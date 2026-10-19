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Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

El Kaseya Center, donde se iba a presentar la artista en los Estados Unidos, publicó un comunicado

Tini presentó el nuevo video de Futtura
Tini Stoessel recorre el mundo con Futttura, el show con el que en pocos días debería presentarse en Venezuela
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El Kaseya Center, lugar donde se iba a realizar el show, informó a través de sus redes sociales que el recital de Tini Stoessel previsto para la noche del 18 de octubre fue cancelado por “circunstancias imprevistas”. El mensaje también precisó que los compradores podrán solicitar el reembolso de las entradas en el mismo punto donde realizaron la compra.

La comunicación del estadio de Miami apareció cuando el público se encontraba en los alrededores del recinto y las dudas eran más que las certezas. “Lamentamos anunciar que la presentación de Tini programada para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami ha sido cancelada debido a circunstancias imprevistas”, indicó el texto difundido en inglés.

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La publicación agregó que los reintegros estarán disponibles a través de los canales de venta correspondientes. En las pantallas del estadio también se proyectó un aviso que atribuía la suspensión a factores ajenos tanto a la artista como al recinto.

Poco antes del anuncio del estadio, Ake Music, la empresa a cargo de la fecha, difundió un comunicado con mayores detalles sobre lo ocurrido. La productora sostuvo que no se cumplieron requerimientos técnicos y de producción que eran indispensables para montar el espectáculo.

El comunicado tras la suspensión de Futtura, de Tini
El comunicado del estadio tras la suspensión de Futttura

“Lamentamos informar que el show de Tini, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, expresó la compañía en sus redes.

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Según Ake Music, la situación no tuvo relación con la cantante ni con su equipo. “Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a Tini, quien se encontraba lista para subir al escenario”, señaló el escrito.

La empresa afirmó que el equipo de la artista tampoco tuvo responsabilidad en la cancelación y explicó que, pese a los intentos realizados, no logró asegurar “las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos”.

La decisión sorprendió a los seguidores que ya habían llegado al Kaseya Center para asistir a la fecha internacional de Futttura, el espectáculo con el que la intérprete repasa distintas etapas de su carrera.

El fuerte descargo de Tini Stoessel tras la cancelación de su show en Miami: “Me genera impotencia”
El fuerte descargo de Tini Stoessel tras la cancelación de su show en Miami: “Me genera impotencia”

El show estaba pensado como una producción de cerca de tres horas, con tres actos, tres escenarios, una pantalla led de 100 metros, una banda en vivo y un cuerpo de baile integrado por 30 personas. La puesta reúne canciones de su etapa en Violetta, como “En mi mundo”, y éxitos posteriores, entre ellos “Fresa”, “La loto” y “Muñecas”.

Uno de los momentos centrales de la propuesta incluye el ingreso de la artista con un arnés, como si descendiera desde una nave espacial, mientras interpreta “El cielo”. La producción también presenta cambios de vestuario y segmentos dedicados a las distintas eras musicales de la cantante.

La suspensión en Estados Unidos ocurrió menos de dos semanas después de que las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con el Arena CDMX, confirmaran la cancelación definitiva del show que Stoessel tenía previsto para el 25 de octubre en Ciudad de México.

En ese caso, las empresas organizadoras también aludieron a causas ajenas a su operación, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos de la baja.

Cabe recordar que Futttura ya había atravesado una modificación en su calendario durante su estreno en Buenos Aires. La primera fecha, pautada para el 24 de octubre de 2025, pasó al 27 de ese mes debido a condiciones meteorológicas adversas. En aquella oportunidad, Tini manifestó su frustración en redes sociales y remarcó que la reprogramación respondió a la seguridad del público, los artistas y los trabajadores de la producción. “Con el corazón partido y mucha frustración”, escribió.

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