Bajo la nueva conducción, el laboratorio adoptó una estrategia de expansión agresiva. Según pudo saber este medio de fuentes vinculadas a la empresa y a los trabajadores, Valmax buscó inundar el mercado con sus productos —tanto bajo su marca propia como a través de la producción tercerizada— y se lanzó de lleno a las licitaciones públicas para convertirse en proveedor del Estado. La apuesta implicó un fuerte aumento de la producción, pero siempre con la misma plantilla de entre 60 y 70 empleados.

La estrategia encontró un límite concreto. De acuerdo con las mismas fuentes, la sobreproducción generó un exceso de stock que coincidió con una caída en la demanda: los clientes —farmacias, hospitales públicos y privados, droguerías— empezaron a comprar menos. A eso se sumó un problema estructural de depender de las compras estatales, un cliente que, como es habitual, paga con demoras significativas.

El resultado fue una ecuación financiera insostenible. La empresa tendría mercadería acumulada suficiente para abastecer hasta fin de año, lo que llevó a la decisión de frenar la producción y suspender a aproximadamente la mitad de su plantilla, alrededor de 30 personas.

Nueve frascos blancos genéricos de gotas para ojos sobre una superficie blanca, con dos de ellos abiertos y sus goteros visibles. Fondo de farmacia desenfocado.
Las gotas para los ojos son otros de los productos estrella del laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios fraccionados desde abril y deudas sin fecha de pago

La crisis salarial quedó expuesta el 30 de abril, cuando la dirección de Valmax emitió un comunicado interno en el que argumentó que el “complejo contexto económico y la situación financiera actual” obligaba a desdoblar el pago de los haberes. El cronograma establecía un primer desembolso del 50% para el 7 de mayo y el saldo restante para el 20 de ese mes.

Sin embargo, lo que se presentó como una medida excepcional se convirtió en norma. Los trabajadores denuncian que la empresa nunca volvió a pagar los sueldos completos en una sola vez y que, con el correr de los meses, dejó incluso de respetar las fechas pactadas. Actualmente, la compañía adeuda el 50% del salario del mes pasado sin haber brindado información sobre cuándo o cómo cancelará esa deuda.

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la magnitud de la crisis financiera de la empresa. Valmax acumula 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $156.526.850. La compañía no registra rechazos por defectos formales ni por problemas de registración, lo que indica que la totalidad de los documentos fueron devueltos por una sola razón: no había dinero en las cuentas para cubrirlos.

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