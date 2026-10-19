Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Los grandes lanzamientos de videojuegos llegan esta semana a todas las consolas

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La semana reúne estrenos para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2, con lanzamientos de acción, estrategia, terror, conducción y rol. Call of Duty: Modern Warfare 4, Final Fantasy Resonance y Nintendo Switch Sports Resort encabezan un calendario que también incluye nuevas expansiones y versiones para consola.

Octubre entra en su recta final con títulos dirigidos a públicos distintos. Hay propuestas cooperativas, juegos de supervivencia, aventuras basadas en franquicias conocidas y regresos de series clásicas. Estas son las novedades previstas entre el 19 y el 23 de octubre.

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La estrategia y la conducción abren la semana el 19 de octubre

Frostpunk llega a Nintendo Switch de la mano de 11 bit studios. El juego sitúa al jugador al mando de una de las últimas ciudades humanas en un planeta congelado, donde deberá gestionar recursos, calor y decisiones sociales.

Los juegos cooperativos ganan presencia entre las novedades de octubre - SONY

Ese mismo día, BeamNG.drive se estrena en PS5 tras años vinculado al PC. La versión de BeamNG GmbH conserva su sistema de física de cuerpos blandos, que simula partes individuales de los vehículos para representar conducción, daños y accidentes.

Cooperativo, supervivencia y gestión llegan el 20 de octubre

We Were Here Tomorrow se publica en PC, PS5 y Xbox Series X|S. Total Mayhem Games vuelve a plantear una aventura para dos jugadores, encerrados en las instalaciones retrofuturistas de Norček Industries, donde cada participante tiene información diferente para resolver puzles.

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En PC, Nomad Drive inicia su acceso anticipado. Indie Devil presenta un mundo posapocalíptico generado de forma procedural, con una autocaravana deteriorada como vivienda y medio de transporte. El vehículo se puede reparar y mejorar en solitario o en cooperativo para cuatro personas.

Star Trek: Outposts Unknown cambia las grandes naves por la construcción de asentamientos planetarios. Magic Fuel Games permite dirigir una expedición de la Federación, investigar tecnologías, administrar recursos y explorar mundos afectados por una amenaza desconocida.

Varias producciones permiten resolver acertijos, sobrevivir en instalaciones peligrosas, reparar vehículos o enfrentarse a criaturas junto con otros participantes en equipos de hasta cuatro personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mycopunk abandona el acceso anticipado y alcanza su versión 1.0 en PC, junto con su estreno en PS5. El juego de Pigeons at Play propone equipos de cuatro robots contra una invasión de hongos, con armas y capacidades mejorables mediante una cuadrícula.

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Blizzard Entertainment publica Hearthstone: Reign of the Black Empire para PC, iOS y Android. La expansión añade 135 cartas y la palabra clave Assemble, destinada a crear esbirros personalizados a través de diferentes combinaciones.

El terror y el rol continúan el 21 de octubre

Stupid Never Dies llega a PC y PS5. Davy comienza como un zombi débil, pero puede devorar enemigos para adquirir poderes y modificar su cuerpo. El RPG de acción en 3D incluye once estilos derivados de vampiros, hombres lobo y arpías.

También inicia su acceso anticipado Escape from Playtime en PC. Mob Entertainment adapta el universo de Poppy Playtime a una experiencia cooperativa de supervivencia para cuatro personas, con sectores variables de una fábrica, herramientas y criaturas que persiguen al grupo.

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Final Fantasy y Nintendo lideran los estrenos del 22 de octubre

Final Fantasy Resonance se lanza en PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2. Square Enix y Lancarse recuperan combates por turnos, sistema de trabajos y gráficos HD-2D. Las Visiones permiten incorporar ecos de protagonistas históricos durante las batallas.

Nintendo Switch 2 amplía su catálogo con deportes, estrategia y acción

Nintendo estrena Nintendo Switch Sports Resort en Switch 2. El regreso a Isla Wuhu incluye 12 disciplinas y controles con Joy-Con 2. Tenis, bolos, golf y voleibol se unen a skate, moto de agua, avioneta y guerra de pulgares.

La jornada también incluye Moadra, un metroidvania ambientado en el planeta Protea VI; la recopilación Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced, con una historia adicional; y Cotton Reboot! High Tension!, secuela de acción lateral con Cotton y Silk.

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Además, llegan el terror psicológico de Red Chat Ritual: TSUMIMI TIME, la expansión marítima Once Human: Isles of Abyss, el RPG estratégico DEMONS’ NIGHT FEVER, el juego carcelario Back to the Dawn y Fatal Fury: City of the Wolves para Switch 2.

Call of Duty y One Piece cierran el calendario

El 23 de octubre llega Call of Duty: Modern Warfare 4 a PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2. Infinity Ward plantea una invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, con operaciones en Nueva York, París y Bombay, mientras el capitán Price sigue una historia propia.

La fecha suma ONE PIECE: Grand Gourmet, un simulador de restaurante flotante con más de 400 personajes, y Warrior Cats: Clans of the Forest, donde cada jugador crea un gato, elige un clan, caza, cumple misiones y combate por turnos.

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