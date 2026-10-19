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Guatemala envió un nuevo contingente militar a Haití, mientras cuatro salvadoreños siguen desaparecidos tras una emboscada en el país caribeño

Los efectivos partieron desde el Aeropuerto Internacional La Aurora para incorporarse a las operaciones en el área metropolitana de Puerto Príncipe, en apoyo a la Policía Nacional haitiana frente a grupos armados

La Fuerza de Supresión de Pandillas tiene previsto reunir un despliegue de cinco mil quinientos efectivos para respaldar a la Policía Nacional de Haití. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)
La Fuerza de Supresión de Pandillas tiene previsto reunir un despliegue de cinco mil quinientos efectivos para respaldar a la Policía Nacional de Haití. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)
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Guatemala envió un nuevo contingente de más de 50 militares a Haití para incorporarse a la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión internacional autorizada por las Naciones Unidas que busca apoyar a las autoridades haitianas frente a la expansión de los grupos armados.

Los efectivos partieron desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, y se sumarán a las operaciones desplegadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

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El envío ocurre con solo unas horas de diferencia, que las autoridades de El Salvador confirmaran que cuatro aerotécnicos salvadoreños permanecen desaparecidos tras una emboscada de grupos armados en Haití.

El ataque ocurrió en la zona de Santo, cerca de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, donde bandas criminales mantienen presencia. La Fuerza Armada salvadoreña informó que los militares lograron salir de su vehículo blindado después de que recibiera el impacto de explosivos, aunque se perdió contacto con ellos durante la operación.

(Foto cortesía Ejército de Guatemala)
(Foto cortesía Ejército de Guatemala)

El nuevo contingente forma parte del compromiso asumido por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León de aportar hasta 300 militares guatemaltecos a la operación internacional. La decisión responde a la necesidad de ampliar los recursos de la fuerza multinacional, que enfrenta dificultades para alcanzar el número de efectivos previsto y extender su presencia en zonas controladas por pandillas.

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El Ejército de Guatemala señaló que sus integrantes colaborarán con la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF por sus siglas en inglés. La misión tiene el mandato de respaldar a la Policía Nacional de Haití frente a las organizaciones armadas que controlan sectores de la capital y otras regiones del país.

Guatemala envió más de cincuenta militares a Haití para sumarse a la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por las Naciones Unidas. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)
Guatemala envió más de cincuenta militares a Haití para sumarse a la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por las Naciones Unidas. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)

Haití enfrenta una crisis de seguridad con amplias zonas bajo control de bandas

La situación de seguridad en Haití se agravó en los últimos años por la violencia de las pandillas, los secuestros, los ataques contra infraestructuras públicas y el desplazamiento de miles de personas. Puerto Príncipe concentra buena parte de los enfrentamientos, aunque los grupos armados también ampliaron su influencia hacia departamentos vecinos.

La comunidad de Santo, donde fueron emboscados los militares salvadoreños, se encuentra en el municipio de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Allí operan grupos como 400 Mawozo y Chien Méchant, señalados por ataques armados, secuestros y bloqueos en rutas de acceso a la capital.

La desaparición de los cuatro aerotécnicos puso de relieve los riesgos que enfrentan las unidades internacionales desplegadas en el país. El contingente salvadoreño opera una unidad de helicópteros destinada a tareas de transporte, evacuación y apoyo logístico para la misión.

El presidente Bernardo Arévalo de León asumió el compromiso de aportar hasta trescientos soldados guatemaltecos a la misión multinacional. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)
El presidente Bernardo Arévalo de León asumió el compromiso de aportar hasta trescientos soldados guatemaltecos a la misión multinacional. (Foto cortesía Ejército de Guatemala)

La misión internacional busca ampliar su despliegue en Puerto Príncipe

La Fuerza de Supresión de Pandillas fue autorizada en septiembre de 2025 y tiene previsto reunir hasta 5,500 efectivos. Su creación siguió al cierre de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que había sido encabezada por Kenia y que no logró contener la expansión de las bandas.

La fuerza reúne personal de Guatemala, El Salvador, Jamaica, Chad, Mongolia y Sri Lanka, entre otros aportes internacionales. Guatemala, El Salvador y Jamaica también habían participado en el anterior despliegue de seguridad en el país caribeño.

El nuevo grupo guatemalteco reforzará las unidades ya presentes en Haití, donde la misión busca recuperar áreas bajo influencia de las pandillas, proteger infraestructuras y facilitar las operaciones de las instituciones de seguridad haitianas. El Ejército guatemalteco afirmó que el envío ratifica la participación del país en los esfuerzos internacionales de cooperación, paz y seguridad.

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